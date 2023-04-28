«Блэкпул» сыграет на своем поле с «Миллуоллом» в рамках 45-го тура английского Чемпионшипа. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 22:00 мск. «Блэкпул» — «Миллуол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкпул»

Команда находится в зоне вылета, занимая предпоследнее 23-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. За 3 тура до конца чемпионата «Блэкпул» отстает от спасительной 21-й строчки на 3 балла.

Команда проводит далеко не самый удачный сезон. «Блэкпул» является одной из худших команд в лиге по игре в обороне — 69 пропущенных голов за 44 матча в сезоне, столько же только у КПР.

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В последних турах «Блэкпул» пытается исправить положение. В последних 3-х матчах команда выиграла 2 матча и однажды проиграла. Во всех этих встречах «Блэкпул» не забивал больше одного гола.

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Команда также не лучшим образом играет на своем поле, выиграв всего 6 домашних матчей из 21-го в сезоне. За последние 4 матча при своих трибунах «Блэкпул» выиграл лишь однажды.

«Миллуолл»

Команда ведет борьбу за попадание в плей-офф Чемпионшипа. «Миллуолл» занимает 7-е место в турнирной таблице и имеет такое же количество очков (65), как и у «Сандерленда», который находится на 6-й позиции в зоне плей-офф.

«Миллуолл» выиграл 18 матчей из 44-х в нынешнем сезоне. Также, у команды неплохая игра в обороне — 44 пропущенных при таком же количестве матчей. При этом, в последнее время «Миллуолл» начал пробуксовывать.

Команда проводит не самый лучший отрезок, именно в тот момент, когда необходимо прибавить. «Миллуолл» выиграл лишь одну встречу с «Престоном» (2:0) из последних 5-и матчей в Чемпионшипе. Команда проиграла 3 раза и однажды сыграла вничью.

«Миллуоллу» необходимо выигрывать в оставшихся встречах, чтобы претендовать на выход в плей-офф. К тому же, команда неплохо действует на чужом поле, занимая 12-е место в лиге по этому показателю. За последние 5 гостевых встреч «Миллуолл» выиграл один раз, дважды сыграл вничью и столько же раз проиграл.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Миллуолла» предлагают — 2.18.

На викторию «Блэкпула» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.35.

Обеим командам необходимо побеждать. Можно предположить, что «Миллуолл» окажется сильнее, так как и в прошлой очной встрече команда оказалась сильнее (2:1).

Наш прогноз — Победа «Миллуолла». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «Миллуолла» 1.5 больше за 2.19.