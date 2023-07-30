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    «Русенборг» и «Одд» сыграют вничью?

    «Русенборг» — «Одд». Ставка (к. 3.80) и прогноз на футбол, чемпионат Норвегии, 30 июля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Норвежская Элитсерия Прогнозы на Русенборг
    Прогноз и ставки на «Русенборг» — «Одд»
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    «Русенборг»
    «Русенборг» в 16-м туре чемпионата Норвегии сыграет дома против «Одда». Начало встречи — 30 июля в 18:00 по московскому времени. «Русенборг» — «Одд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Русенборг»

    В минувший четверг «Русенборг» стартовал в Лиге Конференций. Норвежская команда отправилась на выезде в Северную Ирландию на первый матч второго квалификационного раунда.

    Клуб из Тронхейма сыграл вничью с «Крусейдерсом» (2:2) и оставил себе неплохие шансы на проход в следующую стадию. После пропущенного мяча на 11-й минуте игры гости смогли не только отыграться, но и выйти вперед еще до перерыва.

    Однако добиться победы на выезде самому титулованному клубу Норвегии не удалось. Защитник «Русенборга» Рейтан на 74-й минуте игры срезал мяч в собственные ворота.

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    В норвежской Элитсерии эта команда идет на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков в 16-ти встречах. Два крайних тура «Русенборг» свел к своей победе. Команда из Тронхейма взяла верх над «Тромсё» (2:1) и «Стрёмсгодсетом» (1:0) соответственно.

    «Одд»

    В двух последних турах эта команда набрала максимум очков. Клуб из города Шиен разгромил на выезде последнюю команду чемпионата «Олесунн» (3:0), а в крайнем матче первенства дома сломил сопротивление «Волеренги» (2:1).

    Матч против столичной команды «Одд» завершал в большинстве. После удаления гостей при счете 1:1 коллектив Пола Арне Йохансена уже через пару минут смог воспользоваться численным преимуществом, забив победный гол.

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    • «Одд» — седьмой в таблице чемпионата Норвегии с 22-мя набранными баллами. За 16 туров первенства команда из Шиена одержала 6 побед, 4 раза сыграла вничью и 6 раз проиграла.

    В гостях эта команда уступила 4 раза при 9-ти встречах. В 3-х случаях «Одд» праздновал успех, причем во всех этих встречах клуб выигрывал всухую.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение «Русенборгу». На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 1.77.

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    Успех «Одда» оценивается с коэффициентом 4.50, ничья идет за 3.80.

    «Русенборг» на неделе играл матч Лиги Конференций. У команды из Тронхейма будет меньше времени на подготовку к этой игре и вполне возможно, что «Одду» удастся набрать очки в гостях.

    Наш прогноз и ставка — ничья за 3.80.

    Только в одном из 4-х последних очных матчах забитыми мячами отличались обе команды. Еще один вариант ставки — Обе забьют (нет) с коэффициентом 2.10.

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    «Русенборг» — «Одд»: прогноз, ставка (3.80), статистика, коэффициенты матча 30.07.2023. Прогнозы на футбол. «Русенборг» и «Одд» сыграют вничью?
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