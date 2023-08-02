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    Способен ли «Жальгирис» на сенсацию?

    «Галатасарай» — «Жальгирис». Ставка (к. 6.45) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 2 августа 2023 года

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    «Жальгирис» — «Галатасарай». Лига чемпионов 2023/2024
    В среду, 2 августа турецкий «Галатасарай» на своём поле сыграет против литовского «Жальгириса». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало — в 21:30 (мск). «Галатасарай» — «Жальгирис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 02 Августа 2023 года
    Галатасарай
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    •  Галатасарай 21:30 Жальгирис Жальгирис
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    «Галатасарай»

    «Галатасарай» в ожидании старта нового сезона в чемпионате Турции. Матч 1-го тура турецкий клуб проведёт 13 августа в гостях против команды «Кайсериспор».

    В квалификации Лиги чемпионов «Галатасарай» стартовал с ничьей против литовского «Жальгириса» (2:2).

    В составе «львов» голами на 75-й и 78-й минутах отметились Бардакчи и Дервишоглу. Однако их голов не хватило «Галатасараю» для победы.

    «Галатасарай» в еврокубках в последний раз играл в 2021-м году. Тогда турецкий коллектив дошел до группового этапа Лиги Европы. В отборе клуб переиграл шотландский «Сент-Джонстон» (5:3 — по сумме двух матчей) и датский «Раннерс» (3:2).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В основной сетке Лиги Европы «Галатасарай» обыграл и сыграл вничью с «Лацио» (1:0 — победа дома и 0:0 — ничья в гостях), оказался сильнее «Марселя» (4:2 — победа дома и 0:0 — ничья в гостях), был лучше и «Локомотива» (1:1 — дома и 1:0 — в гостях).

    «Галатасарай» в 1/8 финала Лиги Европы уступил лишь каталонской «Барселоне» (1:2 — поражение дома и 0:0 — ничья в гостях).

    «Жальгирис»

    «Жальгирис» в поединке против «Галатасарая» смог уйти от проигрыша лишь в компенсированное время. На 92-й минуте встречи спасительный гол для чемпиона Литвы забил Донатас Казлаускас.

    На предыдущей стадии отбора Лиги чемпионов «Жальгирис» с трудом преодолел барьер в лице македонской команды «Струга» (2:1 — победа в гостях и 0:0 — ничья дома).

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  • 29/07/2023

    • «Жальгирис» теряет позиции в чемпионате Литвы. Действующий чемпион в 24-м туре внутреннего первенства проиграл прямому конкуренту в битве за золото — «Паневежису» (1:2).

    На данный момент «Жальгирис» с 52 очками занимает второе место и отстает от «Паневежиса» на 6 баллов. К тому же у новоиспеченного лидера литовского чемпионата есть игра в запасе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяев. На победу «Галатасарая» можно поставить за 1.10, ничью оценивают в 9.10, а на победу «Жальгириса» — в 24.00.

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    Прогноз: «Жальгирис» может сотворить сенсацию в битве с серьезным соперником. Можно рискнуть и сделать выбор в пользу чемпиона Литвы.

    Ставка: «Жальгирис» не проиграет с коэффициентом 6.45.

    Альтернативный прогноз: А можно подстраховать себя и сыграть на форе чемпиона Литвы.

    Альтернативная ставка: Фора «Жальгириса» (+2) с коэффициентом 2.34.

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    «Галатасарай» — «Жальгирис»: прогноз, ставка (6.45), статистика, коэффициенты матча 02.08.2023. Прогнозы на футбол. Способен ли «Жальгирис» на сенсацию?
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