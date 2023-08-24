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    «Хеккен» — «Абердин». Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, квалификация Лиги Европы, 24 августа 2023 года

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    «Хеккен»
    «Хеккен» сыграет на своем поле с «Абердином» в рамках финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 24 августа, начало — в 20:00 мск. «Хеккен» — «Абердин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 24 Августа 2023 года
    Хеккен
  • Гётеборг
    •  Хеккен 20:00 Абердин Абердин
  • Лига Европы. Квалификация
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    «Хеккен»

    Эта команда борется за чемпионский титул в Швеции. На текущий момент она находится на 2 месте в турнирной таблице тамошнего чемпионата.

    Причем отставание от лидера составляет всего один пункт. Да и атакует «Хеккен» весьма достойно — 50 голов в 20 матчах.

    Коэффициенты матча Хеккен — Абердин

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  • 1.753.954.40Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Хеккен» натужно одолел скромный «Сириус» (3:2).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В предыдущем раунде квалификации Лиги Европы команда прошла «Жальгирис». По сумме двух встреч сомнений в победителе не возникло — 8:1.

    Очевидно, в родных стенах команда будет пытаться обеспечить себе спокойную жизнь перед ответной встречей. Да и соперник явно не выглядит безгрешным.

    «Абердин»

    Эта команда стартовала в своем чемпионате явно не лучшим образом. «Абердин» набрал всего лишь один балл в двух матчах.

    Причем в этих самых двух матчах команда отличилась всего одним точным ударом. Так что нужно срочно подтягивать реализацию.

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    • В предыдущем туре «Абердин» потерпел поражение. «Селтик» оказался команде явно не по зубам — 1:3.

    Правда, после того команда несколько исправилась в Кубке шотландской лиги. «Абердину» удалось переиграть скромный «Стерлинг» (2:1).

    Шотландцы явно будут действовать вторым номером. Гостей вполне устроит и ничейный результат, вот только добыть его будет крайне непростой задачей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Хеккена» предлагают — 1.85.

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    На викторию «Абердина» дают — 3.84, ничья оценена — в 3.90.

    Шотландцы имеют огромные сложности с реализацией, к тому же неудачно стартовали в своем чемпионате.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.22.

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    «Хеккен» — «Абердин»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 24.08.2023. Прогнозы на футбол. Забить сумеют не все!
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