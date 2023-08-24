«Хеккен» сыграет на своем поле с «Абердином» в рамках финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 24 августа, начало — в 20:00 мск. «Хеккен» — «Абердин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хеккен»

Эта команда борется за чемпионский титул в Швеции. На текущий момент она находится на 2 месте в турнирной таблице тамошнего чемпионата.

Причем отставание от лидера составляет всего один пункт. Да и атакует «Хеккен» весьма достойно — 50 голов в 20 матчах.

Коэффициенты матча Хеккен — Абердин 1X2Новым игрокам 1.753.954.40Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Хеккен» натужно одолел скромный «Сириус» (3:2).

Все прогнозы на Лигу Европы

В предыдущем раунде квалификации Лиги Европы команда прошла «Жальгирис». По сумме двух встреч сомнений в победителе не возникло — 8:1.

Очевидно, в родных стенах команда будет пытаться обеспечить себе спокойную жизнь перед ответной встречей. Да и соперник явно не выглядит безгрешным.

«Абердин»

Эта команда стартовала в своем чемпионате явно не лучшим образом. «Абердин» набрал всего лишь один балл в двух матчах.

Причем в этих самых двух матчах команда отличилась всего одним точным ударом. Так что нужно срочно подтягивать реализацию.

В предыдущем туре «Абердин» потерпел поражение. «Селтик» оказался команде явно не по зубам — 1:3.

Правда, после того команда несколько исправилась в Кубке шотландской лиги. «Абердину» удалось переиграть скромный «Стерлинг» (2:1).

Шотландцы явно будут действовать вторым номером. Гостей вполне устроит и ничейный результат, вот только добыть его будет крайне непростой задачей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Хеккена» предлагают — 1.85.

На викторию «Абердина» дают — 3.84, ничья оценена — в 3.90.

Шотландцы имеют огромные сложности с реализацией , к тому же неудачно стартовали в своем чемпионате.

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.22.