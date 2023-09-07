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    Казахстан и Финляндия не будут отсиживаться в обороне

    Казахстан — Финляндия. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 7 сентября 2023 года

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    7 сентября в матче группового этапа квалификации Евро-2024 сыграют сборные Казахстана и Финляндии. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Казахстан — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H 07 Сентября 2023 года
    Казахстан
  • Астана
    •  Казахстан 17:00 Финляндия Финляндия
  • Хельсинки
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    Казахстан

    Сборная Казахстана примет соперника на «Астана Арене». Болельщики поддержат команду, которая очень хорошо начала отборочный цикл.

    Казахстанцы приятно удивили скептиков. В первом туре подопечные Магомеда Адиева уступили Словении (1:2), однако затем одержали три победы. Всего на данный момент у команды 9 очков.

    Коэффициенты матча Казахстан — Финляндия

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    У Казахстана впечатляющая трехматчевая выигрышная серия. До этого были обыграны Дания (3:2), Сан-Марино (3:0) и Северная Ирландия (1:0). Как будет на этот раз?

    Календарь и таблица Евро-2024

    Успехи в отборе на Евро-2024 помогли казахстанцам подняться на вершину таблицы. Теперь предстоит битва за первое место с Финляндией. На поле будет очень жаркая борьба.

    Финляндия

    Финны рассчитывают, что команда снова добьется положительного результата. Но увезти очки из Астаны будет непросто. Кому же улыбнется удача?

    Финляндия отлично проводит квалификацию Евро-2024. Еще не было ни одного поражения. Всего у команды 9 очков.

    Коллектив Маркку Канервы начал отборочный раунд с поражения от Дании (1:3). Но потом были добыты три победы подряд. Финны взяли верх над Северной Ирландией (1:0), Словенией (2:0) и Сан-Марино (6:0).

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    • Стоит отметить, что Финляндия очень хорошо смотрится в атаке. В текущем отборочном цикле команда забила 10 голов в четырех встречах. В Астане финны не собираются сбавлять обороты.

    Прогноз и ставки

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Финляндии можно поставить за 2.15. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.60. Ничья оценена — в 3.28.

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    В предстоящем поединке сборные не будут осторожничать и постараются побольше атаковать. Можно сделать ставку, что забьют обе команды.

    Если говорить об исходе, то у Финляндии больше шансов добиться трех очков. Команда много забивает. Наш прогноз — победа гостей.

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