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    «Банфилд» одолеет «Атлетико Тукуман»

    «Банфилд» — «Атлетико Тукуман». Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, Кубок Профессиональной лиги, 16 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Банфилд» — «Атлетико Тукуман»
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    «Атлетико Тукуман»
    «Банфилд» сыграет на своем поле с «Атлетико Тукуман» в рамках 9-го тура Кубка Профессиональной лиги Аргентины. Матч пройдет 16 октября, начало — в 22:00 мск. «Банфилд» — «Атлетико Тукуман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Банфилд»

    Эта команда нынешний сезон проводит, в целом, на своем уровне. На данный момент «Банфилд» пребывает на 9 месте турнирной таблицы Кубка Профессиональной лиги.

    А вот с атакой у команды откровенно не складывается. В 8 матчах игроки «Банфилда» отличились всего 6 голами.

    В предыдущем своем поединке «Банфилд» не смог победить. Команда расписала сухую мировую с «Арсеналом Саранди».

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    Вообще же, «Банфилд» не пропускал в двух своих последних поединках. Так что с обороной у команды относительный порядок.

    «Банфилд» наверняка будет максимально активен в атаке. Хозяева уж точно пойдут вперед с первых минут встречи.

    «Атлетико Тукуман»

    Эта команда на данный момент находится на 11 месте турнирной таблицы Кубка Профессиональной лиги. Из 8 матчей ей удалось извлечь всего лишь 2 победы.

    Между тем, главным бичом команды является низкий уровень реализации. В 8 матчах «Атлетико Тукуман» забил всего 5 голов.

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    • Свой предыдущий поединок «Атлетико Тукуман» провел неудачно. Команда по всем статьям уступила «Велес Сарсфилду» (1:3).

    Вообще, последняя выездная виктория случилась еще два с половиной месяца назад. Так что и отчетный поединок будет для гостей непростым испытанием.

    Нет сомнений, что гости будут пытаться найти свои шансы у ворот соперника. Однако по большей части «Атлетико Тукуман» будет рассчитывать на надежность своих тылов.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Банфилда» предлагают — 2.21.

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    На викторию «Атлетико Тукуман» дают — 3.59, ничья оценена — в 3.05.

    Фактор своего поля и надежная оборона помогут «Банфилду» добыть важные три очка.

    Наш прогноз — Победа «Банфилда». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.12.

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    «Банфилд» — «Атлетико Тукуман»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 16.10.2023. Прогнозы на футбол. «Банфилд» одолеет «Атлетико Тукуман»
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