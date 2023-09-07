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    «Фрайбург» покажет класс!

    «Карлсруэ» — «Фрайбург». Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Карлсруэ» — «Фрайбург»
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    «Фрайбург»
    «Карлсруэ» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 15:00 мск. «Карлсруэ» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Карлсруэ»

    Эта команда не столь продуктивно начала новый сезон. «Карлсруэ» сейчас находится лишь на 10 месте во второй Бундеслиге.

    Интересно, что забили игроки команды 8 мячей. Причем в собственные ворота «Карлсруэ» пропустил столько же.

    В предыдущем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Карлсруэ» уступил «Фортуне» со счетом 1:3.

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    А вот после того команда добыла викторию. Дома «Карлсруэ» уверенно переиграл «Айнтрахт» Брауншвейг со счетом 2:0.

    «Карлсруэ» наверняка постарается достойно сыграть с полпредом элиты. Да и с атакой у команды все довольно неплохо.

    «Фрайбург»

    Эта команда стартовала в Бундеслиге довольно прилично. В трех первых турах «Фрайбург» разжился шестью очками.

    Причем в трех сыгранных матчах игроки команды отличились лишь 3 голами. Так что проблемы с реализацией видны и пока не решены.

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    • Свой предыдущий поединок команда откровенно провалила. «Фрайбург» пропустил пять сухих мячей от «Штутгарта».

    А вот до того команда минимально одолела «Вердер». Да и вообще, нужно срочно что-то делать с реализацией, хромающей на обе ноги.

    И уж точно «Фрайбург» постарается как можно активнее сыграть в атаке. Гости явно планируют показать класс.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Фрайбурга» предлагают — 2.36.

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    На викторию «Карлсруэ» дают — 2.61, ничья оценена — в 4.00.

    «Фрайбург» явно намеревается улучшить свои атакующие показатели, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать с первых минут.

    Наш прогноз — Победа «Фрайбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.36. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.23.

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    «Карлсруэ» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 07.09.2023. Прогнозы на футбол. «Фрайбург» покажет класс!
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