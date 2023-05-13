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    «Манчестер Юнайтед» уверенно обыграет «Вулверхэмптон»

    «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Ставки (к.2.20) и прогноз на АПЛ 13 мая 2023 года

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    «Манчестер Юнайтед»
    «Манчестер Юнайтед» примет «Вулверхэмптон» в матче 36-го тура АПЛ, который состоится 13 мая в 17:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Мая 2023 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 17:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Красные дьяволы» продолжают борьбу за право в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. В настоящий момент манкунианцы занимают четвертое место в турнирной таблице. В активе манчестерцев 63 очка.

    До «Манчестер Сити» и «Арсенала» команда из Манчестера уже не достанет. От третьего «Ньюкасла» «красные» отстают на два пункта, а также лишь на один балл опережают пятый «Ливерпуль», но подопечные Эрика тен Хага имеют игру в запасе.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон

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  • 1.375.008.00Бонус$9500
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    Также «Манчестер Юнайтед» уже выиграл Кубок английской лиги и вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с «Манчестер Сити». В английской Премьер-лиге команда провела 34 матча, в которых забили 49 мячей, а пропустили — 41.

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    Последние две игры «Манчестер Юнайтед» проиграл. Поражения были от «Брайтона» (0:1) и «Вест Хэма» (0:1). Перед этим была победа над «Астон Виллой», а до этого ничья с «Тоттенхэмом».

    «Вулверхэмптон»

    Команда из города Вулверхемптон, графство Западный Мидленд, является крепким середняком текущего сезона и ни на что особо не претендует. В настоящий момент «бродяги» занимают тринадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиге.

    В активе «волков» 40 очков. Они на 15 пунктов отстают от еврокубковой зоны и на десять баллов опережают зону вылета. Максимум на что могут претендовать «оранжево-черные» — это одиннадцатое место.

    Из Кубков Англии подопечные Хулена Лопетеги уже давно вылетели, а вот в английском первенстве провели 35 матчей, в которых смог 30 раз поразить ворота соперника. В свои ворота «Вулверхэмптон» пропустил 50 мячей.

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  • 06/05/2023

    • В последних семи матчах «Вулверхэмптон» одержал четыре победы, один раз сыграл вничью и дважды проиграл. Повержены были «Астон Вилла» (1:0), «Кристал Пэлас» (2:0), «Брентфорд» (2:0) и «Челси» (1:0). Поражения же были от «Лестера» (1:2) и «Брайтона» (0:6).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры в этом поединке считают фаворитом хозяев поля. На победу «Манчестер Юнайтед» можно поставить за 1.41.

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    Ничью оценивают в 5.00, а на победу «Вулверхэмптона» дают 8.10.

    Наши прогноз и ставка — уверенная победа «Манчестер Юнайтед».

    Также поставим на то, что «Вулверхэмптон» не сможет поразить ворота соперника.

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