26 сентября в матче 3-го тура чемпионата Турции сыграют «Истанбулспор» и «Галатасарай». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Истанбулспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Истанбулспор»

В минувшем сезоне «Истанбулспор» возглавил Фатих Текке. Специалист помог клубу закрепиться в элите турецкого футбола. Команда в итоге заняла 12-е место.

В новом розыгрыше чемпионата Турции дела у «Истанбулспора» складываются не лучшим образом. Болельщики никак не дождутся победы.

Клуб провел четыре встречи, две из которых проиграл. Ранее «Истанбулспор» уступил «Башакшехиру» и «Газиантепу».

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Хозяевам нужно срочно решать проблемы в атаке. Без голов улучшить турнирное положение будет трудно. В предыдущих двух матчах чемпионата Турции «Истанбулспор» не забил ни одного мяча.

«Галатасарай»

«Галатасарай» — один из турецких топ-клубов. С 2022 года команду возглавляет Окан Бурук.

Ранее клуб уверенно прошел квалификацию Лиги чемпионов, одолев «Жальгирис», «Олимпию» из Словении и «Мольде». На групповом этапе «Галатасарай» сыграл вничью с «Копенгагеном» (2:2).

В чемпионате Турции-2023/24 команда играет блестяще. В пяти турах одержаны четыре победы. На данный момент «Галатасарай» лидирует в таблице.

«Галатасарай» не проигрывает в турецкой Суперлиге с 30 апреля. Тогда команда на выезде проиграла «Бешикташу».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Галатасарая» можно поставить за 1.45. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 6.70. Ничья оценена — в 5.10.

Оба клуба хотят выиграть. Но гости сейчас находятся в отличной форме.

Стоит сделать ставку на то, что «Галатасарай» одержит победу с форой (-1.5) гола с коэффициентом 2.12.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.70.