В четверг, 5 октября «Астана» сыграет против «Виктории». Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете С. Встреча начнётся в 17:30 (мск). «Астана» — «Виктория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астана»

После первого тура «Астана» занимает последнее 4 место в квартете. Чемпион Казахстана на выезде потерпел крупное поражение от загребского «Динамо» (1:5). Гол престижа в составе астанчан на 78-й минуте забил Камо Оганесян.

Между играми в Лиге конференций, «Астана» провела три матча в чемпионате Казахстана: две победы и одно поражение.

Так действующий победитель КПЛ обыграл «Ордабасы» (2:1) и «Окжетпес» (5:2). А в матче 24 тура «Астана» проиграла «Актобе» (0:2).

Все прогнозы на Лигу конференций

До окончания сезона в казахстанской Премьер-лиге осталось провести два тура. «Астана» проведет матчи против «Жетысу» и «Шахтера». Чтобы сохранить шансы на титул, астанчане должны выиграть оба матча.

На данный момент «Астана» занимает в турнирной таблице 2 место с 49 набранными очками и отстает от лидера — команды «Ордабасы» на 6 баллов.

«Виктория»

«Виктория» в группе С занимает второе место. В стартовой игре Лиги конференции команда из Чехии выиграла у «Балкани» из Косово (1:0). Единственный и победный гол в составе победителей забил Лукаш Калвах.

После матча в еврокубках «Виктория» провела две встречи в чемпионате Чехии. Была домашняя победа над «Пардубице» (6:2) и поражение от пражской «Спарты» (1:2).

После 10 туров «Виктория» занимает 3 место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Команда из Пльзень отстает от «Славии» на 5 баллов и от «Спарты» — на 7 пунктов.

Следующий матч в чемпионате Чехии «Виктория» проведет 8 октября. Это будет домашняя игра против клуба «Яблонец».

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Астаны» можно поставить за 3.56, ничью оценивают в 3.68. А на победу «Виктории» — 1.98.

Прогноз: «Виктория» на голову сильнее своего соперника и наверняка одержит крупную победу. У «Астаны» на данный момент видны большие проблемы в обороне.

Ставка: Победа «Виктории» с коэффициентом 1.98.

Альтернативный прогноз: Можно рискнуть и сыграть на уверенной победе «Виктории».

Альтернативная ставка: Фора «Виктории» (-1) с коэффициентом 2.62.