«Астон Вилла»
В принципе, в проведении ответного матча уже нет никакого смысла. На прошлой неделе «Астон Вилла» разбила шотландцев со счетом 5:0.
Все стало ясно еще до перерыва. Команда Унаи Эмери уже в первом тайме отгрузила сопернику три мяча.
Коэффициенты матча Астон Вилла — Хиберниан
Через несколько дней «Астон Вилла» одержала еще одну победу, выиграв на выезде у «Бернли» (3:1) в рамках английской Премьер-лиги.
«Астон Вилла» подтвердила, что разгромное поражение от «Ньюкасла» (1:5) на старте сезона было недоразумением. После этого она одержала три победы подряд с общим счетом 12:1.
«Хиберниан»
«Хиберниан» отправится в Бирмингем на экскурсию и заодно посетит еще один мастер-класс на футбольном поле.
На данный момент шотландский клуб просто не в состоянии конкурировать с представителем АПЛ.
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Более того, у «Хиберниана» серьезные проблемы даже на внутренней арене. Клуб из Эдинбурга не набрал ни одного очка в первых трех турах чемпионата Шотландии.
«Хиберниану» явно не подходит график, когда надо играть по два матча в неделю.
Прогноз и ставка
На «Астон Виллу» в этом матче можно поставить за 1.13, ничью букмекеры предлагают за 8.10, а победу «Хиберниана» — за 17.75.
Скорее всего, будет еще один погром. В данном случае можно констатировать, что между командами целая пропасть.
Ставка — победа «Астон Виллы» с форой (-2,5) за 2.12.