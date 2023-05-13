«Манчестер Юнайтед» примет «Вулверхэмптон» в матче 36-го тура АПЛ, который состоится 13 мая в 17:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» продолжают борьбу за право в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. В настоящий момент манкунианцы занимают четвертое место в турнирной таблице. В активе манчестерцев 63 очка.

До «Манчестер Сити» и «Арсенала» команда из Манчестера уже не достанет. От третьего «Ньюкасла» «красные» отстают на два пункта, а также лишь на один балл опережают пятый «Ливерпуль», но подопечные Эрика тен Хага имеют игру в запасе.

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Также «Манчестер Юнайтед» уже выиграл Кубок английской лиги и вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с «Манчестер Сити». В английской Премьер-лиге команда провела 34 матча, в которых забили 49 мячей, а пропустили — 41.

Все прогнозы на АПЛ

Последние две игры «Манчестер Юнайтед» проиграл. Поражения были от «Брайтона» (0:1) и «Вест Хэма» (0:1). Перед этим была победа над «Астон Виллой», а до этого ничья с «Тоттенхэмом».

«Вулверхэмптон»

Команда из города Вулверхемптон, графство Западный Мидленд, является крепким середняком текущего сезона и ни на что особо не претендует. В настоящий момент «бродяги» занимают тринадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиге.

В активе «волков» 40 очков. Они на 15 пунктов отстают от еврокубковой зоны и на десять баллов опережают зону вылета. Максимум на что могут претендовать «оранжево-черные» — это одиннадцатое место.

Из Кубков Англии подопечные Хулена Лопетеги уже давно вылетели, а вот в английском первенстве провели 35 матчей, в которых смог 30 раз поразить ворота соперника. В свои ворота «Вулверхэмптон» пропустил 50 мячей.

В последних семи матчах «Вулверхэмптон» одержал четыре победы, один раз сыграл вничью и дважды проиграл. Повержены были «Астон Вилла» (1:0), «Кристал Пэлас» (2:0), «Брентфорд» (2:0) и «Челси» (1:0). Поражения же были от «Лестера» (1:2) и «Брайтона» (0:6).

Прогноз и ставки

Букмекеры в этом поединке считают фаворитом хозяев поля. На победу «Манчестер Юнайтед» можно поставить за 1.41.

Ничью оценивают в 5.00, а на победу «Вулверхэмптона» дают 8.10.

Наши прогноз и ставка — уверенная победа «Манчестер Юнайтед».

Также поставим на то, что «Вулверхэмптон» не сможет поразить ворота соперника.