«Астон Вилла» сыграет на своем поле против шотландского «Хиберниана» в рамках ответного матча заключительного раунда квалификации Лиги конференций. Встреча пройдет 31 августа, начало — 22:00 мск. «Астон Вилла» — «Хиберниан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

В принципе, в проведении ответного матча уже нет никакого смысла. На прошлой неделе «Астон Вилла» разбила шотландцев со счетом 5:0.

Все стало ясно еще до перерыва. Команда Унаи Эмери уже в первом тайме отгрузила сопернику три мяча.

Коэффициенты матча Астон Вилла — Хиберниан 1X2Новым игрокам 1.149.0018.00Бонус$9500

Через несколько дней «Астон Вилла» одержала еще одну победу, выиграв на выезде у «Бернли» (3:1) в рамках английской Премьер-лиги.

«Астон Вилла» подтвердила, что разгромное поражение от «Ньюкасла» (1:5) на старте сезона было недоразумением. После этого она одержала три победы подряд с общим счетом 12:1.

«Хиберниан»

«Хиберниан» отправится в Бирмингем на экскурсию и заодно посетит еще один мастер-класс на футбольном поле.

На данный момент шотландский клуб просто не в состоянии конкурировать с представителем АПЛ.

Все прогнозы на Лигу конференций

Более того, у «Хиберниана» серьезные проблемы даже на внутренней арене. Клуб из Эдинбурга не набрал ни одного очка в первых трех турах чемпионата Шотландии.

«Хиберниану» явно не подходит график, когда надо играть по два матча в неделю.

Прогноз и ставка

На «Астон Виллу» в этом матче можно поставить за 1.13, ничью букмекеры предлагают за 8.10, а победу «Хиберниана» — за 17.75.

Скорее всего, будет еще один погром. В данном случае можно констатировать, что между командами целая пропасть.

Ставка — победа «Астон Виллы» с форой (-2,5) за 2.12.