«Галатасарай»
«Галатасарай» в ожидании старта нового сезона в чемпионате Турции. Матч 1-го тура турецкий клуб проведёт 13 августа в гостях против команды «Кайсериспор».
В квалификации Лиги чемпионов «Галатасарай» стартовал с ничьей против литовского «Жальгириса» (2:2).
В составе «львов» голами на 75-й и 78-й минутах отметились Бардакчи и Дервишоглу. Однако их голов не хватило «Галатасараю» для победы.
«Галатасарай» в еврокубках в последний раз играл в 2021-м году. Тогда турецкий коллектив дошел до группового этапа Лиги Европы. В отборе клуб переиграл шотландский «Сент-Джонстон» (5:3 — по сумме двух матчей) и датский «Раннерс» (3:2).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В основной сетке Лиги Европы «Галатасарай» обыграл и сыграл вничью с «Лацио» (1:0 — победа дома и 0:0 — ничья в гостях), оказался сильнее «Марселя» (4:2 — победа дома и 0:0 — ничья в гостях), был лучше и «Локомотива» (1:1 — дома и 1:0 — в гостях).
«Галатасарай» в 1/8 финала Лиги Европы уступил лишь каталонской «Барселоне» (1:2 — поражение дома и 0:0 — ничья в гостях).
«Жальгирис»
«Жальгирис» в поединке против «Галатасарая» смог уйти от проигрыша лишь в компенсированное время. На 92-й минуте встречи спасительный гол для чемпиона Литвы забил Донатас Казлаускас.
На предыдущей стадии отбора Лиги чемпионов «Жальгирис» с трудом преодолел барьер в лице македонской команды «Струга» (2:1 — победа в гостях и 0:0 — ничья дома).
«Жальгирис» теряет позиции в чемпионате Литвы. Действующий чемпион в 24-м туре внутреннего первенства проиграл прямому конкуренту в битве за золото — «Паневежису» (1:2).
На данный момент «Жальгирис» с 52 очками занимает второе место и отстает от «Паневежиса» на 6 баллов. К тому же у новоиспеченного лидера литовского чемпионата есть игра в запасе.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяев. На победу «Галатасарая» можно поставить за 1.10, ничью оценивают в 9.10, а на победу «Жальгириса» — в 24.00.
Прогноз: «Жальгирис» может сотворить сенсацию в битве с серьезным соперником. Можно рискнуть и сделать выбор в пользу чемпиона Литвы.
Ставка: «Жальгирис» не проиграет с коэффициентом 6.45.
Альтернативный прогноз: А можно подстраховать себя и сыграть на форе чемпиона Литвы.
Альтернативная ставка: Фора «Жальгириса» (+2) с коэффициентом 2.34.