«Таммека»
Эта команда проводит крайне неудачный сезон. «Таммека» сейчас занимает предпоследнее 9 место в таблице.
А вот с атакой у команды складывается не очень. В 26 сыгранных матчах «Таммека» забила всего лишь 22 раза.
В предыдущем туре чемпионата «Таммека» добыла важный балл. На выезде команда подписала мировое соглашение с «Курессааре» (1:1).
А вот до того «Таммека» расписала мировую с «Пярну Вапрус» (0:0). А вот без побед команда находится уже полтора месяца.
«Таммека» наверняка постарается воспользоваться фактором родной арены. Правда, отставание от спасительной 8 строчки составляет 11 очков.
«Нарва»
Эта команда также сражается за выживание в элите. Причем сейчас «Нарва» находится на 7 месте, опережая опасную зону на 11 пунктов.
Вот только атака «Нарвы» не блещет результативностью. В 26 матчах игроки команды отличились 23 голами.
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Нарва» дома переиграла «Калев» (2:1).
А вот до того команда не сумела одолеть «Пайде» (0:0). А вот в Кубке Эстонии удалось пройти скромный таллиннский «Зенит» (5:0).
И уж точно «Нарва» постарается добыть три очка. Потенциально команда еще может побороться даже за медали чемпионата.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Нарвы» предлагают — 2.41.
На викторию «Таммеки» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.18.
«Нарва»
Наш прогноз — Победа «Нарвы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.41. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.18.