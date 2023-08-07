«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Дармштадтом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 7 августа, начало — в 21:00 мск. «Ливерпуль» — «Дармштадт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в предыдущем сезоне выступил крайне неудачно. В АПЛ мерсисайдцы были только пятыми.

Нынешним летом команда сыграла четыре контрольных матча. В них «Ливерпуль» выиграл два раза при одном поражении.

Последний контрольный поединок команде Юргена Клоппа не удался. «Ливерпуль» в голевой перестрелке уступил «Баварии» (3:4).

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Интересно, что до того команда уверенно одолела «Лестер» (4:0). Да и Мохаммед Салах привычно активен в плане созидания.

Наверняка в этой встрече «Ливерпуль» будет действовать максимально активно в атаке. Мерсисайдцы заметно превосходят соперника в классе.

«Дармштадт»

Эта команда провела продуктивный минувший сезон. «Дармштадт» наконец-то вернулся в элитный немецкий дивизион.

Свой последний контрольный поединок команда провела не столь ярко. «Дармштадт» расписал сухую мировую с «Зандхаузеном».

Вообще же, «Дармштадт» заметно изменится в новом сезоне. Состав команды пополнился несколькими новыми исполнителями.

Наверняка на этот поединок тренерский штаб выпустит оптимальное кадровое сочетание. «Дармштадт» явно желает проверить свои силы на фоне столь квалифицированного оппонента.

Номинальные гости явно не будут отсиживаться в обороне. Правда, проблемы с реализацией никуда не делись. Более того, в летних контрольных поединках немцы еще не забивали.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.23.

На викторию «Дармштадта» дают — 9.96, ничья оценена — в 8.58.

«Ливерпуль» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, к тому же по игре смотрится намного сильнее соперника .

Наш прогноз — Фора «Ливерпуля» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.41.