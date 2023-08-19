«Интер» сыграет на своем поле с «Монцей» в рамках 1-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 19 августа, начало — в 21:45 мск. «Интер» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Эта команда неудачно провела предыдущий сезон. «Интер» финишировал всего лишь на 3 месте в Серии А.

А вот в Лиге чемпионов команда была близка к триумфу. Между тем, в финале миланцы уступили «Манчестер Сити» (0:1).

Коэффициенты матча Интер — Монца 1X2Новым игрокам 1.375.008.50Бонус$9500

В новый сезон «Интер» вступает с явно максимальными целями. Состав по именам у команды весьма приличный.

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Интересно, что «Интер» в прошлом сезоне набрал лишь один балл в двух поединках с «Монцей». Дома же миланцы уступили сопернику (0:1).

«Интер» уж точно будет активно атаковать. Перед командой поставлена однозначная задача добыть долгожданное Скудетто.

«Монца»

Эта команда минувший чемпионат завершила на 11 месте в таблице. Этот результат можно считать явно удачным для столь скромного клуба.

Правда, в контрольных матчах команда выглядела уверенно. Из пяти спаррингов удалось отпраздновать четыре победы.

Свой предыдущий поединок команда не запишет себе в актив. «Монца» вылетела из Кубка Италии, уступив «Реджане» (1:2).

До того команда дала бой «Милану» в спарринге. «Монца» уступила «россонери» лишь в серии послематчевых пенальти.

Вот только гостям придется, по всей видимости, действовать вторым номером. Однако «Монца» явно постарается добыть хотя бы зачетный пункт.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интера» предлагают — 1.44.

На викторию «Монцы» дают — 8.00, ничья оценена — в 5.15.

«Интер» явно намерен максимально успешно стартовать в чемпионате , плюс есть дополнительная мотивация наконец-то обыграть «Монцу».

Наш прогноз — Фора «Интера» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.50.