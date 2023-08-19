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    «Интер» уверенно переиграет «Монцу»

    «Интер» — «Монца». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, Серия А, 19 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Монца»
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    Лаутаро Мартинес
    «Интер» сыграет на своем поле с «Монцей» в рамках 1-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 19 августа, начало — в 21:45 мск. «Интер» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Августа 2023 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 21:45 Монца Монца
  • Монца
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    «Интер»

    Эта команда неудачно провела предыдущий сезон. «Интер» финишировал всего лишь на 3 месте в Серии А.

    А вот в Лиге чемпионов команда была близка к триумфу. Между тем, в финале миланцы уступили «Манчестер Сити» (0:1).

    Коэффициенты матча Интер — Монца

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  • 1.375.008.50Бонус$9500
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    В новый сезон «Интер» вступает с явно максимальными целями. Состав по именам у команды весьма приличный.

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    Интересно, что «Интер» в прошлом сезоне набрал лишь один балл в двух поединках с «Монцей». Дома же миланцы уступили сопернику (0:1).

    «Интер» уж точно будет активно атаковать. Перед командой поставлена однозначная задача добыть долгожданное Скудетто.

    «Монца»

    Эта команда минувший чемпионат завершила на 11 месте в таблице. Этот результат можно считать явно удачным для столь скромного клуба.

    Правда, в контрольных матчах команда выглядела уверенно. Из пяти спаррингов удалось отпраздновать четыре победы.

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    • Свой предыдущий поединок команда не запишет себе в актив. «Монца» вылетела из Кубка Италии, уступив «Реджане» (1:2).

    До того команда дала бой «Милану» в спарринге. «Монца» уступила «россонери» лишь в серии послематчевых пенальти.

    Вот только гостям придется, по всей видимости, действовать вторым номером. Однако «Монца» явно постарается добыть хотя бы зачетный пункт.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интера» предлагают — 1.44.

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    На викторию «Монцы» дают — 8.00, ничья оценена — в 5.15.

    «Интер» явно намерен максимально успешно стартовать в чемпионате, плюс есть дополнительная мотивация наконец-то обыграть «Монцу».

    Наш прогноз — Фора «Интера» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.50.

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    «Интер» — «Монца»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 19.08.2023. Прогнозы на футбол. «Интер» уверенно переиграет «Монцу»
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