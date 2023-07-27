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    Создаст ли «Хаммарбю» проблемы «Твенте»?

    «Твенте» — «Хаммарбю». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 27 июля 2023 года

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    «Твенте» — фаворит матча
    В четверг, 27 июля «Твенте» на своём поле сыграет против «Хаммарбю». Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 21:00 (мск). «Твенте» — «Хаммарбю»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 27 Июля 2023 года
    Твенте
  • Энсхеде
    •  Твенте 21:00 Хаммарбю Хаммарбю
  • Стокгольм
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    «Твенте»

    Команда завоевала право выступать в Лиге конференций в плей-офф нидерландского первенства. «Твенте» в финале обыграл «Спарту» из Роттердама.

    В первом матче команда чудом не проиграла, сравняв счет только на 90+3-й минуте — 1:1. В ответном поединке «Твенте» переиграл соперника с минимальным счетом 1:0.

    Коэффициенты матча Твенте — Хаммарбю

    1X2Новым игрокам
  • 1.285.6010.50Бонус$9500
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    Официальные матчи нового сезона начнутся для клуба как раз в первой игре грядущего противостояния, поскольку до сих пор он проводил лишь товарищеские встречи.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В 12 последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при девяти победах и трех ничьих, так что выглядит фаворитом игры.

    «Хаммарбю»

    Сезон для «Хаммарбю» в самом разгаре. В этом первенстве он выступает пока скромно, расположившись в середине турнирной таблицы, набрав в 17 матчах 22 очка, и вряд ли сможет побороться за еврокубки.

    Коллектив из Стокгольма крайне нестабильно выступает в этом сезоне и смог добыть пока лишь шесть викторий, четыре встречи он свел еще вничью и семь раз уступал.

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    • В своей последней проведенной игре, которая пришлась на чемпионат Швеции, «зелено-белые» на выезде потерпели поражение от «Броммапойкарна» 0:1.

    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив дважды победил и дважды проиграл, поэтому у него средняя форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Твенте», коэффициент на победу которого равен 1,25. Успех «Хаммарбю» оценивается в 11,10, ничья — в 6,00.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,06.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2,31, ведь в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника, и при этом — больше 2,5 голов.

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    «Твенте» — «Хаммарбю»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 27.07.2023. Прогнозы на футбол. Создаст ли «Хаммарбю» проблемы «Твенте»?
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