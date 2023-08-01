Во вторник, 1 августа «Панатинаикос» на своем поле сыграет против «Днепр-1». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало — в 20:30 (мск). «Панатинаикос» — «Днепр-1»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Панатинаикос»

«Панатинаикос» выиграл у команды «Днепр-1» с разницей в два мяча в первой игре второго раунда Лиги чемпионов. (3:1).

За серебряных призеров чемпионата Греции забили словенец Андрас Спорар, серб Филип Джуричич и грек Фотис Иоаннидис.

До матча Лиги чемпионов греческий клуб сыгра 7 товарищеских матчей в летнее межсезонье. «Панатинаикос» выиграл 5 матчей, 1 встречу свёл к ничейному результату и 1 игру проиграл.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В выигрышной серии стоит отметить игры с клубами «АЕК» из Ларнаки (3:1), ЦСКА-1948 (1:0), «Петролул» (2:0), «Рогаска» (3:1) и «Винер Виктория» (4:0). Была ничья с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы (1:1) и поражение от «Райо Вальекано» (0:1).

19 августа стратует новый чемпионат на внутренней арене. «Панатинаикос» матч 1-го тура сыграет дома против «Атромитоса».

«Днепр-1»

Гол Владимира Танчика на 90-й минуте матча вернул «Днепр-1» надежду на проход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. Да, украинский клуб проигра со счетом 1:3.

Однако два мяча серебряный призер чемпионата Украины вполне может отыграть в ответном поединке.

В летнее межсезонье «Днепр-1» провел пять товарищеских матчей и не проиграл ни одной встречи: 4 победы и 1 ничья. В игре с «Кривбасом» была зафиксирована ничья (2:2). А еще были обыграны «Рух» (4:0), «Металлист» (1:0), «Минай» (4:0) и «Хуст» (4:1).

Новый сезон чемпионата Украины ещё не стартовал — матчи первого тура запланированы на 28-30 июля. Однако «Днепр-1» свою гостевую игру против «Ворсклы» перенёс. Причина — участие команд в еврокубках.

Первую игру чемпионат «Днепр-1» должен провести 6 августа. В родных стенах команда примет «Полесье Житомир».

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу команды «Панатинаикос» можно поставить за 1.59, ничью оценивают в 4.15. А на победу клуба «Днепр-1» — 5.40.

Прогноз: «Днепр-1» способен сотворить сенсацию, чтобы обыграть греков. Чтобы не рисковать, можно сыграть на форе украинской команды.

Ставка: Фора команды «Днепр-1» (+1) с коэффициентом 1.86.

Альтернативный прогноз: Также есть вероятность, что в матче забьют обе команды.

Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.83.