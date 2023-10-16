«Банфилд» сыграет на своем поле с «Атлетико Тукуман» в рамках 9-го тура Кубка Профессиональной лиги Аргентины. Матч пройдет 16 октября, начало — в 22:00 мск. «Банфилд» — «Атлетико Тукуман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Банфилд»

Эта команда нынешний сезон проводит, в целом, на своем уровне. На данный момент «Банфилд» пребывает на 9 месте турнирной таблицы Кубка Профессиональной лиги.

А вот с атакой у команды откровенно не складывается. В 8 матчах игроки «Банфилда» отличились всего 6 голами.

В предыдущем своем поединке «Банфилд» не смог победить. Команда расписала сухую мировую с «Арсеналом Саранди».

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Вообще же, «Банфилд» не пропускал в двух своих последних поединках. Так что с обороной у команды относительный порядок.

«Банфилд» наверняка будет максимально активен в атаке. Хозяева уж точно пойдут вперед с первых минут встречи.

«Атлетико Тукуман»

Эта команда на данный момент находится на 11 месте турнирной таблицы Кубка Профессиональной лиги. Из 8 матчей ей удалось извлечь всего лишь 2 победы.

Между тем, главным бичом команды является низкий уровень реализации. В 8 матчах «Атлетико Тукуман» забил всего 5 голов.

Свой предыдущий поединок «Атлетико Тукуман» провел неудачно. Команда по всем статьям уступила «Велес Сарсфилду» (1:3).

Вообще, последняя выездная виктория случилась еще два с половиной месяца назад. Так что и отчетный поединок будет для гостей непростым испытанием.

Нет сомнений, что гости будут пытаться найти свои шансы у ворот соперника. Однако по большей части «Атлетико Тукуман» будет рассчитывать на надежность своих тылов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Банфилда» предлагают — 2.21.

На викторию «Атлетико Тукуман» дают — 3.59, ничья оценена — в 3.05.

Фактор своего поля и надежная оборона помогут «Банфилду» добыть важные три очка.

Наш прогноз — Победа «Банфилда». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.12.