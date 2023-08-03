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    Отыграется ли «КуПС» после поражения от «Дерри Сити»?

    «КуПС» — «Дерри Сити». Ставки (к. 1.81) и прогноз на квалификацию Лиги конференций 2 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «КуПС» — «Дерри Сити»
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    «Дерри Сити» не проигрывает шесть матчей кряду
    Во 2-м раунде квалификации Лиги конференций «КуПС» и «Дерри Сити» проведут ответный поединок, который состоится 3 августа в 19:00 мск. Результат первого — 2:1 в пользу «Дерри Сити». «КуПС» — «Дерри Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 03 Августа 2023 года
    КуПС
  • Лига конференций. Квалификация
    •  КуПС 19:00 Дерри Сити Дерри Сити
  • Лига конференций. Квалификация
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    «КуПС»

    Команда является лидером чемпионата Финляндии. «КуПС» сейчас опережает своего ближайшего преследователя по дополнительным показателям.

    Финское первенство в самом разгаре, поэтому кроме еврокубковых задач у клуба, пожалуй, есть даже более главная цель — стать чемпионом, а это отвлекает серьезные силы.

    К слову, команда только начинает выступления в еврокубках, где поражение в первом матче со счетом 1:2 требует от нее выиграть с разницей хотя бы в один мяч, чтобы хотя бы перевести игру в дополнительное время.

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    В последнем поединке, в рамках первенства, «КуПС» выиграл, чем прервал серию без без побед в четыре матча кряду при трех поражениях, так что, вероятно, набирает форму.

    «Дерри Сити»

    «Дерри Сити» проводит не столь успешный сезон. В турнирной таблице чемпионата Ирландии она занимает лишь третью строчку.

    На текущий момент отставание от лидера составляет 4 очка. Да и с реализацией имеются сложности: забито лишь 33 мяча в 25 матчах.

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    • В первом поединке на своем поле с финнами команде удалось добиться лишь победы (2:1). Так что теперь на выезде ей достаточно даже сыграть вничью.

    Вот уже шесть поединков кряду коллектив не проигрывает, выиграв в трех из последних из них, так что имеет хорошие шансы на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «КуПС», коэффициент на победу которого равен 1,97. Успех «Дерри Сити» оценивается в 4,03, ничья — в 3,34.

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    В шести последних матчах гости не проиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Дерри Сити» не проиграет за 1,81.

    Еще один вариант ставки — «Дерри Сити» выиграет один из таймов за 2,49, ведь гости выиграли в трех последних матчах.

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    «КуПС» — «Дерри Сити»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 03.08.2023. Прогнозы на футбол. Отыграется ли «КуПС» после поражения от «Дерри Сити»?
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