«Пари НН» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 8-го октября, начало — в 14:00 мск. «Пари НН» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пари НН»

На старте сезона команда была на дне, хотели даже уволить главного тренера Сергея Юрана, дав ему 3 матча на исправление ситуации, а потом все изменилось. «Пари НН» начал стабильно набирать очки, поднявшись на 9-е место в лиге с 14-ю очками в активе.

Стоит отметить, что у команды прекрасная оборона, которая пропустила всего 9 мячей за 10 встреч — это 2-й результат в лиге после «Краснодара». Интересно, что «Пари НН» также забил 9 голов, что не является хорошим результатом.

Коэффициенты матча Пари НН — Крылья Советов 1X2Новым игрокам 3.053.302.50Бонус$9500

Несмотря на это, у подопечных Юрана неплохие результаты в последних турах. За 5 встреч в РПЛ команда проиграла только «Локомотиву» (0:1), трижды победила «Ростов» (0:1), «Рубин» (2:1) и «Оренбург» (3:1), а также сыграл вничью с «Динамо» (1:1).

Все прогнозы на РПЛ

В предстоящем матче команда встретится с «Крыльями», которые просто удивляют всех в нынешнем сезоне, находясь среди лидеров чемпионата, но самарцы не будут считаться явными фаворитами.

«Пари НН» занимает 4-е место в лиге по результатам домашних встреч, пропустив только 4 гола за 5 встреч на своем поле и набрав 12 очков.

«Крылья Советов»

Команда занимает 2-е место в таблице РПЛ с 21-м баллом в активе, опережая ближайшего преследователя на 3 балла. «Крылья» выдают блестящий результат и показывают зрелищный футбол.

Самарская команда забила больше остальных в лиге — 25 голов за 10 встреч при 12-и пропущенных. К примеру, у «Зенита» и ЦСКА по 20 голов. В последних матчах чемпионата «Крылья» были также суперрезультативны.

За последние 5 встреч в РПЛ команда выиграла 4 раза и лишь однажды сыграл вничью. Интересно, что «Крылья» разгромили «Спартак» со счетом 4:0, а также не оставил и следа от «Факела» (3:0).

Стоит отметить, что 19-летний форвард команды Никита Салтыков в нынешнем сезоне по-настоящему раскрылся. За 9 матчей нападающий забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи. Игрока уже сватают в «Локомотив», в который Салтыков может перейти уже зимой.

В предстоящем матче «Крылья» точно не будут намного сильнее в атаке в матче с «Пари НН», ведь самарцы не так круто выступать в выездных встречах. Команда набрала только 5 очков за 4 встречи на чужом поле.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 2.50.

На викторию «Оренбурга» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.30.

В предстоящем матче «Крылья» будут доминировать, а «Пари НН» искать счастье на контратаках. Можно предположить, что гости все-таки забьют на один гол больше, чем хозяева.

Наш прогноз — Победа «Крыльев Советов». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.90.