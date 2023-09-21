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    Окажется ли «Ракув» проблемой для «Аталанты»?

    «Аталанта» — «Ракув». Ставки (к. 2.16) и прогноз на групповой раунд Лиги Европы 21 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Ракув»
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    «Аталанта» — фаворит матча
    «Аталанта» сыграет на своем поле с «Ракувом» в рамках матча 1-го тура группового раунда Лиги Европы. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 22:00 мск. «Аталанта» — «Ракув»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 21 Сентября 2023 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 22:00 Ракув Ракув
  • Ченстохова
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    «Аталанта»

    Команда чемпионат Италии прошлого сезона завершила на пятом месте в таблице и вышла в Лигу Европы. Этот результат можно считать для клуба посредственным.

    Старт нового розыгрыша итальянской Серии А бергамаски начали столь же посредственно, ведь в четырех турах «Аталанта» набрала половину очков и занимают 10-е место.

    В своем последнем матче клуб потерпел поражение. На выезде он проиграл «Фиорентине», пропустив три мяча и забив два.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В пяти последних поединках коллектив одержал только две победы при двух поражениях и одной ничьей, так что его форма оставляет желать лучшего.

    «Ракув»

    Польский клуб начал кампанию в еврокубках с квалификации Лиги чемпионов, в которой выступал с самого старта без предварительного раунда.

    Он прошел эстонскую «Флору» в первом раунде отбора, азербайджанский «Карабах» — во втором и кипрский «Арис» — в третьем, но в плей-офф уступил датскому «Копенгагену».

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    • На внутренней арене «Ракув» проиграл «Легии» (по пенальти) в матче за Суперкубок. В чемпионате он занимает четвертое место с отставанием в три очка от лидера.

    В трех последних поединках коллектив не знает поражений при двух победах и одной ничьей, так что гости способны отобрать очки у фаворита.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Аталанту», коэффициент на победу которой равен 1,23. Успех «Ракува» оценивается в 12,77, ничья — в 6,36.

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    Хозяева поля превосходят соперника классом и опытом выступлений в еврокубках, а в их последних трех матчах было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Аталанта» выиграет 1-й тайм и матч при тотал больше 2,5 голов за 2,16.

    Еще один вариант ставки — «Аталанта» выиграет оба тайма за 2,32, ведь хозяева, как фаворит матча, более чем способны реализовать такой сценарий.

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    «Аталанта» — «Ракув»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 21.09.2023. Прогнозы на футбол. Окажется ли «Ракув» проблемой для «Аталанты»?
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