«Спортинг»
Эта команда находится на скромном 4 месте в своем чемпионате. Вот только шансы на попадание в зону Лиги чемпионов тают, как лед.
Главной проблемой команды является не самая надежная оборона. Лиссабонцы пропустили уже 27 мячей в чемпионате.
Коэффициенты матча Спортинг — Ювентус
В своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Дома «Спортинг» не удосужился обыграть скромную «Ароку» (1:1).
В первой встрече лиссабонцы уступили с минимальным счетом. Причем единственный мяч португальцы пропустили ближе к концу матча.
«Спортингу» ничего другого не остается, кроме как активно атаковать. Соперник не выглядит неуязвимым, чем явно намерены воспользоваться техничные португальцы.
«Ювентус»
Туринцы находятся на скромном, как для себя, 7 месте в турнирной таблице Серии А. Впрочем, «Ювентус» явно метит, как минимум, в зону Лиги чемпионов.
Зато оборона «Старой Сеньоры» привычно сильна и монолитна. В 29 матчах итальянского чемпионата пропущено только 25 мячей.
Свой последний поединок команда провела крайне неудачно. «Ювентус» умудрился минимально уступить «Сассуоло».
Туринцы предстанут в этой встрече в оптимальном кадровом сочетании. Все лидеры на месте и настроены решительно.
«Ювентус» наверняка не будет действовать на удержание минимального преимущества. Душан Влахович и его партнеры уж точно что-то, да соорудят у ворот лиссабонцев.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 2.25.
На викторию «Ювентуса» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.20.
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Победа «Ювентуса» за 3.40.