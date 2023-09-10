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    Поднимется ли Словения с третьего места?

    Сан-Марино — Словения. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, квалификация на Евро-2024, 10 сентября 2023 года

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    Словения — фаворит матча
    В воскресенье, 10 сентября, сборная Сан-Марино сыграет против национальной команды Словении в шестом туре отборочного цикла Евро-2024. Начало встречи запланировано на 21:45 мск. Сан-Марино — Словения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H 10 Сентября 2023 года
    Сан-Марино
  • Сан-Марино
    •  Сан-Марино 21:45 Словения Словения
  • Любляна
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    Сан-Марино

    Команда традиционно является поставщиком очков. Поражение сменяет новое поражение, и даже забитый гол сойдет за чудо.

    Сборная Сан-Марино стартовала в текущем отборе с пяти поражений. В этих матчах команда пропустила в свои ворота 17 безответных мячей.

    Коэффициенты матча Сан-Марино — Словения

    1X2Новым игрокам
  • 55.0016.001.05Бонус$9500
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    В своем последнем поединке сборная Сан-Марино потерпела очередной разгром. На выезде команда пропустила четыре «сухих» мяча отн датчан.

    Все прогнозы на Евро-2024

    В шести последних поединках во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу, коллектив проиграл и ни разу не забил, так что исход грядущей игры очевиден.

    Словения

    Команда нынешний отборочный цикл начала довольно продуктивно. Словения набрала 10 очков в трех матчах и занимает 3-е место, уступая лидеру Финляндии на три балла и второй Дании по разнице мячей.

    Атака команды не отличается стабильностью. В целом же она неплоха, ведь в пяти поединках сборная страны Словении сумела забить девять мячей.

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    • Свой последний поединок в рамках отбора команда провела удачно. Словения на своем поле крупно переиграла Северную Ирландию (4:2).

    В последних трех поединках, которые пришлись на европейскую квалификацию, коллектив одержал одну победу, но вряд ли грядущий соперник не позволит ему одержать еще одну.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Словению, коэффициент на победу которой равен 1,02. Успех Сан-Марино оценивается в 55,00, ничья — в 18,50.

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    В восьми из девяти последних матчей гостей было забито меньше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 3,5 голов за 2,03.

    Еще один вариант ставки — индивидуальный тотал Словении меньше 3,5 голов за 1,83, ведь в 17 из 18 последних матчей гости забили меньше 3,5 голов.

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    Сан-Марино — Словения: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 10.09.2023. Прогнозы на футбол. Поднимется ли Словения с третьего места?
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