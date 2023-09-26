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    Лидер чемпионата Турции уверенно победит в гостях

    «Истанбулспор» — «Галатасарай». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 26 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Истанбулспор» — «Галатасарай»
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    ФК «Галатасарай»
    26 сентября в матче 3-го тура чемпионата Турции сыграют «Истанбулспор» и «Галатасарай». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Истанбулспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 26 Сентября 2023 года
    Истанбулспор
  • Турция. Суперлига
    •  Истанбулспор 20:00 Галатасарай Галатасарай
  • Стамбул
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    «Истанбулспор»

    В минувшем сезоне «Истанбулспор» возглавил Фатих Текке. Специалист помог клубу закрепиться в элите турецкого футбола. Команда в итоге заняла 12-е место.

    В новом розыгрыше чемпионата Турции дела у «Истанбулспора» складываются не лучшим образом. Болельщики никак не дождутся победы.

    Клуб провел четыре встречи, две из которых проиграл. Ранее «Истанбулспор» уступил «Башакшехиру» и «Газиантепу».

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    Хозяевам нужно срочно решать проблемы в атаке. Без голов улучшить турнирное положение будет трудно. В предыдущих двух матчах чемпионата Турции «Истанбулспор» не забил ни одного мяча.

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» — один из турецких топ-клубов. С 2022 года команду возглавляет Окан Бурук.

    Ранее клуб уверенно прошел квалификацию Лиги чемпионов, одолев «Жальгирис», «Олимпию» из Словении и «Мольде». На групповом этапе «Галатасарай» сыграл вничью с «Копенгагеном» (2:2).

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  • 21/09/2023

    • В чемпионате Турции-2023/24 команда играет блестяще. В пяти турах одержаны четыре победы. На данный момент «Галатасарай» лидирует в таблице.

    «Галатасарай» не проигрывает в турецкой Суперлиге с 30 апреля. Тогда команда на выезде проиграла «Бешикташу».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Галатасарая» можно поставить за 1.45. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 6.70. Ничья оценена — в 5.10.

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    Оба клуба хотят выиграть. Но гости сейчас находятся в отличной форме.

    Стоит сделать ставку на то, что «Галатасарай» одержит победу с форой (-1.5) гола с коэффициентом 2.12.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.70.

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    «Истанбулспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 26.09.2023. Прогнозы на футбол. Лидер чемпионата Турции уверенно победит в гостях
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