Россия
Команда Валерия Карпина продолжает серию товарищеских матчей. Последний раз она собиралась в сентябре, и тогда сыграла вничью с Катаром (1:1), сравняв счет в самом конце матча.
Автором забитого мяча стал центральный защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков, для которого он стал дебютным за сборную России. Вызван Валерием Карпиным он и сейчас.
Коэффициенты матча Россия — Камерун
Вообще под знамена сборной вызваны почти все сильнейшие игроки, в том числе и три легионера: Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук. Есть в составе пять футболистов, для которых игра против Камеруна может стать дебютом на национальную сборную.
Это Илья Помазун (Урал), Евегний Харин (Ахмат), Юрий Горшков (КС), Иван Сергеев (Зенит), Арсен Адамов (Оренбург). Также в составе есть целая группа игроков, которые провели по 1-2 матча за сборную России. Карпин последовательно продолжает политику омоложения.
Камерун
Африканскую сборную продолжает тренировать местная легенда Ригобер Сонг, бывший капитаном Камеруна в бытность игроком. Именно под его руководством камерунцы выступали на ЧМ-2022.
Сборная уверенно лидирует в группе А Кубка Африканский наций с 7 очками после четырех матчей. В последнем туре Камерун на своем поле разгромил Бурунди со счетом 3:0. Голы забивали Брайан Мбемо, Кристофер Ву, Винсент Абубакар.
По традиции в составе сборной Камеруна есть футболисты, выступающие в сильных европейских клубах. Это вратарь Андре Онана (МЮ), лидер полузащиты «Наполи» Франк Замбо-Ангисса, вингер «Брентфорда» Брайан Мбемо, нападающий Эрик Шупо-Мотинг (Бавария). Есть и воспитанник «Локомотива» Габриэль Ондуа.
Практически все остальные футболисты сборной выступают в средних европейских клубах, состав у Камеруна довольно ровный. Команда Сонга играет в атлетичный силовой футбол с не самой сильной организацией игры, характерных для многих африканских команд.
Ставки и прогнозы
Фаворитом встречи букмекеры считают сборную России, которая будет играть на своем поле. На ее победу дают — 2,30. Ничья оценивается в — 3,4. На победу Камеруна можно поставить за — 3.3.
Игра носит статус товарищеской, поэтому заранее предсказать составы довольно сложно. Оба тренера получат возможность экспериментировать и проверить некоторых новичков в деле.
Мы считаем, что можно попробовать взять прогноз на тотал больше 2,5 забитых мячей за 2,28. Товарищеские встречи получаются часто довольно открытыми, в них не так велика цена ошибки.
В качество более рискового варианта можно попробовать ставку на Россию тотал больше 2 за 4,6. Перед своими болельщиками команда Карпина может попытаться сыграть в открытый футбол. Также не стоит сбрасывать с внимания фактор холодной погоды и не самый сильный, возможно, состав, который выставит Ригобер Сонг в этой встрече.