Дания
Сборная Дании после шести туров находится на второй строчке, набрав в шести турах 13 очков. И есть подозрение, что датчане слегка расслабились, увидев результаты жеребьевки отборочного турнира.
Они действительно попали не в самую сложную группу, однако некоторые матчи подтвердили, что сейчас со всеми тяжело играть. Единственное исключение — встречи со сборной Сан-Марино.
Коэффициенты матча Дания — Казахстан
В конце марта Дания сенсационно уступила на поле Казахстана (2:3), а середине июне не смогла выиграть у Словении (1:1) — тоже на выезде.
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка при трех победах и одной ничьей, так что хозяева — явный фаворит грядущей игры.
Казахстан
Сборная Казахстана занимает четвертое место в группе, набрав в шести матчах 12 очков.
Но при этом у казахов по-прежнему остаются неплохие шансы на выход в финальную часть турнира — отставание от финнов, которые возглавляют группу, составляет лишь один балл.
В своей последней встрече команда одержала победу. На своем поле она с минимальным счетом 1:0 обыграла Северную Ирландию.
В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив одержал четыре победы при одном поражении, так что хозяевам будет непросто выиграть.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом Данию, коэффициент на победу которой равен 1,14. Успех Казахстана оценивается в 22,97, ничья — в 8,29.
В последних трех матчах гостей, а также в трех из четырех последних поединков хозяев было забито меньше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,38.
Еще один вариант ставки — Дания не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2,40, ведь хозяева не проиграли в четырех последних матчах, в трех из которых было забито меньше 2,5 голов.