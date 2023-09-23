«Алания» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 17:00 мск. «Алания» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

Владикавказцы пока лидируют в первом дивизионе. Вот только гандикап от идущего следом махачкалинского «Динамо» сократился до 2 пунктов.

«Барсы» не столь эффективны в атаке. В 10 поединках первенства команда Олега Василенко забила всего 12 мячей.

Коэффициенты матча Алания — СКА-Хабаровск 1X2Новым игрокам 1.554.006.60Бонус$9500

В минувшем туре первенства «Алания» полностью провалилась. Подопечные Василенко пропустили три сухих мяча от махачкалинцев.

Прогнозы на ФНЛ

До того «Алания» не смогла одолеть «Тюмень» (1:1). Так что некоторый кризис жанра у «барсов» налицо.

Владикавказцы явно намерены добиться победы. Хозяева наверняка будут активно и максимально агрессивно атаковать.

«СКА-Хабаровск»

Эта команда в новом сезоне намерена побороться за повышение в классе. Вот только старт сезона хабаровчане провалили.

«СКА-Хабаровск» имеет явные проблемы с надежностью своих тылов. В 10 матчах команда Романа Шаронова пропустила уже 10 мячей.

Минувший тур первенства вышел для команды продуктивным. «СКА-Хабаровск» в родных стенах уверенно переиграл «Химки» (3:1).

К слову, хабаровчане не лучшим образом выступают в выездных матчах. Так что Шаронову и его команде придется нелегко.

Тем не менее, в этом матче гости намереваются разжиться очками. Правда, последняя победа над «барсами» случилась еще полтора года назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Алании» предлагают — 1.54.

На викторию «СКА-Хабаровск» дают — 6.07, ничья оценена — в 3.90.

Хабаровчане способны воспользоваться проблемами «Алании» , и явно могут добыть очки в этой встрече.

Наш прогноз — Победа «СКА-Хабаровск» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.41. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.12.