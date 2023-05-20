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    «Бавария» не оставит шансов «быкам»

    «Бавария» — «Лейпциг». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Бундеслига, 20 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Лейпциг»
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    Томас Мюллер
    «Бавария» сыграет на своем поле с «Лейпцигом» в рамках 33-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 мая, начало — в 19:30 мск. «Бавария» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Мая 2023 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 19:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    «Бавария»

    Мюнхенцы лидируют, да и все зависит исключительно от них. За 2 тура до финиша «Бавария» на 1 пункт опережает дортмундцев.

    Вот только кадровых проблем у команды немало. Зато в строю основные ударные силы, способные обеспечить клубу очередную Серебряную салатницу.

    Коэффициенты матча Бавария — РБ Лейпциг

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  • 1.504.905.40Бонус$9500
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    В минувшем туре команда вновь добыла 3 очка. «Бавария» дома с теннисным счетом разгромила «Шальке» (6:0).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Бавария» привычно мощно выглядит в атаке. Подтверждением тому служит показатель в 89 забитых мячей в чемпионате.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Томас Мюллер и компания наверняка обеспечат мюнхенцам очередную викторию.

    «Лейпциг»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает довольно прилично. На данный момент «РБ Лейпциг» пребывает на 3 месте в турнирной таблице.

    Главной проблемой является не столь высокий уровень реализации. В 32 матчах чемпионата «быки» отличились лишь 57 голами.

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    • Минувший тур чемпионата команда провела удачно. «Лейпциг» дома сумел переиграть ершистый «Вердер» (2:1).

    Лейпцигцы сражаются за попадание в тройку. «Быки» в этом поединке явно будут довольны и ничьей, которой, к слову, они добились в матче первого круга (1:1).

    «РБ Лейпциг» наверняка не будет лишь отсиживаться в тылах. Команде сейчас на приличном ходу, о чем свидетельствует действующая серия из 4 побед подряд.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Баварии» предлагают — 1.50.

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    На викторию «Лейпцига» дают — 5.50, ничья оценена — в 5.00.

    Мюнхенцы выглядят предпочтительнее оппонента, и явно не планируют терять очки.

    Наш прогноз — Фора «Баварии» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.50.

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    «Бавария» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 20.05.2023. Прогнозы на футбол. «Бавария» не оставит шансов «быкам»
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