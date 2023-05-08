«Бернли» сыграет на своем поле с «Кардифф Сити» в рамках 46-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 мая, начало — в 17:00 мск. «Бернли» — «Кардифф Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

«Кларетовые» уже давно празднуют победу в Чемпионшип, но не расслабляются. У команды есть шанс преодолеть рубеж в 100 набранных очков.

«Бернли» отлично атакует. В 45 сыгранных матчах команда Венсана Компани настреляла уже 84 мяча в ворота соперников.

Коэффициенты матча Бёрнли — Кардифф Сити 1X2Новым игрокам 1.325.2010.00Бонус$9500

Минувший тур команда вновь провела продуктивно. «Бернли» на выезде переиграл «Бристоль Сити» (1:2).

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Матчи с «Кардифф Сити» для команды традиционно складываются довольно сложно. Из 5 последних очных поединков были выиграны 2 при 3 паритетах.

В этой встрече хозяева явно намерены активно атаковать. «Бернли» мотивирован добыть вожделенную сотню баллов.

«Кардифф Сити»

Валлийцы уже могут выдохнуть спокойно. Команда сохранила место в Чемпионшип, но нынешнее 21 место все равно выглядит как провал.

«Кардифф Сити» имеет проблемы с реализацией. В 45 сыгранных матчах команда отличилась всего 41 забитым мячом.

Минувший тур принес команде форменное разочарование. «Кардифф Сити» дома потерпел поражение от «Хаддерсфилда» (1:2).

До того «Кардифф Сити» переиграл «Ротерхэм» (1:2). Так что задача-минимум уже выполнена, и можно просто доиграть сезон.

Гости явно постараются дать бой лидеру Чемпионшип. В первом круге это удалось: валлийцы добились почетной ничьей (1:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бернли» предлагают — 1.33.

На викторию «Кардифф Сити» дают — 10.00, ничья оценена — в 4.75.

Гости уже немотивированны, тогда как команда Компани мечтает преодолеть рубеж в 100 набранных очков .

Наш прогноз — Фора «Бернли» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.