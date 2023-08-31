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    «Астон Вилла» снова обыграет шотландцев с крупным счетом?

    «Астон Вилла» — «Хиберниан». Ставка (к. 2.12) и прогноз на Лигу конференций 31 августа 2023 года

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    «Астон Вилла» разгромила «Хиберниан» в первом матче со счетом 5:0
    «Астон Вилла» сыграет на своем поле против шотландского «Хиберниана» в рамках ответного матча заключительного раунда квалификации Лиги конференций. Встреча пройдет 31 августа, начало — 22:00 мск. «Астон Вилла» — «Хиберниан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Августа 2023 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 22:00 Хиберниан Хиберниан
  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Астон Вилла»

    В принципе, в проведении ответного матча уже нет никакого смысла. На прошлой неделе «Астон Вилла» разбила шотландцев со счетом 5:0.

    Все стало ясно еще до перерыва. Команда Унаи Эмери уже в первом тайме отгрузила сопернику три мяча.

    Коэффициенты матча Астон Вилла — Хиберниан

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  • 1.149.0018.00Бонус$9500
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    Через несколько дней «Астон Вилла» одержала еще одну победу, выиграв на выезде у «Бернли» (3:1) в рамках английской Премьер-лиги.

    «Астон Вилла» подтвердила, что разгромное поражение от «Ньюкасла» (1:5) на старте сезона было недоразумением. После этого она одержала три победы подряд с общим счетом 12:1.

    «Хиберниан»

    «Хиберниан» отправится в Бирмингем на экскурсию и заодно посетит еще один мастер-класс на футбольном поле.

    На данный момент шотландский клуб просто не в состоянии конкурировать с представителем АПЛ.

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    Более того, у «Хиберниана» серьезные проблемы даже на внутренней арене. Клуб из Эдинбурга не набрал ни одного очка в первых трех турах чемпионата Шотландии.

    «Хиберниану» явно не подходит график, когда надо играть по два матча в неделю.

    Прогноз и ставка

    На «Астон Виллу» в этом матче можно поставить за 1.13, ничью букмекеры предлагают за 8.10, а победу «Хиберниана» — за 17.75.

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    Скорее всего, будет еще один погром. В данном случае можно констатировать, что между командами целая пропасть.

    Ставка — победа «Астон Виллы» с форой (-2,5) за 2.12.

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    «Астон Вилла» — «Хиберниан»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на футбол. «Астон Вилла» снова обыграет шотландцев с крупным счетом?
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