Сборная Дании сыграет на выезде с командой Финляндии в рамках отборочного турнира Евро-2024. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 19:00 мск. Финляндия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Финляндия

Сборная Финляндии занимает первое место в группе после пяти сыгранных матчей, в которых набрала 12 очков.

В четверг команда Маркку Канервы одержала гостевую победу над Казахстаном со счетом 1:0.

Коэффициенты матча Финляндия — Дания 1X2Новым игрокам 5.703.751.70Бонус$9500

Перед этим финны выиграли у Северной Ирландии, Словении и Сан-Марино. Интересно, что в четырех предыдущих матчах они не пропустили ни одного мяча.

Свое пока что единственное поражение Финляндия потерпела в первом туре отбора на поле Дании (1:3).

И еще один интересный момент: сборная Финляндии ни разу не проиграла в пяти невданих официальных матчах на своем поле (три победы и две ничьи).

Дания

Сборная Дании тем временем находится на второй строчке, набрав в пяти турах десять очков.

И есть подозрение, что датчане слегка расслабились, увидев результаты жеребьевки отборочного турнира.

Они действительно попали не в самую сложную группу, однако некоторые матчи подтвердили, что сейчас со всеми тяжело играть. Единственное исключение — встречи со сборной Сан-Марино.

Все прогнозы на Евро-2024

В конце марта Дания сенсационно уступила на поле Казахстана (2:3), а середине июне не смогла выиграть у Словении (1:1) — тоже на выезде.

Перед поездкой в Хельсинки команда Каспера Юлманда разгромила команду Сан-Марино (4:0).

Прогноз и ставка

На Финляндию в этом матче можно поставить за 5.00, ничью букмекеры предлагают за 3.76, а победу Дании — за 1.71.

Несмотря на то, что датчане будут максимально мотивированы, учитывая ситуацию в группе, здесь все-таки есть смысл обойтись без ставок на фаворита.

Дания чересчур блекло выглядела в недавних гостевых матчах. И сейчас нет никакой уверенности в том, что финны не огорошат гостей.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.57.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.24.