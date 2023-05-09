«Коринтианс»
Команда успела провести 3 матча в чемпионате Бразилии, выиграв только одну встречу. «Коринтианс» занимает 17-е место в турнирной таблице, команда неудачно начала чемпионат.
В первом туре «Коринтианс» выиграл у «Крузейро» (2:1), а затем проиграл «Гоясу» (1:3) и «Палмейрасу» (1:2). В последнем матче команда проиграла «Индепендьенте» (1:2) в рамках группового этапа Кубка Либертадорес.
В одной из последних встреч «Коринтианс» прошел в 1/8 финала Кубка Бразилии, обыграв «Ремо» (3:0).
В последних 4-х встречах нападающий команды Роджер Гуедес забил 3 гола, а в одном из матчей группового этапа Кубка Либертадорес форвард сделал дубль. Стоит отметить, что в предстоящем матче игрок может стать ключом к победе.
«Форталеза»
После 3-х сыгранных матчей в чемпионате Бразилии команда занимает 3-е место в турнирной таблице с 7-ю баллами в активе. Сейчас «Форталеза» входит в зону прямого выхода на групповой этап Кубка Либертадорес.
Команда выиграла 2 матча из 3-х на старте сезона. «Форталеза» победила «Флуминенсе» (4:2) и «Коритибу» (3:0), а также сыграла вничью с «Интернасьоналем» (1:1).
Если брать матчи во всех турнирах, то у «Форталезы» продолжается беспроигрышная серия, которая длится уже 10 матчей подряд. За этот период команда выиграла 8 матчей и дважды сыграла вничью.
В последнем матче «Форталеза» разгромила «Эстудиантес» (6:1) в рамках группового этапа Южноамериканского кубка.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Коринтианса» предлагают — 2.34.
На викторию «Форталезы» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.20.
Обе команды сильны и находятся на подъеме, хоть и «Каринтианс» не так стабилен. Можно предположить, что в упорном поединке команды разойдутся миром.
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.20. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «Форталезы» 1 больше за 2.25.