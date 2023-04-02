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    «Факел» — ЦСКА. Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, РПЛ, 2 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Факел» — ЦСКА
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    Хесус Медина
    «Факел» сыграет на своем поле с ЦСКА в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 16:30 мск. «Факел» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Апреля 2023 года
    Факел
  • Россия. Премьер-лига
    •  Факел 16:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Факел»

    «Факел» нынешний сезон проводит достойно. Дебютант сражается за выживание, и вполне способен в этом преуспеть.

    Главным бичом команды является слабая оборона. В 20 сыгранных матчах воронежцы пропустили в свои ворота 37 раз.

    Коэффициенты матча Факел — ЦСКА

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    В своем последнем поединке «Факел» добыл 3 очка. Команда Дмитрия Пятибратова дома разгромила «Сочи» (3:0).

    Все прогнозы на РПЛ

    Матчи с армейцами для команды складываются традиционно сложно. Из 5 последних поединков воронежцы проиграли трижды.

    В этой встрече хозяева наверняка постараются дать бой сильному оппоненту. Мотивации у воронежцев — вагон и маленькая тележка.

    ЦСКА

    Армейцы проводят неоднозначный сезон. Текущее 5 место явно не удовлетворяет клубные амбиции, но шансы на подъем в медальную зону еще имеются.

    Бледно выглядит и атака московского клуба. Имея в составе Федора Чалова и Антона Заболотного, команда забила только 35 мячей.

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    • В предыдущем туре ЦСКА добыл 3 очка. Причем победа над «Зенитом» вышла хоть и минимальной, но крайне важной.

    Правда, после того армейцы умудрились опозориться. ЦСКА уступил представителю медиалиги 2DROTS, пусть и в контрольном матче (1:2).

    Теперь армейцам нужно срочно реабилитироваться. Да и догнать конкурентов в борьбе за медали москвичи явно постараются.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ЦСКА предлагают — 1.70.

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    На викторию «Факела» дают — 5.45, ничья оценена — в 4.10.

    Армейцы борются за медали чемпионата, и явно не планируют терять очки в матче с одним из аутсайдеров.

    Наш прогноз — Победа ЦСКА в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.08.

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    «Факел» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на футбол. Армейцы будут торопиться
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