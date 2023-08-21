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    КАМАЗ продолжить свою победную серию?

    КАМАЗ — «Арсенал» Тула. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Первая лига, 21 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на КАМАЗ — «Арсенал» Тула
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    КАМАЗ
    КАМАЗ сыграет на своем поле с тульским «Арсеналом» в рамках 6-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 21 августа, начало — в 17:00 мск. КАМАЗ — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 21 Августа 2023 года
    КамАЗ
  • Россия. ФНЛ
    •  КамАЗ 17:00 Арсенал Тула Арсенал Тула
  • Тула
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    КАМАЗ

    Команда довольно неплохо стартовал, после 5-и туров занимая 5-е место в турнирной таблице с 9-ю очками в активе. КАМАЗ довольно строго играет в обороне и сдержанно в атаке. У команды присутствует баланс и уверенность в своих силах.

    Магия цифр — за 5 матчей в нынешнем сезоне КАМАЗ забил 5 раз и пропустил столько же. К тому же, челнинская команда еще не потеряла ни одного балла на своем поле.

    У КАМАЗа продолжается победная серия, которая пока насчитывает 2 матча. За этот период были повержены махачкалинское «Динамо» (1:0) и «Тюмень» (2:1). Несмотря на надежность в обороне, команда не всегда владеет инициативой.

    Прогнозы на ФНЛ

    В предстоящем матче КАМАЗ вряд-ли удивит. Команда снова попытается задушить соперника на своем поле. «Тюмень» и «Кубань» не смогли ничего предложить КАМАЗу в Челнах, а сможет ли тульский «Арсенал»?

    «Арсенал»

    Команда, очевидно, провалила старт нынешнего сезона, занимая только 14-е место в таблице с 5-ю очками в активе после 5-и туров. Тульский «Арсенал» все никак не может встать на победные рельсы и пока нет предпосылок для того, чтобы ситуация изменилась.

    За этот период команда пропустила довольно много — 7 голов за 5 матчей при 4-х забитых, но эти проблемы меркнут по сравнению с тем, что команде сложно победить.

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    • За 5 матчей в нынешнем сезоне «Арсенал» выиграл только у «Енисея» (2:0), по 2 раза проиграл и сыграл вничью. Примечательно, что тульская команда начала сезон с 2-х ничейных результатов со счетом 0:0.

    Последний раз КАМАЗ и «Арсенал» встречались 27 мая этого года. В том матче челнинцы в гостях минимально обыграли соперника (1:0), забив решающий гол на 90-й минуте встречи. Сейчас «Арсенал» также выйдет на поле в качестве записного аутсайдера.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом КАМАЗ, коэффициент на победу которого равен 2.20.

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    Успех «Арсенала» оценивается в 3.45, ничья — в 3.20.

    КАМАЗ еще не проигрывал на своем поле. Можно предположить, что челнинская команда не упустит победу и на сей раз.

    Поставим на победу КАМАЗа с коэффициентом 2.20. Также сделаем ставку на то, что команды не смогут открыть счет в 1-м тайме за 2.40.

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    КАМАЗ — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 21.08.2023. Прогнозы на футбол. КАМАЗ продолжить свою победную серию?
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