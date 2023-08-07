«Мальме»
«Мальме» слабо выступил в прошлом чемпионате Швеции, финишировав аж на седьмой позиции и пролетел мимо еврокубков. В этом же сезоне он намерен реабилитироваться.
На текущий момент «небесно-голубые» идут третьими в турнирной таблице, набрав в 16 проведенных игра 38 баллов и отстают от лидирующего «Эльфсборга» на пункт при игре в запасе.
Коэффициенты матча Мальмё — Хальмстад
Коллектив за всю турнирную дистанцию смог отпраздновать 12 викторий, а также трижды уступал и дважды играл вничью. В минувшем туре он дома обыграл 3:1 «Вернаму» и прервал 3-матчевую серию без викторий, в которой дважды проиграл.
В родных стенах «Мальме» в этом чемпионате выступает очень даже неплохо, выиграв семь поединков из девяти проведенных при одном мировом исходе и фиаско.
«Хальмстад»
«Хальмстад» прошлый сезон провел в первой шведский лиге и смог там занять второе место, благодаря чему получил прямой билет в элиту шведского футбола.
С 25 набранными очками «бело-синие» сейчас идут в середине турнирной таблицы, но от опасной зоны оторвались только на восемь баллов. У них семь викторий, шесть фиаско и четыре мировые.
В минувшем туре коллектив неожиданно на своем поле уступил аутсайдеру «Варбергу» со счетом 0:5. И этой неудачей он прервал свою 8-матчевую беспроигрышную серию, в которой поровну поделил выигрыши и мировые.
Вне родных стен «Хальмстад» в текущем первенстве смотрится весьма неплохо, добившись четырех побед в восьми встречах при трех проигрышах и одной мировой.
Отметим, что «Мальме» последний раз уступал «Хальмстаду» 15 лет тому назад. В первом же круге «небесно-голубые» победили в гостях 1:0.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Мальме» предлагают — 1.30.
На викторию «Хальмстада» дают — 10.50, ничья оценена — в 5.70.
Прогнозируем, что «Мальме» и на этот раз успешно сыграет против «Халмстада», обыграв его, но ворота на замке удержать не сможет, так как в последнее время зачастую пропускает.