«Карлсруэ» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 15:00 мск. «Карлсруэ» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карлсруэ»

Эта команда не столь продуктивно начала новый сезон. «Карлсруэ» сейчас находится лишь на 10 месте во второй Бундеслиге.

Интересно, что забили игроки команды 8 мячей. Причем в собственные ворота «Карлсруэ» пропустил столько же.

В предыдущем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Карлсруэ» уступил «Фортуне» со счетом 1:3.

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А вот после того команда добыла викторию. Дома «Карлсруэ» уверенно переиграл «Айнтрахт» Брауншвейг со счетом 2:0.

«Карлсруэ» наверняка постарается достойно сыграть с полпредом элиты. Да и с атакой у команды все довольно неплохо.

«Фрайбург»

Эта команда стартовала в Бундеслиге довольно прилично. В трех первых турах «Фрайбург» разжился шестью очками.

Причем в трех сыгранных матчах игроки команды отличились лишь 3 голами. Так что проблемы с реализацией видны и пока не решены.

Свой предыдущий поединок команда откровенно провалила. «Фрайбург» пропустил пять сухих мячей от «Штутгарта».

А вот до того команда минимально одолела «Вердер». Да и вообще, нужно срочно что-то делать с реализацией, хромающей на обе ноги.

И уж точно «Фрайбург» постарается как можно активнее сыграть в атаке. Гости явно планируют показать класс.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Фрайбурга» предлагают — 2.36.

На викторию «Карлсруэ» дают — 2.61, ничья оценена — в 4.00.

«Фрайбург» явно намеревается улучшить свои атакующие показатели , и наверняка будет максимально агрессивно атаковать с первых минут.

Наш прогноз — Победа «Фрайбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.36. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.23.