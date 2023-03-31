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    «Фортуна» выиграет в результативном поединке?

    «Фортуна» — «Гамбург». Ставки (к. 2.28) и прогноз на Бундеслигу 2 31 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фортуна» — «Гамбург»
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    Игроки «Фортуны»
    «Фортуна» и «Гамбург» сыграют в Дюссельдорфе 31 марта в 19:30 мск в рамках матча 26-го тура немецкой Бундеслиги 2. «Фортуна» — «Гамбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 31 Марта 2023 года
    Фортуна Д
  • Дюссельдорф
    •  Фортуна Д 19:30 Гамбург Гамбург
  • Гамбург
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    «Фортуна»

    «Красные» набрали хорошую форму. Они не проигрывают в чемпионате на протяжении четырех туров, в трех из них команда одержала победу. За 5 туров у нее 10 набранных баллов и это 4-й результат второго дивизиона.

    В турнирной таблице команда идет 4-й. В случае победы она подберется к «Гамбургу» на расстояние 4 очков. Сейчас разрыв составляет 7 пунктов.

    Итак, «Фортуна» обыграла «Айнтрахт» (3:1) и «Регенсбург» (1:0). После этого она расписала ничью с одним из лидеров таблицы — «Хайденхаймом» (1:1). В последнем туре команда одержала крупную победу над «Ганзой» со счетом 5:2.

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    «Фортуна» — одна из лучших домашних команд лиги, у которой дома установлена серия из четырех матчей без поражений (ничья и 3 победы).

    «Гамбург»

    Гостям очень важно выиграть в этом матче. На кону возможный выход на вторую строчку. Разрыв с «Хайденхаймом» составляет всего один пункт.

    При этом «Гамбург» терял очки в 3 из 4 матчей турнира. Во основном это было из-за ничьих — с «Дармштадтом» (1:1) и «Хольштайном» (0:0). Также 6-кратный чемпионат Германии проиграл 2:4 «Карлсруэ».

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    • За недавний период матчей «Гамбург» выиграл только у «Нюрнберга» (3:0). В гостях коллектив последний раз побеждал в начале февраля. После этого он дважды сыграл вничью и потерпел поражение.

    Несмотря на неудачную серию выездных матчей, «Гамбург» остается лучшей гостевой командой турнира с 23 очками в 12 турах.

    Прогноз и ставка

    Обе команды будут настроены на победу. «Фортуне» важно сократить отставание, а «Гамбургу» — выйти на 2-е место, ну или хотя бы побороться за это.

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    Отсюда такие котировки — 2.43 на победу «Фортуны» и 2.65 на победу «Гамбурга». Ставка на ничью принимается с котировкой 3.70.

    «Гамбургу» терять нечего, он пойдет вперед. В случае поражения он не уступит третье место. Игра не должна быть скучной — из последних 5 матчей хозяев 4 заканчивались с тотал больше 2.5. Ожидаем голы уже в первом тайме, как это было у «Фортуны» в последних двух встречах. Ставка на тотал больше 1.5 в 1-м тайме за 2.28.

    Если говорить о победителе, то, возможно стоит обратить внимание на хозяев, которые сейчас находятся в хорошей форме и показывают стабильные результаты. Гости часто теряли очки в последнее время. Втора ставка — победа «Фортуны».

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    «Фортуна» — «Гамбург»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 31.03.2023. Прогнозы на футбол. «Фортуна» выиграет в результативном поединке?
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