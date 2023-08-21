«Болонья» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 1-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 августа, начало — в 21:45 мск. «Болонья» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

Команда из одноименного города в прошлом сезоне была крепким середняком итальянской Серии А. «Красно-синие» финишировали на девятой строчке в турнирной таблице. «Фельсинеи» смогли набрать 54 очка и на девять пунктов отстали от шестой «Ромы», которая попала в зону еврокубков.

Также коллектив из Болоньи неудачно выступил в Кубке Италии. «Борзые» вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв «Лацио» (0:1). К слову, команда уже успела стартовать и в нынешнем розыгрыше Кубка страны, переиграв «Чезену» (2:0) в 1/32 финала.

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Во время подготовки к сезону «Болонья» провела ряд контрольных игр. Сначала подопечные Тиагу Мотты сыграли вничью с «Палермо» (2:2), затем проиграли «Монако» (2:3), потом обыграли «Утрехт» (2:1) и уступили «АЗ Алкмару» (0:1).

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Думается, что в этом сезоне команда из Болоньи также будет достаточно крепким середняком, с которым будет непросто абсолютно всем соперникам.

«Милан»

Миланский коллектив прошлый сезон завершил на четвертом месте в турнирной таблице и забронировал место в Лиге чемпионов. Команда набрала 70 очков и на 20 пунктов отстала от первого «Наполи», но на шесть баллов опередила пятую «Аталанту».

«Россонери» провалились в Кубке Италии. Они вылетели на первой же стадии, в которой принимали участие. В матче 1/8 финала команда из Милана уступила «Торино» (0:1).

Также «Милан» достаточно успешно выступил в Лиге чемпионов. Коллектив из одноименного города смог пройти лондонский «Тоттенхэм» и неаполитанский «Наполи», но на полуфинальной стадии дважды проиграли миланскому «Интеру» (0:2 и 0:1).

Во время подготовки к сезону подопечные Стефано Пиоли в спаррингах смогли победить «Лумеззане» (7:0), «Этуаль Сахель» (4:0) и «Новару» (4:2), а также сыграли вничью с «Ювентусом» (2:2) и «Монцей» (1:1), но проиграли «Реалу» (2:3), «Барселоне» (0:1) и «Тренто» (0:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Милан», коэффициент на победу которого равен 2,01.

Успех «Болоньи» оценивается в 4,00, ничья — в 3,45.

Сделаем ставку на то, что «Милан» начнет сезон с победы.

Также поставим на то, что обе команды в этой игре смогут забить.