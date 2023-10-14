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    Совершит ли Дания реванш против Казахстана?

    Дания — Казахстан. Прогноз, ставка (к. 2.38) на футбол, квалификация Евро-2024, 14 октября 2023 года

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    Дания — фаворит матча
    В субботу, 14 октября, в Копенгагене сборная Дании сыграет против национальной команды Казахстана в седьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 21:45 по мск. Дания — Казахстан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H 14 Октября 2023 года
    Дания
  • Копенгаген
    •  Дания 21:45 Казахстан Казахстан
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    Дания

    Сборная Дании после шести туров находится на второй строчке, набрав в шести турах 13 очков. И есть подозрение, что датчане слегка расслабились, увидев результаты жеребьевки отборочного турнира.

    Они действительно попали не в самую сложную группу, однако некоторые матчи подтвердили, что сейчас со всеми тяжело играть. Единственное исключение — встречи со сборной Сан-Марино.

    Коэффициенты матча Дания — Казахстан

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  • 1.158.5021.00Бонус$9500
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    В конце марта Дания сенсационно уступила на поле Казахстана (2:3), а середине июне не смогла выиграть у Словении (1:1) — тоже на выезде.

    Все прогнозы на Евро-2024

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка при трех победах и одной ничьей, так что хозяева — явный фаворит грядущей игры.

    Казахстан

    Сборная Казахстана занимает четвертое место в группе, набрав в шести матчах 12 очков.

    Но при этом у казахов по-прежнему остаются неплохие шансы на выход в финальную часть турнира — отставание от финнов, которые возглавляют группу, составляет лишь один балл.

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  • Вчера

    • В своей последней встрече команда одержала победу. На своем поле она с минимальным счетом 1:0 обыграла Северную Ирландию.

    В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив одержал четыре победы при одном поражении, так что хозяевам будет непросто выиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Данию, коэффициент на победу которой равен 1,14. Успех Казахстана оценивается в 22,97, ничья — в 8,29.

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    В последних трех матчах гостей, а также в трех из четырех последних поединков хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,38.

    Еще один вариант ставки — Дания не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2,40, ведь хозяева не проиграли в четырех последних матчах, в трех из которых было забито меньше 2,5 голов.

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    Дания — Казахстан: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 14.10.2023. Прогнозы на футбол. Совершит ли Дания реванш против Казахстана?
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