КАМАЗ сыграет на своем поле с тульским «Арсеналом» в рамках 6-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 21 августа, начало — в 17:00 мск. КАМАЗ — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

КАМАЗ

Команда довольно неплохо стартовал, после 5-и туров занимая 5-е место в турнирной таблице с 9-ю очками в активе. КАМАЗ довольно строго играет в обороне и сдержанно в атаке. У команды присутствует баланс и уверенность в своих силах.

Магия цифр — за 5 матчей в нынешнем сезоне КАМАЗ забил 5 раз и пропустил столько же. К тому же, челнинская команда еще не потеряла ни одного балла на своем поле.

У КАМАЗа продолжается победная серия, которая пока насчитывает 2 матча. За этот период были повержены махачкалинское «Динамо» (1:0) и «Тюмень» (2:1). Несмотря на надежность в обороне, команда не всегда владеет инициативой.

Прогнозы на ФНЛ

В предстоящем матче КАМАЗ вряд-ли удивит. Команда снова попытается задушить соперника на своем поле. «Тюмень» и «Кубань» не смогли ничего предложить КАМАЗу в Челнах, а сможет ли тульский «Арсенал»?

«Арсенал»

Команда, очевидно, провалила старт нынешнего сезона, занимая только 14-е место в таблице с 5-ю очками в активе после 5-и туров. Тульский «Арсенал» все никак не может встать на победные рельсы и пока нет предпосылок для того, чтобы ситуация изменилась.

За этот период команда пропустила довольно много — 7 голов за 5 матчей при 4-х забитых, но эти проблемы меркнут по сравнению с тем, что команде сложно победить.

За 5 матчей в нынешнем сезоне «Арсенал» выиграл только у «Енисея» (2:0), по 2 раза проиграл и сыграл вничью. Примечательно, что тульская команда начала сезон с 2-х ничейных результатов со счетом 0:0.

Последний раз КАМАЗ и «Арсенал» встречались 27 мая этого года. В том матче челнинцы в гостях минимально обыграли соперника (1:0), забив решающий гол на 90-й минуте встречи. Сейчас «Арсенал» также выйдет на поле в качестве записного аутсайдера.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом КАМАЗ, коэффициент на победу которого равен 2.20.

Успех «Арсенала» оценивается в 3.45, ничья — в 3.20.

КАМАЗ еще не проигрывал на своем поле. Можно предположить, что челнинская команда не упустит победу и на сей раз.

Поставим на победу КАМАЗа с коэффициентом 2.20. Также сделаем ставку на то, что команды не смогут открыть счет в 1-м тайме за 2.40.