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    «Кларетовые» уверенно завершат сезон

    «Бернли» — «Кардифф Сити». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Чемпионшип, 8 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Кардифф Сити»
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    Венсан Компани
    «Бернли» сыграет на своем поле с «Кардифф Сити» в рамках 46-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 мая, начало — в 17:00 мск. «Бернли» — «Кардифф Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 08 Мая 2023 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 17:00 Кардифф Сити Кардифф Сити
  • Англия. Чемпионшип
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    «Бернли»

    «Кларетовые» уже давно празднуют победу в Чемпионшип, но не расслабляются. У команды есть шанс преодолеть рубеж в 100 набранных очков.

    «Бернли» отлично атакует. В 45 сыгранных матчах команда Венсана Компани настреляла уже 84 мяча в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Бёрнли — Кардифф Сити

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  • 1.325.2010.00Бонус$9500
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    Минувший тур команда вновь провела продуктивно. «Бернли» на выезде переиграл «Бристоль Сити» (1:2).

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    Матчи с «Кардифф Сити» для команды традиционно складываются довольно сложно. Из 5 последних очных поединков были выиграны 2 при 3 паритетах.

    В этой встрече хозяева явно намерены активно атаковать. «Бернли» мотивирован добыть вожделенную сотню баллов.

    «Кардифф Сити»

    Валлийцы уже могут выдохнуть спокойно. Команда сохранила место в Чемпионшип, но нынешнее 21 место все равно выглядит как провал.

    «Кардифф Сити» имеет проблемы с реализацией. В 45 сыгранных матчах команда отличилась всего 41 забитым мячом.

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    • Минувший тур принес команде форменное разочарование. «Кардифф Сити» дома потерпел поражение от «Хаддерсфилда» (1:2).

    До того «Кардифф Сити» переиграл «Ротерхэм» (1:2). Так что задача-минимум уже выполнена, и можно просто доиграть сезон.

    Гости явно постараются дать бой лидеру Чемпионшип. В первом круге это удалось: валлийцы добились почетной ничьей (1:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бернли» предлагают — 1.33.

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    На викторию «Кардифф Сити» дают — 10.00, ничья оценена — в 4.75.

    Гости уже немотивированны, тогда как команда Компани мечтает преодолеть рубеж в 100 набранных очков.

    Наш прогноз — Фора «Бернли» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.

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    «Бернли» — «Кардифф Сити»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.05.2023. Прогнозы на футбол. «Кларетовые» уверенно завершат сезон
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