«Ленинградец» сыграет на своем поле с «Черноморцем» Нв в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 октября, начало — в 18:00 мск. «Ленинградец» — «Черноморец» Нв: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ленинградец»

Команда Сергея Кирьякова отличается боевитостью. Вот только с результатами у петербуржцев откровенно не складывается.

Оборону «канониров» едва ли можно назвать монолитной. Питерцы пропустили в свои ворота уже 14 мячей в 12 матчах.

В предыдущем туре первенства «Ленинградец» добыл сенсационную викторию. Команда оставила ни с чем сильное «Торпедо» (3:2).

Прогнозы на ФНЛ

Натужно даются команде Кирьякова победы. В 12 матчах питерцы выиграли лишь трижды, да и гандикап от опасной зоны составляет всего 2 очка.

«Ленинградец» наверняка будет активно атаковать. После виктории над торпедовцами команда с берегов Невы постарается оттолкнуться от группы аутсайдеров.

«Черноморец» Нв

Эта команда как никто другой любит играть вничью. «Черноморец» Нв в 12 матчах подписал уже 8 мировых соглашений.

Причем «моряки» лишь на 2 очка опережают опасную зону. Да и выигрывает команда Константина Зырянова по праздникам: всего 2 виктории.

Минувший тур команда провела неудачно. Дома «Черноморец» Нв не сумел переиграть аутсайдера «Волгарь» (1:1).

Выездные поединки вообще даются «морякам» сложно. Обе своих виктории команда Зырянова добыла в Новороссийске.

И уж точно «Черноморец» Нв будет стремиться разжиться очками. Да и с атакой у команды дела обстоят довольно неплохо.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ленинградца» предлагают — 2.40.

На викторию «Черноморца» Нв дают — 2.99, ничья оценена — в 3.13.

Хозяева явно будут действовать первым номером, но и «моряки» не собираются отсиживаться в тылах .

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.13. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.32.