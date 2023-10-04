4 октября в Глазго в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Селтик» сыграет против «Лацио». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. «Селтик» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Селтик»

В первом туре группового раунда «Селтик» потерпел поражение. На выезде клуб из Глазго уступил «Фейеноорду» (0:2), пропустив два мяча и не забив ни одного.

Команда минувший сезон провела успешно. «Кельты» добыли очередной чемпионский титул, почти не встретив на пути конкурентов.

Коэффициенты матча Селтик — Лацио 1X2Новым игрокам 2.953.602.40Бонус$9500

В новом розыгрыше шотландской Премьер-лиги «Селтик» также выглядит фаворитом на золотые медали, поскольку лидирует с отрывом в четыре очка от «Сент-Миррена» и семь — от «Рейнджерс».

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В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при четырех побед и одной ничьей, поэтому у хозяев есть неплохие шансы как минимум не уступить.

«Лацио»

В стартовом туре группового раунда «Лацио» довольствовался миром. На своем поле клуб из Рима сыграл вничью с «Атлетико» (1:1), что можно считать неплохим результатом.

Клуб очень плохо стартовал в новом сезоне. Команда из столицы Италии, которая в прошлом сезоне финишировала на второй позиции, в семи матчах добыла две победы.

В итоге «Орлы» в настоящий момент имеют в своем активе семь очков и расположились только на 16-м месте в турнирной таблице и на четыре пункта опережают зону вылета.

В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу при двух поражениях и двух ничьих, так что такая форма не обещает ему легкой жизни.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Лацио», коэффициент на победу которого равен 2,40. Успех «Селтика» оценивается в 2,89, ничья — в 3,60.

В четырех последних матчах гостей было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,00.

Еще один вариант ставки — «Селтик» выиграет за 2,89, поскольку в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли, а гости находятся явно не в лучшей форме.