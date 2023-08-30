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    Сможет ли ЦСКА переиграть «Сочи»?

    «Сочи» — ЦСКА. Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Кубок России, 30 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — ЦСКА
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    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев
    «Сочи» на своем поле примет московский ЦСКА в рамках третьего тура группового этапа Кубка России. Поединок состоится 30 августа, начало — в 17:15 по мск. «Сочи» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа A 30 Августа 2023 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 17:15 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Сочи»

    Команда из одноименного города не очень хорошо стартовала в новом сезоне российской Премьер-лиги. По итогам шести туров сочинцы набрали шесть очков и находятся на двенадцатой позиции в турнирной таблице. Команда из Сочи забили восемь мячей и столько же пропустили.

    Также подопечные Дмитрия Хохлова оказались сильнее воронежского «Факела» (3:1) в рамках Кубка России, но проиграли «Оренбургу» (0:2) в этом же соревновании. Они занимают третье место в турнирной таблице своей группы.

    Коэффициенты матча Сочи — ЦСКА

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    В этом сезоне, судя по всему, сочинский коллектив будет середняком чемпионата России. Команда может как выдать отличный матч с фаворитом, так и проиграть аутсайдеру.

    Все прогнозы на РПЛ

    В последней игре «Сочи» в родных стенах проиграл «Локомотиву» (0:1), а до этого также на своем поле разгромил «Ростов» (4:0). Перед этим также были гостевые поражения от ЦСКА (1:3) и «Краснодара» (0:2), а также домашнее от «Ахмата» (1:2).

    ЦСКА

    ЦСКА открыл сезон матчем за Суперкубок России против питерского «Зенита», где уступил в серии пенальти (0:0, 4:5). Неудачным был старт и в чемпионате страны, где красно-синие неожиданно на выезде проиграли «Уралу» из Екатеринбурга (1:2), однако потом дела пошли на поправку.

    В настоящий момент команда из Москвы имеет в своем активе десять очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Столичный коллектив отправил 13 мячей в ворота соперника и пропустил 9 в свои. Все равно «армейцы» должны бороться за самые высокие места.

    Помимо этого, подопечные Владимира Федотова не оставили шансов «Оренбургу» (6:0) в Кубке России, а также проиграли «Факелу» (0:2) в этом же турнире. В настоящий момент москвичи имеют в своем активе только три очка, но все равно возглавляют свою группу.

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    • В последней игре команда из столицы России в гостях сыграла вничью с «Оренбургом» (1:1). До этого также было поражение от московского «Динамо» (1:2) и победы над «Сочи» (3:1), «Локомотивом» (4:1) и «Ахматом» (3:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу ЦСКА предлагают поставить за 2.20.

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    На викторию «Сочи» дают 3.25, ничья оценена в 3.40.

    Наши прогноз и ставка — победа ЦСКА.

    Также сделаем ставку на то что обе команды смогут забить.

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    «Сочи» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 30.08.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли ЦСКА переиграть «Сочи»?
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