В субботу, 14 октября, в Копенгагене сборная Дании сыграет против национальной команды Казахстана в седьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 21:45 по мск. Дания — Казахстан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дания

Сборная Дании после шести туров находится на второй строчке, набрав в шести турах 13 очков. И есть подозрение, что датчане слегка расслабились, увидев результаты жеребьевки отборочного турнира.

Они действительно попали не в самую сложную группу, однако некоторые матчи подтвердили, что сейчас со всеми тяжело играть. Единственное исключение — встречи со сборной Сан-Марино.

Коэффициенты матча Дания — Казахстан 1X2Новым игрокам 1.158.5021.00Бонус$9500

В конце марта Дания сенсационно уступила на поле Казахстана (2:3), а середине июне не смогла выиграть у Словении (1:1) — тоже на выезде.

Все прогнозы на Евро-2024

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка при трех победах и одной ничьей, так что хозяева — явный фаворит грядущей игры.

Казахстан

Сборная Казахстана занимает четвертое место в группе, набрав в шести матчах 12 очков.

Но при этом у казахов по-прежнему остаются неплохие шансы на выход в финальную часть турнира — отставание от финнов, которые возглавляют группу, составляет лишь один балл.

В своей последней встрече команда одержала победу. На своем поле она с минимальным счетом 1:0 обыграла Северную Ирландию.

В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив одержал четыре победы при одном поражении, так что хозяевам будет непросто выиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Данию, коэффициент на победу которой равен 1,14. Успех Казахстана оценивается в 22,97, ничья — в 8,29.

В последних трех матчах гостей, а также в трех из четырех последних поединков хозяев было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,38.

Еще один вариант ставки — Дания не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2,40, ведь хозяева не проиграли в четырех последних матчах, в трех из которых было забито меньше 2,5 голов.