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    Кто впервые победит в новом сезоне Лиги чемпионов?

    «Селтик» — «Лацио». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига чемпионов, 4 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Селтик» — «Лацио»
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    «Лацио» — фаворит матча
    4 октября в Глазго в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Селтик» сыграет против «Лацио». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. «Селтик» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 04 Октября 2023 года
    Селтик
  • Лига чемпионов. Группа E
    •  Селтик 22:00 Лацио Лацио
  • Рим
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    «Селтик»

    В первом туре группового раунда «Селтик» потерпел поражение. На выезде клуб из Глазго уступил «Фейеноорду» (0:2), пропустив два мяча и не забив ни одного.

    Команда минувший сезон провела успешно. «Кельты» добыли очередной чемпионский титул, почти не встретив на пути конкурентов.

    Коэффициенты матча Селтик — Лацио

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  • 2.953.602.40Бонус$9500
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    В новом розыгрыше шотландской Премьер-лиги «Селтик» также выглядит фаворитом на золотые медали, поскольку лидирует с отрывом в четыре очка от «Сент-Миррена» и семь — от «Рейнджерс».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при четырех побед и одной ничьей, поэтому у хозяев есть неплохие шансы как минимум не уступить.

    «Лацио»

    В стартовом туре группового раунда «Лацио» довольствовался миром. На своем поле клуб из Рима сыграл вничью с «Атлетико» (1:1), что можно считать неплохим результатом.

    Клуб очень плохо стартовал в новом сезоне. Команда из столицы Италии, которая в прошлом сезоне финишировала на второй позиции, в семи матчах добыла две победы.

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    • В итоге «Орлы» в настоящий момент имеют в своем активе семь очков и расположились только на 16-м месте в турнирной таблице и на четыре пункта опережают зону вылета.

    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу при двух поражениях и двух ничьих, так что такая форма не обещает ему легкой жизни.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Лацио», коэффициент на победу которого равен 2,40. Успех «Селтика» оценивается в 2,89, ничья — в 3,60.

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    В четырех последних матчах гостей было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,00.

    Еще один вариант ставки — «Селтик» выиграет за 2,89, поскольку в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли, а гости находятся явно не в лучшей форме.

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    «Селтик» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 04.10.2023. Прогнозы на футбол. Кто впервые победит в новом сезоне Лиги чемпионов?
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