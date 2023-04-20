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    «Спортинг» — «Ювентус». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига Европы, 20 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Ювентус»
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    Душан Влахович
    «Спортинг» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 22:00 мск. «Спортинг» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 20 Апреля 2023 года
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    •  Спортинг 22:00 Ювентус Ювентус
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    «Спортинг»

    Эта команда находится на скромном 4 месте в своем чемпионате. Вот только шансы на попадание в зону Лиги чемпионов тают, как лед.

    Главной проблемой команды является не самая надежная оборона. Лиссабонцы пропустили уже 27 мячей в чемпионате.

    Коэффициенты матча Спортинг — Ювентус

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    В своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Дома «Спортинг» не удосужился обыграть скромную «Ароку» (1:1).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В первой встрече лиссабонцы уступили с минимальным счетом. Причем единственный мяч португальцы пропустили ближе к концу матча.

    «Спортингу» ничего другого не остается, кроме как активно атаковать. Соперник не выглядит неуязвимым, чем явно намерены воспользоваться техничные португальцы.

    «Ювентус»

    Туринцы находятся на скромном, как для себя, 7 месте в турнирной таблице Серии А. Впрочем, «Ювентус» явно метит, как минимум, в зону Лиги чемпионов.

    Зато оборона «Старой Сеньоры» привычно сильна и монолитна. В 29 матчах итальянского чемпионата пропущено только 25 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела крайне неудачно. «Ювентус» умудрился минимально уступить «Сассуоло».

    Туринцы предстанут в этой встрече в оптимальном кадровом сочетании. Все лидеры на месте и настроены решительно.

    «Ювентус» наверняка не будет действовать на удержание минимального преимущества. Душан Влахович и его партнеры уж точно что-то, да соорудят у ворот лиссабонцев.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 2.25.

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    На викторию «Ювентуса» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.20.

    Гости смотрятся сильнее соперника, к тому же «Ювентус» явно намерен побороться за трофей.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Победа «Ювентуса» за 3.40.

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    «Спортинг» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 20.04.2023. Прогнозы на футбол. Голов будет много, а туринцы добудут викторию!
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