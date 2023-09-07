7 сентября в матче группового этапа квалификации Евро-2024 сыграют сборные Казахстана и Финляндии. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Казахстан — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Казахстан

Сборная Казахстана примет соперника на «Астана Арене». Болельщики поддержат команду, которая очень хорошо начала отборочный цикл.

Казахстанцы приятно удивили скептиков. В первом туре подопечные Магомеда Адиева уступили Словении (1:2), однако затем одержали три победы. Всего на данный момент у команды 9 очков.

Коэффициенты матча Казахстан — Финляндия 1X2Новым игрокам 3.803.352.10Бонус$9500

У Казахстана впечатляющая трехматчевая выигрышная серия. До этого были обыграны Дания (3:2), Сан-Марино (3:0) и Северная Ирландия (1:0). Как будет на этот раз?

Календарь и таблица Евро-2024

Успехи в отборе на Евро-2024 помогли казахстанцам подняться на вершину таблицы. Теперь предстоит битва за первое место с Финляндией. На поле будет очень жаркая борьба.

Финляндия

Финны рассчитывают, что команда снова добьется положительного результата. Но увезти очки из Астаны будет непросто. Кому же улыбнется удача?

Финляндия отлично проводит квалификацию Евро-2024. Еще не было ни одного поражения. Всего у команды 9 очков.

Коллектив Маркку Канервы начал отборочный раунд с поражения от Дании (1:3). Но потом были добыты три победы подряд. Финны взяли верх над Северной Ирландией (1:0), Словенией (2:0) и Сан-Марино (6:0).

Стоит отметить, что Финляндия очень хорошо смотрится в атаке. В текущем отборочном цикле команда забила 10 голов в четырех встречах. В Астане финны не собираются сбавлять обороты.

Прогноз и ставки

В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Финляндии можно поставить за 2.15. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.60. Ничья оценена — в 3.28.

В предстоящем поединке сборные не будут осторожничать и постараются побольше атаковать. Можно сделать ставку, что забьют обе команды.

Если говорить об исходе, то у Финляндии больше шансов добиться трех очков. Команда много забивает. Наш прогноз — победа гостей.