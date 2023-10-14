«Кубань» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 14-го тура чемпионата России. Матч пройдет 14 октября, начало — в 17:30 мск. «Кубань» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кубань»

Кубанцы пока сражаются за выживание, но потенциал у команды явно выше. Сейчас команда Вадима Евсеева находится на 17 месте.

Краснодарцы имеют сложности с реализацией. В 13 матчах игроки «Кубани» отличились всего лишь 7 голами.

Коэффициенты матча Кубань — Торпедо 1X2Новым игрокам 3.453.302.17Бонус$9500

В предыдущем туре первенства «Кубань» добыла три очка. Дома краснодарцы минимально обыграли «Родину».

Прогнозы на ФНЛ

В двухматчевой истории противостояния с торпедовцами команда разжилась лишь ничьей. Да и проблем у москвичей громадье.

«Кубань» наверняка будет активно атаковать. Команда Евсеева просто обязана проявить характер и постепенно выбираться из опасной зоны.

«Торпедо»

Эта команда стала одним из неприятных открытий старта первенства. «Торпедо» на данный момент пребывает на скромном 9 месте турнирной таблицы.

Торпедовцев трясет, словно старую лодку в шторм. Вот уже и Пеп Клотет отбыл восвояси, но результаты пока не улучшаются.

Минувший тур получился для московской команды неудачным. «Торпедо» не сумело справиться с «Тюменью» (0:0).

Наверняка в этой встрече торпедовцы будут действовать первым номером. Кстати, все еще в порядке 40-летний Игорь Лебеденко!

И уж точно «Торпедо» будет стремиться разжиться тремя очками. Мотивация подняться в группу лидеров у гостей огромная.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Торпедо» предлагают — 2.16.

На викторию «Кубани» дают — 3.26, ничья оценена — в 3.30.

Торпедовцы имеют качественный подбор игроков, и явно постараются сыграть на своих козырях .

Наш прогноз — Победа «Торпедо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.