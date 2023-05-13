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    «Алания» не даст сопернику ни единого шанса

    «Алания» — «Краснодар-2». Ставки (к. 1.85) и прогноз на ФНЛ 13 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Краснодар-2»
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    ФНЛ, 31-й тур — «Алания» примет «Краснодар-2». Встреча состоится 13 мая в 15:00 мск. «Алания» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Мая 2023 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 15:00 Краснодар-2 Краснодар-2
  • Россия. ФНЛ
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    «Алания»

    Команда не проигрывает в турнире 5 туров подряд. Серия состоит из двух ничьих и трех побед. Также стоит отметить, что хозяева не пропустили в двух из трех матчей.

    Апрель «Алания» завершила минимальной победой над «Шинником» (1:0). Май для нее начался с успешного выступления дома, где удалось выиграть у тульского «Арсенала» (2:1).

    Коэффициенты матча Алания — Краснодар-2

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  • 1.305.2012.00Бонус$9500
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    6 мая «барсы» разошлись мировой со «СКА-Хабаровск». Всего у них 14 побед и 10 ничьих.

    Все прогнозы на РПЛ

    В турнирной таблице «Алания» занимает 3-е место. У нее 52 очка в активе.

    «Краснодар-2»

    «Быки» — самая неудачная команда в лиге на данный момент. С 22 набранными очками она занимает 18-е место в турнирной таблице.

    Гости не выигрывают в Первой лиге уже 4 тура, причем в трех из них коллектив потерпел поражение. На данный момент «Краснодар-2» идет на серии из двух поражений.

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    • Начав безвыигрышную серию с поражения от «Нефтехимика» со счетом 0:3, команда сыграла вничью с «Кубанью» (1:1). В конце апреля «Краснодар-2» проиграл «Волге» (0:1).

    В мае у «черно-зеленых» была одна игра. В рамках 30-го тура они потерпели домашнее поражение от «Рубина» (0:1).

    Прогноз и ставка

    В первом круге «Алания» справилась с «Краснодаром-2» без особых проблем, выиграв со счетом 3:0. В этот раз букмекеры также не дают гостям много шансов.

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    Поставить на победу «Алании» можно с коэффициентом 1.30, а на победу «Краснодара-2» — за 12.0.

    Гости не забили в трех из четырех матчей. Хозяева сейчас неплохо обороняются. У них только один пропущенный в трех турах. рекомендуемая ставка — победа «Алании» и хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

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    «Алания» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на футбол. «Алания» не даст сопернику ни единого шанса
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