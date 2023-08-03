«КуПС»
Команда является лидером чемпионата Финляндии. «КуПС» сейчас опережает своего ближайшего преследователя по дополнительным показателям.
Финское первенство в самом разгаре, поэтому кроме еврокубковых задач у клуба, пожалуй, есть даже более главная цель — стать чемпионом, а это отвлекает серьезные силы.
К слову, команда только начинает выступления в еврокубках, где поражение в первом матче со счетом 1:2 требует от нее выиграть с разницей хотя бы в один мяч, чтобы хотя бы перевести игру в дополнительное время.
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В последнем поединке, в рамках первенства, «КуПС» выиграл, чем прервал серию без без побед в четыре матча кряду при трех поражениях, так что, вероятно, набирает форму.
«Дерри Сити»
«Дерри Сити» проводит не столь успешный сезон. В турнирной таблице чемпионата Ирландии она занимает лишь третью строчку.
На текущий момент отставание от лидера составляет 4 очка. Да и с реализацией имеются сложности: забито лишь 33 мяча в 25 матчах.
В первом поединке на своем поле с финнами команде удалось добиться лишь победы (2:1). Так что теперь на выезде ей достаточно даже сыграть вничью.
Вот уже шесть поединков кряду коллектив не проигрывает, выиграв в трех из последних из них, так что имеет хорошие шансы на успех.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «КуПС», коэффициент на победу которого равен 1,97. Успех «Дерри Сити» оценивается в 4,03, ничья — в 3,34.
В шести последних матчах гости не проиграли.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Дерри Сити» не проиграет за 1,81.
Еще один вариант ставки — «Дерри Сити» выиграет один из таймов за 2,49, ведь гости выиграли в трех последних матчах.