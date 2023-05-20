«Бавария» сыграет на своем поле с «Лейпцигом» в рамках 33-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 мая, начало — в 19:30 мск. «Бавария» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

Мюнхенцы лидируют, да и все зависит исключительно от них. За 2 тура до финиша «Бавария» на 1 пункт опережает дортмундцев.

Вот только кадровых проблем у команды немало. Зато в строю основные ударные силы, способные обеспечить клубу очередную Серебряную салатницу.

Коэффициенты матча Бавария — РБ Лейпциг 1X2Новым игрокам 1.504.905.40Бонус$9500

В минувшем туре команда вновь добыла 3 очка. «Бавария» дома с теннисным счетом разгромила «Шальке» (6:0).

Все прогнозы на Бундеслигу

«Бавария» привычно мощно выглядит в атаке. Подтверждением тому служит показатель в 89 забитых мячей в чемпионате.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Томас Мюллер и компания наверняка обеспечат мюнхенцам очередную викторию.

«Лейпциг»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает довольно прилично. На данный момент «РБ Лейпциг» пребывает на 3 месте в турнирной таблице.

Главной проблемой является не столь высокий уровень реализации. В 32 матчах чемпионата «быки» отличились лишь 57 голами.

Минувший тур чемпионата команда провела удачно. «Лейпциг» дома сумел переиграть ершистый «Вердер» (2:1).

Лейпцигцы сражаются за попадание в тройку. «Быки» в этом поединке явно будут довольны и ничьей, которой, к слову, они добились в матче первого круга (1:1).

«РБ Лейпциг» наверняка не будет лишь отсиживаться в тылах. Команде сейчас на приличном ходу, о чем свидетельствует действующая серия из 4 побед подряд.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Баварии» предлагают — 1.50.

На викторию «Лейпцига» дают — 5.50, ничья оценена — в 5.00.

Мюнхенцы выглядят предпочтительнее оппонента , и явно не планируют терять очки.

Наш прогноз — Фора «Баварии» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.50.