«Астана»
После первого тура «Астана» занимает последнее 4 место в квартете. Чемпион Казахстана на выезде потерпел крупное поражение от загребского «Динамо» (1:5). Гол престижа в составе астанчан на 78-й минуте забил Камо Оганесян.
Между играми в Лиге конференций, «Астана» провела три матча в чемпионате Казахстана: две победы и одно поражение.
Так действующий победитель КПЛ обыграл «Ордабасы» (2:1) и «Окжетпес» (5:2). А в матче 24 тура «Астана» проиграла «Актобе» (0:2).
Все прогнозы на Лигу конференций
До окончания сезона в казахстанской Премьер-лиге осталось провести два тура. «Астана» проведет матчи против «Жетысу» и «Шахтера». Чтобы сохранить шансы на титул, астанчане должны выиграть оба матча.
На данный момент «Астана» занимает в турнирной таблице 2 место с 49 набранными очками и отстает от лидера — команды «Ордабасы» на 6 баллов.
«Виктория»
«Виктория» в группе С занимает второе место. В стартовой игре Лиги конференции команда из Чехии выиграла у «Балкани» из Косово (1:0). Единственный и победный гол в составе победителей забил Лукаш Калвах.
После матча в еврокубках «Виктория» провела две встречи в чемпионате Чехии. Была домашняя победа над «Пардубице» (6:2) и поражение от пражской «Спарты» (1:2).
После 10 туров «Виктория» занимает 3 место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Команда из Пльзень отстает от «Славии» на 5 баллов и от «Спарты» — на 7 пунктов.
Следующий матч в чемпионате Чехии «Виктория» проведет 8 октября. Это будет домашняя игра против клуба «Яблонец».
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Астаны» можно поставить за 3.56, ничью оценивают в 3.68. А на победу «Виктории» — 1.98.
Прогноз: «Виктория» на голову сильнее своего соперника и наверняка одержит крупную победу. У «Астаны» на данный момент видны большие проблемы в обороне.
Ставка: Победа «Виктории» с коэффициентом 1.98.
Альтернативный прогноз: Можно рискнуть и сыграть на уверенной победе «Виктории».
Альтернативная ставка: Фора «Виктории» (-1) с коэффициентом 2.62.