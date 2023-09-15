«Таммека» сыграет на своем поле с «Нарвой» в рамках 27-го тура чемпионата Эстонии. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 19:00 мск. «Таммека» — «Нарва»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Таммека»

Эта команда проводит крайне неудачный сезон. «Таммека» сейчас занимает предпоследнее 9 место в таблице.

А вот с атакой у команды складывается не очень. В 26 сыгранных матчах «Таммека» забила всего лишь 22 раза.

В предыдущем туре чемпионата «Таммека» добыла важный балл. На выезде команда подписала мировое соглашение с «Курессааре» (1:1).

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А вот до того «Таммека» расписала мировую с «Пярну Вапрус» (0:0). А вот без побед команда находится уже полтора месяца.

«Таммека» наверняка постарается воспользоваться фактором родной арены. Правда, отставание от спасительной 8 строчки составляет 11 очков.

«Нарва»

Эта команда также сражается за выживание в элите. Причем сейчас «Нарва» находится на 7 месте, опережая опасную зону на 11 пунктов.

Вот только атака «Нарвы» не блещет результативностью. В 26 матчах игроки команды отличились 23 голами.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Нарва» дома переиграла «Калев» (2:1).

А вот до того команда не сумела одолеть «Пайде» (0:0). А вот в Кубке Эстонии удалось пройти скромный таллиннский «Зенит» (5:0).

И уж точно «Нарва» постарается добыть три очка. Потенциально команда еще может побороться даже за медали чемпионата.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Нарвы» предлагают — 2.41.

На викторию «Таммеки» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.18.

«Нарва» в последних матчах выглядит весьма выгодно , так что и в этой встрече постарается добыть викторию.

Наш прогноз — Победа «Нарвы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.41. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.18.