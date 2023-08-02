В среду, 2 августа турецкий «Галатасарай» на своём поле сыграет против литовского «Жальгириса». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало — в 21:30 (мск). «Галатасарай» — «Жальгирис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

«Галатасарай» в ожидании старта нового сезона в чемпионате Турции. Матч 1-го тура турецкий клуб проведёт 13 августа в гостях против команды «Кайсериспор».

В квалификации Лиги чемпионов «Галатасарай» стартовал с ничьей против литовского «Жальгириса» (2:2).

В составе «львов» голами на 75-й и 78-й минутах отметились Бардакчи и Дервишоглу. Однако их голов не хватило «Галатасараю» для победы.

«Галатасарай» в еврокубках в последний раз играл в 2021-м году. Тогда турецкий коллектив дошел до группового этапа Лиги Европы. В отборе клуб переиграл шотландский «Сент-Джонстон» (5:3 — по сумме двух матчей) и датский «Раннерс» (3:2).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В основной сетке Лиги Европы «Галатасарай» обыграл и сыграл вничью с «Лацио» (1:0 — победа дома и 0:0 — ничья в гостях), оказался сильнее «Марселя» (4:2 — победа дома и 0:0 — ничья в гостях), был лучше и «Локомотива» (1:1 — дома и 1:0 — в гостях).

«Галатасарай» в 1/8 финала Лиги Европы уступил лишь каталонской «Барселоне» (1:2 — поражение дома и 0:0 — ничья в гостях).

«Жальгирис»

«Жальгирис» в поединке против «Галатасарая» смог уйти от проигрыша лишь в компенсированное время. На 92-й минуте встречи спасительный гол для чемпиона Литвы забил Донатас Казлаускас.

На предыдущей стадии отбора Лиги чемпионов «Жальгирис» с трудом преодолел барьер в лице македонской команды «Струга» (2:1 — победа в гостях и 0:0 — ничья дома).

«Жальгирис» теряет позиции в чемпионате Литвы. Действующий чемпион в 24-м туре внутреннего первенства проиграл прямому конкуренту в битве за золото — «Паневежису» (1:2).

На данный момент «Жальгирис» с 52 очками занимает второе место и отстает от «Паневежиса» на 6 баллов. К тому же у новоиспеченного лидера литовского чемпионата есть игра в запасе.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяев. На победу «Галатасарая» можно поставить за 1.10, ничью оценивают в 9.10, а на победу «Жальгириса» — в 24.00.

Прогноз: «Жальгирис» может сотворить сенсацию в битве с серьезным соперником. Можно рискнуть и сделать выбор в пользу чемпиона Литвы.

Ставка: «Жальгирис» не проиграет с коэффициентом 6.45.

Альтернативный прогноз: А можно подстраховать себя и сыграть на форе чемпиона Литвы.

Альтернативная ставка: Фора «Жальгириса» (+2) с коэффициентом 2.34.