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    «Алания» упрется в хабаровские тылы

    «Алания» — «СКА-Хабаровск». Ставка (к. 2.41) и прогноз на футбол, Первая лига, 23 сентября 2023 года

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    «Алания»
    «Алания» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 17:00 мск. «Алания» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 23 Сентября 2023 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 17:00 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
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    «Алания»

    Владикавказцы пока лидируют в первом дивизионе. Вот только гандикап от идущего следом махачкалинского «Динамо» сократился до 2 пунктов.

    «Барсы» не столь эффективны в атаке. В 10 поединках первенства команда Олега Василенко забила всего 12 мячей.

    Коэффициенты матча Алания — СКА-Хабаровск

    1X2Новым игрокам
  • 1.554.006.60Бонус$9500
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    В минувшем туре первенства «Алания» полностью провалилась. Подопечные Василенко пропустили три сухих мяча от махачкалинцев.

    Прогнозы на ФНЛ

    До того «Алания» не смогла одолеть «Тюмень» (1:1). Так что некоторый кризис жанра у «барсов» налицо.

    Владикавказцы явно намерены добиться победы. Хозяева наверняка будут активно и максимально агрессивно атаковать.

    «СКА-Хабаровск»

    Эта команда в новом сезоне намерена побороться за повышение в классе. Вот только старт сезона хабаровчане провалили.

    «СКА-Хабаровск» имеет явные проблемы с надежностью своих тылов. В 10 матчах команда Романа Шаронова пропустила уже 10 мячей.

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    • Минувший тур первенства вышел для команды продуктивным. «СКА-Хабаровск» в родных стенах уверенно переиграл «Химки» (3:1).

    К слову, хабаровчане не лучшим образом выступают в выездных матчах. Так что Шаронову и его команде придется нелегко.

    Тем не менее, в этом матче гости намереваются разжиться очками. Правда, последняя победа над «барсами» случилась еще полтора года назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Алании» предлагают — 1.54.

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    На викторию «СКА-Хабаровск» дают — 6.07, ничья оценена — в 3.90.

    Хабаровчане способны воспользоваться проблемами «Алании», и явно могут добыть очки в этой встрече.

    Наш прогноз — Победа «СКА-Хабаровск» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.41. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.12.

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    «Алания» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 23.09.2023. Прогнозы на футбол. «Алания» упрется в хабаровские тылы
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