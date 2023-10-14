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    Долгожданная виктория «Торпедо»?

    «Кубань» — «Торпедо». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, Первая лига, 14 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кубань» — «Торпедо»
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    Игорь Лебеденко
    «Кубань» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 14-го тура чемпионата России. Матч пройдет 14 октября, начало — в 17:30 мск. «Кубань» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 14 Октября 2023 года
    Кубань
  • Краснодар
    •  Кубань 17:30 Торпедо Торпедо
  • Москва
    •

    «Кубань»

    Кубанцы пока сражаются за выживание, но потенциал у команды явно выше. Сейчас команда Вадима Евсеева находится на 17 месте.

    Краснодарцы имеют сложности с реализацией. В 13 матчах игроки «Кубани» отличились всего лишь 7 голами.

    Коэффициенты матча Кубань — Торпедо

    1X2Новым игрокам
  • 3.453.302.17Бонус$9500
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    В предыдущем туре первенства «Кубань» добыла три очка. Дома краснодарцы минимально обыграли «Родину».

    Прогнозы на ФНЛ

    В двухматчевой истории противостояния с торпедовцами команда разжилась лишь ничьей. Да и проблем у москвичей громадье.

    «Кубань» наверняка будет активно атаковать. Команда Евсеева просто обязана проявить характер и постепенно выбираться из опасной зоны.

    «Торпедо»

    Эта команда стала одним из неприятных открытий старта первенства. «Торпедо» на данный момент пребывает на скромном 9 месте турнирной таблицы.

    Торпедовцев трясет, словно старую лодку в шторм. Вот уже и Пеп Клотет отбыл восвояси, но результаты пока не улучшаются.

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    • Минувший тур получился для московской команды неудачным. «Торпедо» не сумело справиться с «Тюменью» (0:0).

    Наверняка в этой встрече торпедовцы будут действовать первым номером. Кстати, все еще в порядке 40-летний Игорь Лебеденко!

    И уж точно «Торпедо» будет стремиться разжиться тремя очками. Мотивация подняться в группу лидеров у гостей огромная.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Торпедо» предлагают — 2.16.

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    На викторию «Кубани» дают — 3.26, ничья оценена — в 3.30.

    Торпедовцы имеют качественный подбор игроков, и явно постараются сыграть на своих козырях.

    Наш прогноз — Победа «Торпедо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.

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    «Кубань» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 14.10.2023. Прогнозы на футбол. Долгожданная виктория «Торпедо»?
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