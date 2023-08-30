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    «Лесники» проследуют дальше

    «Ноттингем Форест» — «Бернли». Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, Кубок английской лиги, 30 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Бернли»
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    Тайво Авонийи
    «Ноттингем Форест» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 30 августа, начало — в 21:45 мск. «Ноттингем Форест» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 30 Августа 2023 года
    Ноттингем Форест
  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 21:45 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
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    «Ноттингем Форест»

    Эта команда стартовала в чемпионате явно не лучшим образом. «Лесники» на текущий момент находятся на 14 месте в турнирной таблице АПЛ.

    «Ноттингем Форест» в трех турах набрал всего лишь 3 очка. Зато атака выглядит достаточно неплохо: 5 забитых мячей в трех матчах.

    Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Бёрнли

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    Предыдущий тур чемпионата команда провела неудачно. «Ноттингем Форест» в драматическом поединке уступил «Манчестер Юнайтед» (2:3).

    Все прогнозы на футбол

    Интересно, что по ходу того поединка «лесники» к 4-й минуте вели 2:0, но не смогли добиться даже ничьей. Команде банально не хватило класса.

    «Лесники» наверняка будут активны в атаке. Тайво Авонийи и его партнеры постараются добыть викторию.

    «Бернли»

    «Бернли» неудачно вернулся в элиту английского футбола. Команда Венсана Компани пока откровенно пасет задних в АПЛ.

    В двух стартовых турах чемпионата «Бернли» еще не набрал ни одного очка. Причем пропустили «кларетовые» уже 5 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бернли» в родных стенах по всем статьям уступил «Астон Вилле» (1:3).

    В нынешнем сезоне команда еще не знала радости побед. «Кларетовые» только привыкает к новым для себя условиям.

    И уж наверняка «Бернли» будет действовать вторым номером. Сдаваться на милость соперника команда Компани явно не собирается.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ноттингем Форест» предлагают — 2.36.

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    На викторию «Бернли» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.54.

    «Лесники» выглядят мощнее соперника, и наверняка воспользуются фактором своего поля.

    Наш прогноз — Победа «Ноттингем Форест». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.36. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.16.

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    «Ноттингем Форест» — «Бернли»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 30.08.2023. Прогнозы на футбол. «Лесники» проследуют дальше
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