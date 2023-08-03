Во 2-м раунде квалификации Лиги конференций «КуПС» и «Дерри Сити» проведут ответный поединок, который состоится 3 августа в 19:00 мск. Результат первого — 2:1 в пользу «Дерри Сити». «КуПС» — «Дерри Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«КуПС»

Команда является лидером чемпионата Финляндии. «КуПС» сейчас опережает своего ближайшего преследователя по дополнительным показателям.

Финское первенство в самом разгаре, поэтому кроме еврокубковых задач у клуба, пожалуй, есть даже более главная цель — стать чемпионом, а это отвлекает серьезные силы.

К слову, команда только начинает выступления в еврокубках, где поражение в первом матче со счетом 1:2 требует от нее выиграть с разницей хотя бы в один мяч, чтобы хотя бы перевести игру в дополнительное время.

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В последнем поединке, в рамках первенства, «КуПС» выиграл, чем прервал серию без без побед в четыре матча кряду при трех поражениях, так что, вероятно, набирает форму.

«Дерри Сити»

«Дерри Сити» проводит не столь успешный сезон. В турнирной таблице чемпионата Ирландии она занимает лишь третью строчку.

На текущий момент отставание от лидера составляет 4 очка. Да и с реализацией имеются сложности: забито лишь 33 мяча в 25 матчах.

В первом поединке на своем поле с финнами команде удалось добиться лишь победы (2:1). Так что теперь на выезде ей достаточно даже сыграть вничью.

Вот уже шесть поединков кряду коллектив не проигрывает, выиграв в трех из последних из них, так что имеет хорошие шансы на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «КуПС», коэффициент на победу которого равен 1,97. Успех «Дерри Сити» оценивается в 4,03, ничья — в 3,34.

В шести последних матчах гости не проиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Дерри Сити» не проиграет за 1,81.

Еще один вариант ставки — «Дерри Сити» выиграет один из таймов за 2,49, ведь гости выиграли в трех последних матчах.