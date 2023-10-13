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    Бельгийская молодежь сметет мальтийских сверстников

    Мальта (до 21 года) — Бельгия (до 21 года). Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 13 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Мальта (до 21 года) — Бельгия (до 21 года)
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    Молодежная сборная Бельгии
    Мальта (до 21 года) сыграет на своем поле с Бельгией (до 21 года) в рамках квалификации на чемпионат Европы до 21 года. Матч пройдет 13 октября, начало — в 19:00 мск. Мальта (до 21 года) — Бельгия (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Мальта (до 21 года)

    Мальтийцы традиционно являются андердогом. Скромная сборная и нынешнюю квалификацию начала крайне неудачно.

    В двух первых поединках Мальта (до 21 года) пропустила 9 мячей. А вот забить пока не удалось, как, впрочем, и набрать хотя бы пункт.

    Коэффициенты матча Мальта U21 — Бельгия U21

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  • 35.0010.001.05Бонус$9500
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    Свой последний поединок молодые мальтийцы откровенно провалили. Дома команда по всем статьям уступила венграм (0:3).

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    Проиграла Мальта (до 21 года) и испанским сверстникам (0:6). Так что и встреча с сильными бельгийцами явно не сулит ничего хорошего.

    В этом поединке хозяева будут, в большей степени, обороняться. Даже забить гол для мальтийской молодежи будет подвигом.

    Бельгия (до 21 года)

    Эта команда стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года с победы. Бельгийцы наверняка поборются за одно из первых мест в группе.

    Вот только команде нужно срочно прибавлять в плане реализации. Голы даются бельгийцам уж слишком натужно.

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    • В предыдущем поединке квалификации Бельгия (до 21 года) добыла трудную викторию. Минимально были обыграны казахи.

    Впрочем, в матче с мальтийцами есть шанс наверстать свои результативные показатели. Бельгийцы уж точно постараются улучшить разницу мячей.

    В этом поединке Бельгия (до 21 года) явно будет активно атаковать с первых минут. Тем более, оборона соперника частенько совершает результативные ошибки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Бельгии (до 21 года) предлагают — 1.04.

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    На викторию Мальты (до 21 года) дают — 43.00, ничья оценена — в 13.70.

    Молодые бельгийцы намерены улучшить собственную результативность, да и вообще, не должны испытать сложностей в этой встрече.

    Наш прогноз — Фора Бельгии (до 21 года) -3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.79.

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    Мальта (до 21 года) — Бельгия (до 21 года): прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на футбол. Бельгийская молодежь сметет мальтийских сверстников
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