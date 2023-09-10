Сан-Марино
Команда традиционно является поставщиком очков. Поражение сменяет новое поражение, и даже забитый гол сойдет за чудо.
Сборная Сан-Марино стартовала в текущем отборе с пяти поражений. В этих матчах команда пропустила в свои ворота 17 безответных мячей.
Коэффициенты матча Сан-Марино — Словения
В своем последнем поединке сборная Сан-Марино потерпела очередной разгром. На выезде команда пропустила четыре «сухих» мяча отн датчан.
В шести последних поединках во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу, коллектив проиграл и ни разу не забил, так что исход грядущей игры очевиден.
Словения
Команда нынешний отборочный цикл начала довольно продуктивно. Словения набрала 10 очков в трех матчах и занимает 3-е место, уступая лидеру Финляндии на три балла и второй Дании по разнице мячей.
Атака команды не отличается стабильностью. В целом же она неплоха, ведь в пяти поединках сборная страны Словении сумела забить девять мячей.
Свой последний поединок в рамках отбора команда провела удачно. Словения на своем поле крупно переиграла Северную Ирландию (4:2).
В последних трех поединках, которые пришлись на европейскую квалификацию, коллектив одержал одну победу, но вряд ли грядущий соперник не позволит ему одержать еще одну.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом Словению, коэффициент на победу которой равен 1,02. Успех Сан-Марино оценивается в 55,00, ничья — в 18,50.
В восьми из девяти последних матчей гостей было забито меньше 3,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 3,5 голов за 2,03.
Еще один вариант ставки — индивидуальный тотал Словении меньше 3,5 голов за 1,83, ведь в 17 из 18 последних матчей гости забили меньше 3,5 голов.