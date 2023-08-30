«Сочи» на своем поле примет московский ЦСКА в рамках третьего тура группового этапа Кубка России. Поединок состоится 30 августа, начало — в 17:15 по мск. «Сочи» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Команда из одноименного города не очень хорошо стартовала в новом сезоне российской Премьер-лиги. По итогам шести туров сочинцы набрали шесть очков и находятся на двенадцатой позиции в турнирной таблице. Команда из Сочи забили восемь мячей и столько же пропустили.

Также подопечные Дмитрия Хохлова оказались сильнее воронежского «Факела» (3:1) в рамках Кубка России, но проиграли «Оренбургу» (0:2) в этом же соревновании. Они занимают третье место в турнирной таблице своей группы.

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В этом сезоне, судя по всему, сочинский коллектив будет середняком чемпионата России. Команда может как выдать отличный матч с фаворитом, так и проиграть аутсайдеру.

Все прогнозы на РПЛ

В последней игре «Сочи» в родных стенах проиграл «Локомотиву» (0:1), а до этого также на своем поле разгромил «Ростов» (4:0). Перед этим также были гостевые поражения от ЦСКА (1:3) и «Краснодара» (0:2), а также домашнее от «Ахмата» (1:2).

ЦСКА

ЦСКА открыл сезон матчем за Суперкубок России против питерского «Зенита», где уступил в серии пенальти (0:0, 4:5). Неудачным был старт и в чемпионате страны, где красно-синие неожиданно на выезде проиграли «Уралу» из Екатеринбурга (1:2), однако потом дела пошли на поправку.

В настоящий момент команда из Москвы имеет в своем активе десять очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Столичный коллектив отправил 13 мячей в ворота соперника и пропустил 9 в свои. Все равно «армейцы» должны бороться за самые высокие места.

Помимо этого, подопечные Владимира Федотова не оставили шансов «Оренбургу» (6:0) в Кубке России, а также проиграли «Факелу» (0:2) в этом же турнире. В настоящий момент москвичи имеют в своем активе только три очка, но все равно возглавляют свою группу.

В последней игре команда из столицы России в гостях сыграла вничью с «Оренбургом» (1:1). До этого также было поражение от московского «Динамо» (1:2) и победы над «Сочи» (3:1), «Локомотивом» (4:1) и «Ахматом» (3:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу ЦСКА предлагают поставить за 2.20.

На викторию «Сочи» дают 3.25, ничья оценена в 3.40.

Наши прогноз и ставка — победа ЦСКА.

Также сделаем ставку на то что обе команды смогут забить.