«Спортинг» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 22:00 мск. «Спортинг» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг»

Эта команда находится на скромном 4 месте в своем чемпионате. Вот только шансы на попадание в зону Лиги чемпионов тают, как лед.

Главной проблемой команды является не самая надежная оборона. Лиссабонцы пропустили уже 27 мячей в чемпионате.

Коэффициенты матча Спортинг — Ювентус 1X2Новым игрокам 2.253.203.35Фрибет$40

В своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Дома «Спортинг» не удосужился обыграть скромную «Ароку» (1:1).

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В первой встрече лиссабонцы уступили с минимальным счетом. Причем единственный мяч португальцы пропустили ближе к концу матча.

«Спортингу» ничего другого не остается, кроме как активно атаковать. Соперник не выглядит неуязвимым, чем явно намерены воспользоваться техничные португальцы.

«Ювентус»

Туринцы находятся на скромном, как для себя, 7 месте в турнирной таблице Серии А. Впрочем, «Ювентус» явно метит, как минимум, в зону Лиги чемпионов.

Зато оборона «Старой Сеньоры» привычно сильна и монолитна. В 29 матчах итальянского чемпионата пропущено только 25 мячей.

Свой последний поединок команда провела крайне неудачно. «Ювентус» умудрился минимально уступить «Сассуоло».

Туринцы предстанут в этой встрече в оптимальном кадровом сочетании. Все лидеры на месте и настроены решительно.

«Ювентус» наверняка не будет действовать на удержание минимального преимущества. Душан Влахович и его партнеры уж точно что-то, да соорудят у ворот лиссабонцев.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 2.25.

На викторию «Ювентуса» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.20.

Гости смотрятся сильнее соперника , к тому же «Ювентус» явно намерен побороться за трофей.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Победа «Ювентуса» за 3.40.