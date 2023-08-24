«Хеккен»
Эта команда борется за чемпионский титул в Швеции. На текущий момент она находится на 2 месте в турнирной таблице тамошнего чемпионата.
Причем отставание от лидера составляет всего один пункт. Да и атакует «Хеккен» весьма достойно — 50 голов в 20 матчах.
Коэффициенты матча Хеккен — Абердин
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Хеккен» натужно одолел скромный «Сириус» (3:2).
В предыдущем раунде квалификации Лиги Европы команда прошла «Жальгирис». По сумме двух встреч сомнений в победителе не возникло — 8:1.
Очевидно, в родных стенах команда будет пытаться обеспечить себе спокойную жизнь перед ответной встречей. Да и соперник явно не выглядит безгрешным.
«Абердин»
Эта команда стартовала в своем чемпионате явно не лучшим образом. «Абердин» набрал всего лишь один балл в двух матчах.
Причем в этих самых двух матчах команда отличилась всего одним точным ударом. Так что нужно срочно подтягивать реализацию.
В предыдущем туре «Абердин» потерпел поражение. «Селтик» оказался команде явно не по зубам — 1:3.
Правда, после того команда несколько исправилась в Кубке шотландской лиги. «Абердину» удалось переиграть скромный «Стерлинг» (2:1).
Шотландцы явно будут действовать вторым номером. Гостей вполне устроит и ничейный результат, вот только добыть его будет крайне непростой задачей.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Хеккена» предлагают — 1.85.
На викторию «Абердина» дают — 3.84, ничья оценена — в 3.90.
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.22.