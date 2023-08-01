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    Совершит ли «Днепр-1» камбэк?

    «Панатинаикос» — «Днепр-1». Ставка (к. 1.86) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 1 августа 2023 года

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    «Олимпиакос» — «Панатинаикос»
    Во вторник, 1 августа «Панатинаикос» на своем поле сыграет против «Днепр-1». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало — в 20:30 (мск). «Панатинаикос» — «Днепр-1»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 01 Августа 2023 года

    «Панатинаикос»

    «Панатинаикос» выиграл у команды «Днепр-1» с разницей в два мяча в первой игре второго раунда Лиги чемпионов. (3:1).

    За серебряных призеров чемпионата Греции забили словенец Андрас Спорар, серб Филип Джуричич и грек Фотис Иоаннидис.

    До матча Лиги чемпионов греческий клуб сыгра 7 товарищеских матчей в летнее межсезонье. «Панатинаикос» выиграл 5 матчей, 1 встречу свёл к ничейному результату и 1 игру проиграл.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В выигрышной серии стоит отметить игры с клубами «АЕК» из Ларнаки (3:1), ЦСКА-1948 (1:0), «Петролул» (2:0), «Рогаска» (3:1) и «Винер Виктория» (4:0). Была ничья с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы (1:1) и поражение от «Райо Вальекано» (0:1).

    19 августа стратует новый чемпионат на внутренней арене. «Панатинаикос» матч 1-го тура сыграет дома против «Атромитоса».

    «Днепр-1»

    Гол Владимира Танчика на 90-й минуте матча вернул «Днепр-1» надежду на проход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. Да, украинский клуб проигра со счетом 1:3.

    Однако два мяча серебряный призер чемпионата Украины вполне может отыграть в ответном поединке.

    В летнее межсезонье «Днепр-1» провел пять товарищеских матчей и не проиграл ни одной встречи: 4 победы и 1 ничья. В игре с «Кривбасом» была зафиксирована ничья (2:2). А еще были обыграны «Рух» (4:0), «Металлист» (1:0), «Минай» (4:0) и «Хуст» (4:1).

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  • 27/07/2023

    • Новый сезон чемпионата Украины ещё не стартовал — матчи первого тура запланированы на 28-30 июля. Однако «Днепр-1» свою гостевую игру против «Ворсклы» перенёс. Причина — участие команд в еврокубках.

    Первую игру чемпионат «Днепр-1» должен провести 6 августа. В родных стенах команда примет «Полесье Житомир».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу команды «Панатинаикос» можно поставить за 1.59, ничью оценивают в 4.15. А на победу клуба «Днепр-1» — 5.40.

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    Прогноз: «Днепр-1» способен сотворить сенсацию, чтобы обыграть греков. Чтобы не рисковать, можно сыграть на форе украинской команды.

    Ставка: Фора команды «Днепр-1» (+1) с коэффициентом 1.86.

    Альтернативный прогноз: Также есть вероятность, что в матче забьют обе команды.

    Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.83.

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    «Панатинаикос» — «Днепр-1»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 01.08.2023. Прогнозы на футбол. Совершит ли «Днепр-1» камбэк?
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