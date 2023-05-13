ФНЛ, 31-й тур — «Алания» примет «Краснодар-2». Встреча состоится 13 мая в 15:00 мск. «Алания» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

Команда не проигрывает в турнире 5 туров подряд. Серия состоит из двух ничьих и трех побед. Также стоит отметить, что хозяева не пропустили в двух из трех матчей.

Апрель «Алания» завершила минимальной победой над «Шинником» (1:0). Май для нее начался с успешного выступления дома, где удалось выиграть у тульского «Арсенала» (2:1).

Коэффициенты матча Алания — Краснодар-2 1X2Новым игрокам 1.305.2012.00Бонус$9500

6 мая «барсы» разошлись мировой со «СКА-Хабаровск». Всего у них 14 побед и 10 ничьих.

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В турнирной таблице «Алания» занимает 3-е место. У нее 52 очка в активе.

«Краснодар-2»

«Быки» — самая неудачная команда в лиге на данный момент. С 22 набранными очками она занимает 18-е место в турнирной таблице.

Гости не выигрывают в Первой лиге уже 4 тура, причем в трех из них коллектив потерпел поражение. На данный момент «Краснодар-2» идет на серии из двух поражений.

Начав безвыигрышную серию с поражения от «Нефтехимика» со счетом 0:3, команда сыграла вничью с «Кубанью» (1:1). В конце апреля «Краснодар-2» проиграл «Волге» (0:1).

В мае у «черно-зеленых» была одна игра. В рамках 30-го тура они потерпели домашнее поражение от «Рубина» (0:1).

Прогноз и ставка

В первом круге «Алания» справилась с «Краснодаром-2» без особых проблем, выиграв со счетом 3:0. В этот раз букмекеры также не дают гостям много шансов.

Поставить на победу «Алании» можно с коэффициентом 1.30, а на победу «Краснодара-2» — за 12.0.

Гости не забили в трех из четырех матчей. Хозяева сейчас неплохо обороняются. У них только один пропущенный в трех турах. рекомендуемая ставка — победа «Алании» и хотя бы одна команда не забьет за 1.85.