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    Россия — Камерун. Ставка (к. 2,28) и прогноз на товарищеский матч, 12 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Камерун
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    Александр Головин
    Сборная России примет сборную Камеруна в товарищеском матче. Игра намечена на 12 октября, 19:00 (мск). Россия — Камерун: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 12 Октября 2023 года
    Россия
  • Москва
    •  Россия 19:00 Камерун Камерун
  • Яунде
    •

    Россия

    Команда Валерия Карпина продолжает серию товарищеских матчей. Последний раз она собиралась в сентябре, и тогда сыграла вничью с Катаром (1:1), сравняв счет в самом конце матча.

    Автором забитого мяча стал центральный защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков, для которого он стал дебютным за сборную России. Вызван Валерием Карпиным он и сейчас.

    Коэффициенты матча Россия — Камерун

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  • 2.003.353.90Бонус$9500
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    Вообще под знамена сборной вызваны почти все сильнейшие игроки, в том числе и три легионера: Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук. Есть в составе пять футболистов, для которых игра против Камеруна может стать дебютом на национальную сборную.

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    Это Илья Помазун (Урал), Евегний Харин (Ахмат), Юрий Горшков (КС), Иван Сергеев (Зенит), Арсен Адамов (Оренбург). Также в составе есть целая группа игроков, которые провели по 1-2 матча за сборную России. Карпин последовательно продолжает политику омоложения.

    Камерун

    Африканскую сборную продолжает тренировать местная легенда Ригобер Сонг, бывший капитаном Камеруна в бытность игроком. Именно под его руководством камерунцы выступали на ЧМ-2022.

    Сборная уверенно лидирует в группе А Кубка Африканский наций с 7 очками после четырех матчей. В последнем туре Камерун на своем поле разгромил Бурунди со счетом 3:0. Голы забивали Брайан Мбемо, Кристофер Ву, Винсент Абубакар.

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    • По традиции в составе сборной Камеруна есть футболисты, выступающие в сильных европейских клубах. Это вратарь Андре Онана (МЮ), лидер полузащиты «Наполи» Франк Замбо-Ангисса, вингер «Брентфорда» Брайан Мбемо, нападающий Эрик Шупо-Мотинг (Бавария). Есть и воспитанник «Локомотива» Габриэль Ондуа.

    Практически все остальные футболисты сборной выступают в средних европейских клубах, состав у Камеруна довольно ровный. Команда Сонга играет в атлетичный силовой футбол с не самой сильной организацией игры, характерных для многих африканских команд.

    Ставки и прогнозы

    Фаворитом встречи букмекеры считают сборную России, которая будет играть на своем поле. На ее победу дают — 2,30. Ничья оценивается в — 3,4. На победу Камеруна можно поставить за — 3.3.

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    Игра носит статус товарищеской, поэтому заранее предсказать составы довольно сложно. Оба тренера получат возможность экспериментировать и проверить некоторых новичков в деле.

    Мы считаем, что можно попробовать взять прогноз на тотал больше 2,5 забитых мячей за 2,28. Товарищеские встречи получаются часто довольно открытыми, в них не так велика цена ошибки.

    В качество более рискового варианта можно попробовать ставку на Россию тотал больше 2 за 4,6. Перед своими болельщиками команда Карпина может попытаться сыграть в открытый футбол. Также не стоит сбрасывать с внимания фактор холодной погоды и не самый сильный, возможно, состав, который выставит Ригобер Сонг в этой встрече.

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    Россия — Камерун: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 12.10.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли Россия одержать долгожданную победу?
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