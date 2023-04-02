«Волга»
«Волга» скромно борется за сохранение прописки в первой лиге. На данный момент команда находится на предпоследнем 17 месте.
Наиболее проблемным звеном команды является слабая атака. В 24 сыгранных матчах забито всего лишь 17 мячей.
В своем последнем поединке «Волга» разжилась одним баллом. На выезде ульяновский клуб отобрал очки у «Велеса» (0:0).
До того «Волга» сенсационно переиграла «Аланию» (2:1). Так что многочисленным скептикам ульяновского клуба нужно сказать: «Не спешите их хоронить!».
В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. Отступать команде уже просто некуда, и нужно скрести очки по сусекам.
«Волгарь»
Астраханцы выдают вполне себе рабочий сезон. На текущий момент они занимают 7 место в таблице.
«Волгарь» имеет заметные сложности с реализацией. В 24 матчах астраханцы отличились всего 26 раз.
В предыдущем туре «Волгарь» потеряли важнейшие очки. Дома астраханцы не сумели одолеть «Кубань» (1:1).
Отставание от 4 места составляет уже 6 очков. Впрочем, шансы запрыгнуть в топ-4 у команды еще есть, и вполне приличные.
«Волгарь» наверняка будет действовать в привычном для себя ритме. Основной акцент будет сделан на острые контратаки.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Волги» предлагают — 1.98.
На викторию «Волгаря» дают — 3.64, ничья оценена — в 3.44.
Астраханцы борются за выход в стыки, тогда как хозяевам
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.40.