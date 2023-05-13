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    Забьет только одна из «Боруссий»?

    «Боруссия» Д — «Боруссия» М. Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Бундеслига, 13 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Боруссия» М
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    Джуд Беллингем
    «Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Боруссией» М в рамках 32-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 13 мая, начало — в 19:30 мск. «Боруссия» Д — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Мая 2023 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 19:30 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
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    «Боруссия» Д

    Эта команда сражается за Серебряную салатницу. «Боруссия» Д лишь на один балл отстает от «Баварии», хотя совсем недавно все было в руках дортмундцев.

    Теперь же в трех оставшихся турах нужно брать максимум и ждать осечки от мюнхенцев. Календарь вроде как не самый сложный, но попотеть все равно придется.

    В минувшем туре команда добыла яркую викторию. «Боруссия» Д дома не оставила шансов «Вольфсбургу», отгрузив в ворота соперника 6 сухих мячей.

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    Матчи с гладбахцами для команды складываются с переменным успехом. Из 5 последних поединков выиграно 2 при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Пока есть шансы на чемпионство, расслабляться дортмундцам нельзя.

    «Боруссия» М

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма посредственно. На данный момент «Боруссия» М пребывает на 10 месте в турнирной таблице.

    Главной проблемой является слабоватая реализация. В 31 матче чемпионата гладбахцы забили всего 46 раз.

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    • Минувший тур чемпионата команда провела удачно. «Боруссия» М дома уверенно переиграла одного из аутсайдеров «Бохум» (2:0).

    Правда, до того «жеребцы» потерпели 2 поражения кряду. Так что стабильностью результатов команда явно не блещет.

    Гости мотивированы подняться как можно выше в таблице. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись…

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Боруссии» Д предлагают — 1.25.

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    На викторию «Боруссии» М дают — 10.00, ничья оценена — в 6.50.

    «Боруссия» Д борется за чемпионство, и явно постарается сыграть с максимальной эффективностью, как в атаке, так и в обороне.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 3.5 за 2.20.

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    «Боруссия» Д — «Боруссия» М: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на футбол. Забьет только одна из «Боруссий»?
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