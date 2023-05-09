«Коринтианс» сыграет на своем поле с «Форталеза» в рамках 4-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 9 мая, начало — в 02:00 мск. «Коринтианс» — «Форталеза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коринтианс»

Команда успела провести 3 матча в чемпионате Бразилии, выиграв только одну встречу. «Коринтианс» занимает 17-е место в турнирной таблице, команда неудачно начала чемпионат.

В первом туре «Коринтианс» выиграл у «Крузейро» (2:1), а затем проиграл «Гоясу» (1:3) и «Палмейрасу» (1:2). В последнем матче команда проиграла «Индепендьенте» (1:2) в рамках группового этапа Кубка Либертадорес.

В одной из последних встреч «Коринтианс» прошел в 1/8 финала Кубка Бразилии, обыграв «Ремо» (3:0).

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В последних 4-х встречах нападающий команды Роджер Гуедес забил 3 гола, а в одном из матчей группового этапа Кубка Либертадорес форвард сделал дубль. Стоит отметить, что в предстоящем матче игрок может стать ключом к победе.

«Форталеза»

После 3-х сыгранных матчей в чемпионате Бразилии команда занимает 3-е место в турнирной таблице с 7-ю баллами в активе. Сейчас «Форталеза» входит в зону прямого выхода на групповой этап Кубка Либертадорес.

Команда выиграла 2 матча из 3-х на старте сезона. «Форталеза» победила «Флуминенсе» (4:2) и «Коритибу» (3:0), а также сыграла вничью с «Интернасьоналем» (1:1).

Если брать матчи во всех турнирах, то у «Форталезы» продолжается беспроигрышная серия, которая длится уже 10 матчей подряд. За этот период команда выиграла 8 матчей и дважды сыграла вничью.

В последнем матче «Форталеза» разгромила «Эстудиантес» (6:1) в рамках группового этапа Южноамериканского кубка.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Коринтианса» предлагают — 2.34.

На викторию «Форталезы» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.20.

Обе команды сильны и находятся на подъеме, хоть и «Каринтианс» не так стабилен. Можно предположить, что в упорном поединке команды разойдутся миром.

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.20. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «Форталезы» 1 больше за 2.25.