«Банфилд»
Эта команда нынешний сезон проводит, в целом, на своем уровне. На данный момент «Банфилд» пребывает на 9 месте турнирной таблицы Кубка Профессиональной лиги.
А вот с атакой у команды откровенно не складывается. В 8 матчах игроки «Банфилда» отличились всего 6 голами.
В предыдущем своем поединке «Банфилд» не смог победить. Команда расписала сухую мировую с «Арсеналом Саранди».
Вообще же, «Банфилд» не пропускал в двух своих последних поединках. Так что с обороной у команды относительный порядок.
«Банфилд» наверняка будет максимально активен в атаке. Хозяева уж точно пойдут вперед с первых минут встречи.
«Атлетико Тукуман»
Эта команда на данный момент находится на 11 месте турнирной таблицы Кубка Профессиональной лиги. Из 8 матчей ей удалось извлечь всего лишь 2 победы.
Между тем, главным бичом команды является низкий уровень реализации. В 8 матчах «Атлетико Тукуман» забил всего 5 голов.
Свой предыдущий поединок «Атлетико Тукуман» провел неудачно. Команда по всем статьям уступила «Велес Сарсфилду» (1:3).
Вообще, последняя выездная виктория случилась еще два с половиной месяца назад. Так что и отчетный поединок будет для гостей непростым испытанием.
Нет сомнений, что гости будут пытаться найти свои шансы у ворот соперника. Однако по большей части «Атлетико Тукуман» будет рассчитывать на надежность своих тылов.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Банфилда» предлагают — 2.21.
На викторию «Атлетико Тукуман» дают — 3.59, ничья оценена — в 3.05.
Наш прогноз — Победа «Банфилда». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.12.