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    Греция на выезде одолеет Ирландию

    Ирландия — Греция. Прогноз, ставка (к. 3.15) на футбол, квалификация Евро-2024, 13 октября 2023 года

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    Сборная Греции
    В пятницу, 13 октября, в Дублине сборная Ирландии сыграет против национальной команды Греции в седьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 21:45 по мск. Ирландия — Греция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа B 13 Октября 2023 года
    Ирландия
  • Дублин
    •  Ирландия 21:45 Греция Греция
  • Афины
    •

    Ирландия

    «Зеленые» стартовали в текущем отборе откровенно плохо. В пяти матчах квалификации ирландская национальная команда добыла лишь одну победу и четыре раза проиграла. Она одолела Гибралтар (3:0), но уступила Франции (0:1), Греции (1:2), еще раз Франции (0:2) и Нидерландам (1:2).

    В итоге в настоящий момент Ирландия занимает только четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе три балла. Шансов на выход на главное европейское первенство у «парней в зеленом» практически нет.

    Коэффициенты матча Ирландия — Греция

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    Также в этом году сборная Ирландии успела провести товарищеский матч с Латвией (3:2), а в концовке прошлого года проиграла в спарринге Норвегии (1:2), но сломила сопротивление Мальты (1:0).

    Все прогнозы на Евро-2024

    Отметим также, что подопечные Стивена Кенни в последнем розыгрыше Лиги наций играли в Лиге В. По ее итогам команда заняла третье место, пропустив вперед Шотландию и Украину, но обойдя Армению.

    Греция

    Греческая национальная команда получше стартовала в квалификации к чемпионату Европы и у нее еще остаются шансы на выход на Евро. «Эллины» смогли дважды победить Гибралтар (3:0 и 5:0), а также один раз Ирландию (2:1), но проиграли Франции (0:1) и Нидерландам (0:3).

    В итоге «пиратский корабль» сейчас имеет в своем активе девять очков и занимает третье место в турнирной таблице. Столько же зачетных баллов и у Нидерландов, с которыми греки и поведут борьбу за второе место и выход на Евро. С Францией тягаться не получится.

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  • 09/10/2023

    • Сборная Греции не принимала участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре, но играла спарринги. Она поделила очки с Мальтой (2:2), а также уступила Венгрии (1:2. В 2023 году главная команда Греции также не смогла выявить победителя в матче с Литвой (0:0).

    В прошлом году подопечные Густаво Пойета принимали участие в Лиге наций. «Сине-белые» выступали в Лиге С и смогли подняться в Лигу В, оказавшись выше в турнирной таблице, чем сборные Косова, Северной Ирландии и Кипра.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Ирландии предлагают поставить за 2.60.

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    На викторию Греции дают 3.15, ничья оценена в 2.95.

    Наши прогноз и ставка — победа Греции.

    Также поставим на то, что команды не смогут пробить тотал и забить три мяча на двоих.

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    Ирландия — Греция: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на футбол. Греция на выезде одолеет Ирландию
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