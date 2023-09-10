В воскресенье, 10 сентября, сборная Сан-Марино сыграет против национальной команды Словении в шестом туре отборочного цикла Евро-2024. Начало встречи запланировано на 21:45 мск. Сан-Марино — Словения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сан-Марино

Команда традиционно является поставщиком очков. Поражение сменяет новое поражение, и даже забитый гол сойдет за чудо.

Сборная Сан-Марино стартовала в текущем отборе с пяти поражений. В этих матчах команда пропустила в свои ворота 17 безответных мячей.

Коэффициенты матча Сан-Марино — Словения 1X2Новым игрокам 55.0016.001.05Бонус$9500

В своем последнем поединке сборная Сан-Марино потерпела очередной разгром. На выезде команда пропустила четыре «сухих» мяча отн датчан.

Все прогнозы на Евро-2024

В шести последних поединках во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу, коллектив проиграл и ни разу не забил, так что исход грядущей игры очевиден.

Словения

Команда нынешний отборочный цикл начала довольно продуктивно. Словения набрала 10 очков в трех матчах и занимает 3-е место, уступая лидеру Финляндии на три балла и второй Дании по разнице мячей.

Атака команды не отличается стабильностью. В целом же она неплоха, ведь в пяти поединках сборная страны Словении сумела забить девять мячей.

Свой последний поединок в рамках отбора команда провела удачно. Словения на своем поле крупно переиграла Северную Ирландию (4:2).

В последних трех поединках, которые пришлись на европейскую квалификацию, коллектив одержал одну победу, но вряд ли грядущий соперник не позволит ему одержать еще одну.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Словению, коэффициент на победу которой равен 1,02. Успех Сан-Марино оценивается в 55,00, ничья — в 18,50.

В восьми из девяти последних матчей гостей было забито меньше 3,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 3,5 голов за 2,03.

Еще один вариант ставки — индивидуальный тотал Словении меньше 3,5 голов за 1,83, ведь в 17 из 18 последних матчей гости забили меньше 3,5 голов.