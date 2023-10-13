Мальта (до 21 года) сыграет на своем поле с Бельгией (до 21 года) в рамках квалификации на чемпионат Европы до 21 года. Матч пройдет 13 октября, начало — в 19:00 мск. Мальта (до 21 года) — Бельгия (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мальта (до 21 года)

Мальтийцы традиционно являются андердогом. Скромная сборная и нынешнюю квалификацию начала крайне неудачно.

В двух первых поединках Мальта (до 21 года) пропустила 9 мячей. А вот забить пока не удалось, как, впрочем, и набрать хотя бы пункт.

Коэффициенты матча Мальта U21 — Бельгия U21 1X2Новым игрокам 35.0010.001.05Бонус$9500

Свой последний поединок молодые мальтийцы откровенно провалили. Дома команда по всем статьям уступила венграм (0:3).

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Проиграла Мальта (до 21 года) и испанским сверстникам (0:6). Так что и встреча с сильными бельгийцами явно не сулит ничего хорошего.

В этом поединке хозяева будут, в большей степени, обороняться. Даже забить гол для мальтийской молодежи будет подвигом.

Бельгия (до 21 года)

Эта команда стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года с победы. Бельгийцы наверняка поборются за одно из первых мест в группе.

Вот только команде нужно срочно прибавлять в плане реализации. Голы даются бельгийцам уж слишком натужно.

В предыдущем поединке квалификации Бельгия (до 21 года) добыла трудную викторию. Минимально были обыграны казахи.

Впрочем, в матче с мальтийцами есть шанс наверстать свои результативные показатели. Бельгийцы уж точно постараются улучшить разницу мячей.

В этом поединке Бельгия (до 21 года) явно будет активно атаковать с первых минут. Тем более, оборона соперника частенько совершает результативные ошибки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Бельгии (до 21 года) предлагают — 1.04.

На викторию Мальты (до 21 года) дают — 43.00, ничья оценена — в 13.70.

Молодые бельгийцы намерены улучшить собственную результативность , да и вообще, не должны испытать сложностей в этой встрече.

Наш прогноз — Фора Бельгии (до 21 года) -3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.79.