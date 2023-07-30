«Русенборг»
В минувший четверг «Русенборг» стартовал в Лиге Конференций. Норвежская команда отправилась на выезде в Северную Ирландию на первый матч второго квалификационного раунда.
Клуб из Тронхейма сыграл вничью с «Крусейдерсом» (2:2) и оставил себе неплохие шансы на проход в следующую стадию. После пропущенного мяча на 11-й минуте игры гости смогли не только отыграться, но и выйти вперед еще до перерыва.
Однако добиться победы на выезде самому титулованному клубу Норвегии не удалось. Защитник «Русенборга» Рейтан на 74-й минуте игры срезал мяч в собственные ворота.
В норвежской Элитсерии эта команда идет на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков в 16-ти встречах. Два крайних тура «Русенборг» свел к своей победе. Команда из Тронхейма взяла верх над «Тромсё» (2:1) и «Стрёмсгодсетом» (1:0) соответственно.
«Одд»
В двух последних турах эта команда набрала максимум очков. Клуб из города Шиен разгромил на выезде последнюю команду чемпионата «Олесунн» (3:0), а в крайнем матче первенства дома сломил сопротивление «Волеренги» (2:1).
Матч против столичной команды «Одд» завершал в большинстве. После удаления гостей при счете 1:1 коллектив Пола Арне Йохансена уже через пару минут смог воспользоваться численным преимуществом, забив победный гол.
«Одд» — седьмой в таблице чемпионата Норвегии с 22-мя набранными баллами. За 16 туров первенства команда из Шиена одержала 6 побед, 4 раза сыграла вничью и 6 раз проиграла.
В гостях эта команда уступила 4 раза при 9-ти встречах. В 3-х случаях «Одд» праздновал успех, причем во всех этих встречах клуб выигрывал всухую.
Прогноз и ставки
Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение «Русенборгу». На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 1.77.
Успех «Одда» оценивается с коэффициентом 4.50, ничья идет за 3.80.
«Русенборг» на неделе играл матч Лиги Конференций. У команды из Тронхейма будет меньше времени на подготовку к этой игре и вполне возможно, что «Одду» удастся набрать очки в гостях.
Наш прогноз и ставка — ничья за 3.80.