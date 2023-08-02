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    «Дюделанж» и «Гзира» устроят размен

    «Дюделанж» — «Гзира Юнайтед». Ставки (к. 2.09) и прогноз на квалификацию Лиги конференций 2 августа 2023 года

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    Во втором раунде квалификации Лиги конференций «Дюделанж» и «Гзира Юнайтед» проведут второ поединок в серии, который состоится 2 августа в 20:30 мск. Результат первого — 2:0 в пользу «Гзиры». «Дюделанж» — «Гзира Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 02 Августа 2023 года
    Дюделанж
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Дюделанж 20:30 Гзира Юнайтед Гзира Юнайтед
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Дюделанж»

    После длительной паузы клуб из Люксембурга снова оказался в еврокубках. Это его первое участие в Лиге конференций. Последние разы команда залетала в квалификацию Лиги чемпионов.

    В сезонах 18/19 и 19/20 «Дюделанж» даже сумел пробиться в групповой этап финального раунда Лиги Европы. Так что опыт у него есть.

    Коэффициенты матча Дюделанж — Гзира Юнайтед

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    Старт квалификации в ЛК для хозяев начался со встречи «Сент-Патрикс Атлетик» в первом раунде. Там «Дюделанж» выиграл с общим счетом 5:3.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Клуб выиграл 2 матча из трех в этом отборе. Ни в одном из трех поединков «горожане» не смогли отыграть на ноль.

    «Гзира Юнайтед»

    Так называемые «мароны» в прошлом сезоне не участвовали в еврокубках. В сезоне позапрошлом они дошли до второго раунда отбора Лиги конференций.

    Всего клуб участвовал только в четырех квалификационных турнирах и ни разу не прошел в основной раунд. Сейчас у мальтийцев есть хороший шанс побить свой рекорд и пробиться в третий тур.

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    • Стартовав с разгромной победы над «Биркиркарой» (4:0), «Гзира» выбила из квалификации североирландский «Гленторан» — 2:2, 1:1 (победа в серии пенальти).

    Так что в прошлом матче с «Дюделанжем» (2:0) гости первый раз в новом сезоне отыграли на ноль.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты на победу в основное время составляют 1.49 и 6.00 соответственно. 3.00 и 1.36 — котировки на проход команд в следующий раунд.

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    Вряд ли «Дюделанж» смирится с текущим положением дел. Он однозначно пойдет вперед при домашних трибунах и постарается отыграть разрыв.

    В предыдущем раунде обе команды устроили размен со своими соперниками. В этот раз есть большая вероятность повторения такого сценария. Даже если «Дюделанж» забьет, он наверняка и пропустит, как и в предыдущих трех играх. Прогноз: обе забьют за 2.09.

    В первом матче голы были забиты только во втором тайме. Возможно, в этот раз развязка также наступит во второй половине. Ставка на самый результативный тайм — второй (к. 2.06).

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    «Дюделанж» — «Гзира Юнайтед»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 02.08.2023. Прогнозы на футбол. «Дюделанж» и «Гзира» устроят размен
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