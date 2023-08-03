3 августа в Стокгольме состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций между шведским «Хаммарбю» и нидерландским «Твенте». Начало игры в 21:00 мск. «Хаммарбю» — «Твенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хаммарбю»

Сезон в Швеции в самом разгаре, но игровой тонус не помог хозяевам получить преимущество над соперником. На тот момент это вылилось во второе поражение подряд (0:1).

Оно последовало после выездного фиаско с «Броммапойкарной» (0:1) в чемпионат Швеции. В конце июля «Хаммарбю» разорвал полосу неудач, победив со счетом 2:1 «Норрчепинг».

Коэффициенты матча Хаммарбю — Твенте 1X2Новым игрокам 4.403.701.80Бонус$9500

В своих стенах у «Хаммарбю» игра идет хорошо. В чемпионате команда выиграла 3 раза подряд. На данный момент клуб идет на 6-м месте с 3 победами в 4 матчах.

Все прогнозы на Лигу конференций

Столичный коллектив сразу стартовал со второго раунда. Для него это старт еврокубковой кампании.

«Твенте»

Победой над «Хаммарбю» гости удачно начали сезон. Это был первый официальный матч после ничьи с «Шальке» (2:2) и разгрома «Оденсе» (7:1) в межсезонье.

Напомним, что «Твенте» финишировал 5-м в Эредивизии и пробивал себе путь в Лигу конференций через матчи плей-офф.

У команды 3 победы в последних четырех официальных выступлениях и во всех трех случаях поединок завершился всухую.

В минувшем сезоне «Твенте» дошел до финальной стадии квалификации еврокубка, где проиграл «Фиорентине» и остался не у дел.

Прогноз и ставка

4.40 и 1.71 — такие котировки дают букмекеры на победу одной и другой команды. 6.20 и 1.10 они дают на проход «Хаммарбю» и «Твенте» соответственно в следующий раунд.

Первый матч прошел почти под полную диктовку «Тветве». Гости переиграли соперника во владении мячом, а также создали больше моментов.

В целом же «тюккерс» обладают более серьезным опытом, поэтому имеют преимущество над соперником. Клуб повторит исход прошлого поединка, одержав победу.

Стоит ожидать скромного поединка. Прогноз: «Твенте» победит + ТМ 3.5 за 2.20.