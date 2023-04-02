«Факел» сыграет на своем поле с ЦСКА в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 16:30 мск. «Факел» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Факел»

«Факел» нынешний сезон проводит достойно. Дебютант сражается за выживание, и вполне способен в этом преуспеть.

Главным бичом команды является слабая оборона. В 20 сыгранных матчах воронежцы пропустили в свои ворота 37 раз.

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В своем последнем поединке «Факел» добыл 3 очка. Команда Дмитрия Пятибратова дома разгромила «Сочи» (3:0).

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Матчи с армейцами для команды складываются традиционно сложно. Из 5 последних поединков воронежцы проиграли трижды.

В этой встрече хозяева наверняка постараются дать бой сильному оппоненту. Мотивации у воронежцев — вагон и маленькая тележка.

ЦСКА

Армейцы проводят неоднозначный сезон. Текущее 5 место явно не удовлетворяет клубные амбиции, но шансы на подъем в медальную зону еще имеются.

Бледно выглядит и атака московского клуба. Имея в составе Федора Чалова и Антона Заболотного, команда забила только 35 мячей.

В предыдущем туре ЦСКА добыл 3 очка. Причем победа над «Зенитом» вышла хоть и минимальной, но крайне важной.

Правда, после того армейцы умудрились опозориться. ЦСКА уступил представителю медиалиги 2DROTS, пусть и в контрольном матче (1:2).

Теперь армейцам нужно срочно реабилитироваться. Да и догнать конкурентов в борьбе за медали москвичи явно постараются.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ЦСКА предлагают — 1.70.

На викторию «Факела» дают — 5.45, ничья оценена — в 4.10.

Армейцы борются за медали чемпионата, и явно не планируют терять очки в матче с одним из аутсайдеров .

Наш прогноз — Победа ЦСКА в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.08.