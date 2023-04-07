«Милан» сыграет на своем поле с «Эмполи» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 22:00 мск. «Милан» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Милан» в ближайшее время де-юре потеряет чемпионские полномочия. Де-факто «россонери» уже потеряли шансы на повторение прошлогоднего триумфа.

Нынешние реалии миланцев — борьба за итоговое 2-е место. От него команда отстает на четыре очка, да и пропускает многовато: 36 мячей.

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Свой последний поединок «Милан» провел очень успешно. На выезде «россонери» разгромили лидера «Наполи» (4:0), ни разу не пропустив.

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Этот выигрыш после четырех матчей кряду без побед дает хозяевам надежду на развитие успеха и в грядущем поединке.

«Эмполи»

До прошлого тура у хозяев набралась неприятная серия поражений, которая насчитывала 4 матча. Если сюда добавить предыдущие результаты, то получится, что «Эмполи» не выигрывал 8 туров подряд.

В этих турах клуб проиграл «Наполи» 0:2 и «Аталанте» 1:2. Также были неудачные матчи с «Монцей» (1:2) и «Удинезе» (0:1).

В турнирной таблице Серии А «синие» занимают 14-е место. После 28 туров у них 31 набранный балл.

Победа над «Лечче» (1:0) на своем поле по идее должна встряхнуть коллектив, однако в дуэли с действующим чемпионом он точно не будет фаворитом.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Милан», коэффициент на победу которого равен 1,43. Успех «Эмполи» оценивается в 7,61, ничья — в 4,83.

Хозяева поля — безусловный фаворит матча, который должен прийти в себя после разгрома «Наполи».

Поэтому наши прогноз и ставка — «Милан» выиграет 1-й тайм и матч за 1,90.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,95, ведь гости забивали в трех из четырех последних матчах.