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    Где Зырянов, там и паритет?!

    «Ленинградец» — «Черноморец» Нв. Ставка (к. 3.13) и прогноз на футбол, Первая лига, 8 октября 2023 года

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    Константин Зырянов
    «Ленинградец» сыграет на своем поле с «Черноморцем» Нв в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 октября, начало — в 18:00 мск. «Ленинградец» — «Черноморец» Нв: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 08 Октября 2023 года
    Ленинградец
  • Россия. ФНЛ
    •  Ленинградец 18:00 Черноморец Черноморец
  • Новороссийск
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    «Ленинградец»

    Команда Сергея Кирьякова отличается боевитостью. Вот только с результатами у петербуржцев откровенно не складывается.

    Оборону «канониров» едва ли можно назвать монолитной. Питерцы пропустили в свои ворота уже 14 мячей в 12 матчах.

    В предыдущем туре первенства «Ленинградец» добыл сенсационную викторию. Команда оставила ни с чем сильное «Торпедо» (3:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    Натужно даются команде Кирьякова победы. В 12 матчах питерцы выиграли лишь трижды, да и гандикап от опасной зоны составляет всего 2 очка.

    «Ленинградец» наверняка будет активно атаковать. После виктории над торпедовцами команда с берегов Невы постарается оттолкнуться от группы аутсайдеров.

    «Черноморец» Нв

    Эта команда как никто другой любит играть вничью. «Черноморец» Нв в 12 матчах подписал уже 8 мировых соглашений.

    Причем «моряки» лишь на 2 очка опережают опасную зону. Да и выигрывает команда Константина Зырянова по праздникам: всего 2 виктории.

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    • Минувший тур команда провела неудачно. Дома «Черноморец» Нв не сумел переиграть аутсайдера «Волгарь» (1:1).

    Выездные поединки вообще даются «морякам» сложно. Обе своих виктории команда Зырянова добыла в Новороссийске.

    И уж точно «Черноморец» Нв будет стремиться разжиться очками. Да и с атакой у команды дела обстоят довольно неплохо.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ленинградца» предлагают — 2.40.

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    На викторию «Черноморца» Нв дают — 2.99, ничья оценена — в 3.13.

    Хозяева явно будут действовать первым номером, но и «моряки» не собираются отсиживаться в тылах.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.13. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.32.

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    «Ленинградец» — «Черноморец» Нв: прогноз, ставка (3.13), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на футбол. Где Зырянов, там и паритет?!
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