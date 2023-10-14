«Кубань»
Кубанцы пока сражаются за выживание, но потенциал у команды явно выше. Сейчас команда Вадима Евсеева находится на 17 месте.
Краснодарцы имеют сложности с реализацией. В 13 матчах игроки «Кубани» отличились всего лишь 7 голами.
Коэффициенты матча Кубань — Торпедо
В предыдущем туре первенства «Кубань» добыла три очка. Дома краснодарцы минимально обыграли «Родину».
В двухматчевой истории противостояния с торпедовцами команда разжилась лишь ничьей. Да и проблем у москвичей громадье.
«Кубань» наверняка будет активно атаковать. Команда Евсеева просто обязана проявить характер и постепенно выбираться из опасной зоны.
«Торпедо»
Эта команда стала одним из неприятных открытий старта первенства. «Торпедо» на данный момент пребывает на скромном 9 месте турнирной таблицы.
Торпедовцев трясет, словно старую лодку в шторм. Вот уже и Пеп Клотет отбыл восвояси, но результаты пока не улучшаются.
Минувший тур получился для московской команды неудачным. «Торпедо» не сумело справиться с «Тюменью» (0:0).
Наверняка в этой встрече торпедовцы будут действовать первым номером. Кстати, все еще в порядке 40-летний Игорь Лебеденко!
И уж точно «Торпедо» будет стремиться разжиться тремя очками. Мотивация подняться в группу лидеров у гостей огромная.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Торпедо» предлагают — 2.16.
На викторию «Кубани» дают — 3.26, ничья оценена — в 3.30.
Торпедовцы имеют качественный подбор игроков, и явно
Наш прогноз — Победа «Торпедо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.