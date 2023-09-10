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    Сможет ли Дания выиграть на поле Финляндии?

    Финляндия — Дания. Ставка (к. 2.57) и прогноз на квалификацию Евро-2024 10 сентября 2023 года

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    Сборная Дании еще ни разу не выигрывала на выезде в отборе Евро-2024
    Сборная Дании сыграет на выезде с командой Финляндии в рамках отборочного турнира Евро-2024. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 19:00 мск. Финляндия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H 10 Сентября 2023 года
    Финляндия
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    Финляндия

    Сборная Финляндии занимает первое место в группе после пяти сыгранных матчей, в которых набрала 12 очков.

    В четверг команда Маркку Канервы одержала гостевую победу над Казахстаном со счетом 1:0.

    Коэффициенты матча Финляндия — Дания

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    Перед этим финны выиграли у Северной Ирландии, Словении и Сан-Марино. Интересно, что в четырех предыдущих матчах они не пропустили ни одного мяча.

    Свое пока что единственное поражение Финляндия потерпела в первом туре отбора на поле Дании (1:3).

    И еще один интересный момент: сборная Финляндии ни разу не проиграла в пяти невданих официальных матчах на своем поле (три победы и две ничьи).

    Дания

    Сборная Дании тем временем находится на второй строчке, набрав в пяти турах десять очков.

    И есть подозрение, что датчане слегка расслабились, увидев результаты жеребьевки отборочного турнира.

    Они действительно попали не в самую сложную группу, однако некоторые матчи подтвердили, что сейчас со всеми тяжело играть. Единственное исключение — встречи со сборной Сан-Марино.

    Все прогнозы на Евро-2024

    В конце марта Дания сенсационно уступила на поле Казахстана (2:3), а середине июне не смогла выиграть у Словении (1:1) — тоже на выезде.

    Перед поездкой в Хельсинки команда Каспера Юлманда разгромила команду Сан-Марино (4:0).

    Прогноз и ставка

    На Финляндию в этом матче можно поставить за 5.00, ничью букмекеры предлагают за 3.76, а победу Дании — за 1.71.

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    Несмотря на то, что датчане будут максимально мотивированы, учитывая ситуацию в группе, здесь все-таки есть смысл обойтись без ставок на фаворита.

    Дания чересчур блекло выглядела в недавних гостевых матчах. И сейчас нет никакой уверенности в том, что финны не огорошат гостей.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.57.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.24.

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    Финляндия — Дания: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 10.09.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли Дания выиграть на поле Финляндии?
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