«Ленинградец»
Команда Сергея Кирьякова отличается боевитостью. Вот только с результатами у петербуржцев откровенно не складывается.
Оборону «канониров» едва ли можно назвать монолитной. Питерцы пропустили в свои ворота уже 14 мячей в 12 матчах.
В предыдущем туре первенства «Ленинградец» добыл сенсационную викторию. Команда оставила ни с чем сильное «Торпедо» (3:2).
Натужно даются команде Кирьякова победы. В 12 матчах питерцы выиграли лишь трижды, да и гандикап от опасной зоны составляет всего 2 очка.
«Ленинградец» наверняка будет активно атаковать. После виктории над торпедовцами команда с берегов Невы постарается оттолкнуться от группы аутсайдеров.
«Черноморец» Нв
Эта команда как никто другой любит играть вничью. «Черноморец» Нв в 12 матчах подписал уже 8 мировых соглашений.
Причем «моряки» лишь на 2 очка опережают опасную зону. Да и выигрывает команда Константина Зырянова по праздникам: всего 2 виктории.
Минувший тур команда провела неудачно. Дома «Черноморец» Нв не сумел переиграть аутсайдера «Волгарь» (1:1).
Выездные поединки вообще даются «морякам» сложно. Обе своих виктории команда Зырянова добыла в Новороссийске.
И уж точно «Черноморец» Нв будет стремиться разжиться очками. Да и с атакой у команды дела обстоят довольно неплохо.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ленинградца» предлагают — 2.40.
На викторию «Черноморца» Нв дают — 2.99, ничья оценена — в 3.13.
Хозяева явно будут действовать первым номером, но и
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.13. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.32.