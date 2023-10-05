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    «Виктория» одержит крупную победу над «Астаной»

    «Астана» — «Виктория». Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 2, квартет С, 5 октября 2023 года

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    «Виктория» — «Гзиря». Квалификация Лиги конференций сезона 2023/2024
    В четверг, 5 октября «Астана» сыграет против «Виктории». Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете С. Встреча начнётся в 17:30 (мск). «Астана» — «Виктория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа C 05 Октября 2023 года
    Астана
  • Лига конференций. Группа C
    •  Астана 17:30 Виктория Пльзень Виктория Пльзень
  • Пльзень
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    «Астана»

    После первого тура «Астана» занимает последнее 4 место в квартете. Чемпион Казахстана на выезде потерпел крупное поражение от загребского «Динамо» (1:5). Гол престижа в составе астанчан на 78-й минуте забил Камо Оганесян.

    Между играми в Лиге конференций, «Астана» провела три матча в чемпионате Казахстана: две победы и одно поражение.

    Так действующий победитель КПЛ обыграл «Ордабасы» (2:1) и «Окжетпес» (5:2). А в матче 24 тура «Астана» проиграла «Актобе» (0:2).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    До окончания сезона в казахстанской Премьер-лиге осталось провести два тура. «Астана» проведет матчи против «Жетысу» и «Шахтера». Чтобы сохранить шансы на титул, астанчане должны выиграть оба матча.

    На данный момент «Астана» занимает в турнирной таблице 2 место с 49 набранными очками и отстает от лидера — команды «Ордабасы» на 6 баллов.

    «Виктория»

    «Виктория» в группе С занимает второе место. В стартовой игре Лиги конференции команда из Чехии выиграла у «Балкани» из Косово (1:0). Единственный и победный гол в составе победителей забил Лукаш Калвах.

    После матча в еврокубках «Виктория» провела две встречи в чемпионате Чехии. Была домашняя победа над «Пардубице» (6:2) и поражение от пражской «Спарты» (1:2).

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    • После 10 туров «Виктория» занимает 3 место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Команда из Пльзень отстает от «Славии» на 5 баллов и от «Спарты» — на 7 пунктов.

    Следующий матч в чемпионате Чехии «Виктория» проведет 8 октября. Это будет домашняя игра против клуба «Яблонец».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Астаны» можно поставить за 3.56, ничью оценивают в 3.68. А на победу «Виктории» — 1.98.

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    Прогноз: «Виктория» на голову сильнее своего соперника и наверняка одержит крупную победу. У «Астаны» на данный момент видны большие проблемы в обороне.

    Ставка: Победа «Виктории» с коэффициентом 1.98.

    Альтернативный прогноз: Можно рискнуть и сыграть на уверенной победе «Виктории».

    Альтернативная ставка: Фора «Виктории» (-1) с коэффициентом 2.62.

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    «Астана» — «Виктория»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на футбол. «Виктория» одержит крупную победу над «Астаной»
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