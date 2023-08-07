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    «Мальме» не сможет удержать свои ворота на замке

    «Мальме» — «Хальмстад». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Швеции, 7 августа 2023 года

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    «Мальме»
    В рамках 18-го тура чемпионата Швеции по футболу «Мальме» на своем поле сыграет против «Хальмстад». Встреча, которая пройдет 7 августа начнется в 20:00 по мск. «Мальме» — «Хальмстад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Швеция. Аллсвенскан 07 Августа 2023 года
    Мальмё
  • Мальмё
    •  Мальмё 20:00 Хальмстад Хальмстад
  • Швеция. Аллсвенскан
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    «Мальме»

    «Мальме» слабо выступил в прошлом чемпионате Швеции, финишировав аж на седьмой позиции и пролетел мимо еврокубков. В этом же сезоне он намерен реабилитироваться.

    На текущий момент «небесно-голубые» идут третьими в турнирной таблице, набрав в 16 проведенных игра 38 баллов и отстают от лидирующего «Эльфсборга» на пункт при игре в запасе.

    Коэффициенты матча Мальмё — Хальмстад

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    Коллектив за всю турнирную дистанцию смог отпраздновать 12 викторий, а также трижды уступал и дважды играл вничью. В минувшем туре он дома обыграл 3:1 «Вернаму» и прервал 3-матчевую серию без викторий, в которой дважды проиграл.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах «Мальме» в этом чемпионате выступает очень даже неплохо, выиграв семь поединков из девяти проведенных при одном мировом исходе и фиаско.

    «Хальмстад»

    «Хальмстад» прошлый сезон провел в первой шведский лиге и смог там занять второе место, благодаря чему получил прямой билет в элиту шведского футбола.

    С 25 набранными очками «бело-синие» сейчас идут в середине турнирной таблицы, но от опасной зоны оторвались только на восемь баллов. У них семь викторий, шесть фиаско и четыре мировые.

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    • В минувшем туре коллектив неожиданно на своем поле уступил аутсайдеру «Варбергу» со счетом 0:5. И этой неудачей он прервал свою 8-матчевую беспроигрышную серию, в которой поровну поделил выигрыши и мировые.

    Вне родных стен «Хальмстад» в текущем первенстве смотрится весьма неплохо, добившись четырех побед в восьми встречах при трех проигрышах и одной мировой.

    Отметим, что «Мальме» последний раз уступал «Хальмстаду» 15 лет тому назад. В первом же круге «небесно-голубые» победили в гостях 1:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Мальме» предлагают — 1.30.

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    На викторию «Хальмстада» дают — 10.50, ничья оценена — в 5.70.

    Прогнозируем, что «Мальме» и на этот раз успешно сыграет против «Халмстада», обыграв его, но ворота на замке удержать не сможет, так как в последнее время зачастую пропускает.

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