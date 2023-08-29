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    «Волки» забьют и пропустят?

    «Вулверхэмптон» — «Блэкпул». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Кубок английской лиги, 29 августа 2023 года

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    «Вулверхэмптон»
    «Вулверхэмптон» сыграет на своем поле с «Блэкпулом» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 29 августа, начало — в 21:45 мск. «Вулверхэмптон» — «Блэкпул»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вулверхэмптон»

    Эта команда стартовала в чемпионате явно не лучшим образом. «Волки» занимают 15 место в турнирной таблице АПЛ.

    По всей вероятности, «Вулверхэмптону» вновь предстоит борьба за выживание. Да и проблемы с реализацией никуда не подевались.

    Предыдущий тур чемпионата команда провела продуктивно. «Вулверхэмптон» на выезде минимально переиграл «Эвертон».

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    А вот поединки с «Блэкпулом» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных встреч выиграно три при одной коллизии.

    «Вулверхэмптон» наверняка будет активно атаковать. Обыгрывать полпреда третьего по рангу дивизиона «волки» просто обязаны.

    «Блэкпул»

    «Блэкпул» нынешний сезон проводит в третьем по рангу дивизионе Англии. Вот только команде будет крайне непросто вернуться в Чемпионшип.

    В чемпионате команда стартовала неудачно. По итогам 5 туров в активе у «Блэкпула» 6 очков и скромнейшее 15 место в таблице.

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    • Свой предыдущий поединок команда откровенно провалила. «Блэкпул» пропустил три безответных мяча от «Линкольна».

    Главной проблемой команды является слабая реализация. В пяти матчах игроки «Блэкпула» отличились только двумя голами.

    Гости явно будут действовать вторым номером. Главной задачей наверняка будет сдерживание атак «волков».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вулверхэмптона» предлагают — 1.37.

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    На викторию «Блэкпула» дают — 8.50, ничья оценена — в 4.95.

    «Волки» сильнее, однако оборона команды нередко допускает элементарные ошибки.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.71.

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    «Вулверхэмптон» — «Блэкпул»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 29.08.2023. Прогнозы на футбол. «Волки» забьют и пропустят?
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