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    «Крылья» приблизятся к первой строчке в РПЛ

    «Пари НН» — «Крылья Советов». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, российская Премьер-лига, 8 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Крылья Советов»
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    «Крылья Советов»
    «Пари НН» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 8-го октября, начало — в 14:00 мск. «Пари НН» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Октября 2023 года
    Пари НН
  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 14:00 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
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    «Пари НН»

    На старте сезона команда была на дне, хотели даже уволить главного тренера Сергея Юрана, дав ему 3 матча на исправление ситуации, а потом все изменилось. «Пари НН» начал стабильно набирать очки, поднявшись на 9-е место в лиге с 14-ю очками в активе.

    Стоит отметить, что у команды прекрасная оборона, которая пропустила всего 9 мячей за 10 встреч — это 2-й результат в лиге после «Краснодара». Интересно, что «Пари НН» также забил 9 голов, что не является хорошим результатом.

    Коэффициенты матча Пари НН — Крылья Советов

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    Несмотря на это, у подопечных Юрана неплохие результаты в последних турах. За 5 встреч в РПЛ команда проиграла только «Локомотиву» (0:1), трижды победила «Ростов» (0:1), «Рубин» (2:1) и «Оренбург» (3:1), а также сыграл вничью с «Динамо» (1:1).

    Все прогнозы на РПЛ

    В предстоящем матче команда встретится с «Крыльями», которые просто удивляют всех в нынешнем сезоне, находясь среди лидеров чемпионата, но самарцы не будут считаться явными фаворитами.

    «Пари НН» занимает 4-е место в лиге по результатам домашних встреч, пропустив только 4 гола за 5 встреч на своем поле и набрав 12 очков.

    «Крылья Советов»

    Команда занимает 2-е место в таблице РПЛ с 21-м баллом в активе, опережая ближайшего преследователя на 3 балла. «Крылья» выдают блестящий результат и показывают зрелищный футбол.

    Самарская команда забила больше остальных в лиге — 25 голов за 10 встреч при 12-и пропущенных. К примеру, у «Зенита» и ЦСКА по 20 голов. В последних матчах чемпионата «Крылья» были также суперрезультативны.

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    • За последние 5 встреч в РПЛ команда выиграла 4 раза и лишь однажды сыграл вничью. Интересно, что «Крылья» разгромили «Спартак» со счетом 4:0, а также не оставил и следа от «Факела» (3:0).

    Стоит отметить, что 19-летний форвард команды Никита Салтыков в нынешнем сезоне по-настоящему раскрылся. За 9 матчей нападающий забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи. Игрока уже сватают в «Локомотив», в который Салтыков может перейти уже зимой.

    В предстоящем матче «Крылья» точно не будут намного сильнее в атаке в матче с «Пари НН», ведь самарцы не так круто выступать в выездных встречах. Команда набрала только 5 очков за 4 встречи на чужом поле.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Оренбурга» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.30.

    В предстоящем матче «Крылья» будут доминировать, а «Пари НН» искать счастье на контратаках. Можно предположить, что гости все-таки забьют на один гол больше, чем хозяева.

    Наш прогноз — Победа «Крыльев Советов». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.90.

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    «Пари НН» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на футбол. «Крылья» приблизятся к первой строчке в РПЛ
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