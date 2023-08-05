В 3-м туре чемпионата Швейцарии «Цюрих» на своем поле сыграет против «Лугано». Начало матча — 5 августа в 21:30 по московскому времени. «Цюрих» — «Лугано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Цюрих»

Новый сезон швейцарской Суперлиги «Цюрих» начал с победы над новичком чемпионата «Ивердоном» (2:0). Далее один из самых титулованных клубов страны потерял первые очки в турнире, сыграв вничью с «Серветтом» на выезде (2:2).

К 57-й минуте матча с «гранатовыми» «Цюрих» вел с преимуществом в два мяча, но довести дело до победы не смог. Коллектив Бо Хенриксена расслабился в середине второго тайма и позволил своему сопернику сначала сократить отставание, а за 4 минуты до окончания основного времени сравнять счет.

На данный момент «Цюрих» идет третьим в таблице, набрав столько же очков (4), сколько и «Серветт», «Янг Бойз» и «Люцерн».

Все прогнозы на футбол

С учетом товарищеских матчей команда из одноименного города не проигрывает на протяжении 7-ми встреч в подряд. В предсезонке «Цюрих» провел 6 контрольных игр, обыграв такие команды, как «Кройцлинген», «Диетикон», «Рапперсвиль», «Шафхаузен» и «Гройтер Фюрт».

«Лугано»

Эта команда после двух стартовых туров выбилась в лидеры турнирной таблицы чемпионата Швейцарии. На счету «Лугано» 6 очков из 6-ти. Клуб из одноименного города стал единственной командой, которая не потеряла ни одного балла в новой кампании.

«Лугано» в обоих матчах оставил свои ворота в неприкосновенности. Первая встреча закончилась разгромной победой над «Лозанна Уши» в гостях (3:0). А вот во второй игре все было куда более скромно. Гол нападающего Целара принес «Лугано» минимальную домашнюю победу над «Санкт-Галленом» (1:0).

Во время межсезонья эта команда провела три контрольные встречи. В первой товарищеской игре швейцарская команда обыграла «Беллинцону» (3:2), потом была ничья с «Унтерхакингом» (1:1) и победа над «Парадисо» (5:1).

В прошлом сезоне «белые» заняли третью позицию в турнирной таблице и завоевали себе место в Лиге Европы на предстоящий сезон. «Лугано» начнет свои выступления в квалификации с раунда плей-офф, который назначен на 24 августа.

Прогноз и ставки

Букмекеры в предстоящем матче отдают небольшое предпочтение «Цюриху». На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 2.30.

Успех «Лугано» оценивается с коэффициентом 2.95, на ничью дают 3.65.

«Лугано» победил своего соперника в 5-ти последних очных матчах.

Наш прогноз и ставка — Фора (0) на «Лугано» с коэффициентом 2.15.