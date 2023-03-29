ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Авангард» в четвертом матче серииСКА, «Авангард» и «Ак Барс» вышли в финал конференций, «Локо» и ЦСКА рубятся дальше Англия — УкраинаИдеальный старт. Англия возглавила группу после комфортной победы над Украиной Россия — ИракС почином! Дебютный гол Пиняева помог сборной России одолеть Ирак
  • 12:40
    • Миранчук готов сыграть в ближайшем матче «Торино»
  • 12:13
    • Карпин объяснил свои слова о возможном увольнении из сборной России
  • 12:06
    • Кошечкин объявил о завершении карьеры
  • 11:45
    • Дзюба — один из претендентов на приз лучшему игроку месяца в РПЛ
  • 10:47
    • Слуцкий: Пиняев в матче с Ираком подтвердил свой высокий уровень
  • 10:35
    • Поршнев — чемпион России по биатлону в спринте
    Все новости спорта

    Голевой обмен заказывали?!

    Канада — Гондурас. Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Лига наций КОНКАКАФ, 29 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на Сборная Канады Прогнозы на сборную Гондураса Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Канада — Гондурас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кайл Ларин
    Канада сыграет на своем поле с Гондурасом в рамках 6-го тура Лиги наций КОНКАКАФ. Матч пройдет 29 марта, начало — в 03:00 мск. Канада — Гондурас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций КОНКАКАФ 29 Марта 2023 года
    Канада
  • Оттава
    •  Канада 03:00 Гондурас Гондурас
  • Тегусигальпа
    •

    Канада

    Канадцы являются главным фаворитом своего трио. Да и вообще, в своей зоне КОНКАКАФ команда выглядит уверенно.

    По итогам 3 сыгранных матчей Канада набрала 6 очков. Так что в последнем туре команду устроит даже ничья.

    А вот проигрывать канадцам никак нельзя. Именно поражение от Гондураса (2:1) стало единственным для команды в нынешней Лиге наций КОНКАКАФ.

    Все прогнозы на Лигу наций

    Поединки с Гондурасом для команды складываются исторически сложно. Из 5 последних матчей Канада выиграла 1 при 2 поражениях.

    Канада явно намеревается завершить групповой турнир победой. Да и отомстить Гондурасу явно не будет лишним.

    Гондурас

    Гондурасу нужно непременно обыгрывать канадцев. Разница мячей у команды хуже, чем у «кленовых».

    Из 3 поединков группы Гондурас выиграл дважды. Вот только при 4 забитых мячах команда пропустила 3.

  • Идеальный старт. Англия возглавила группу после комфортной победы над Украиной
  • Реакция спортивных СМИ на победу сборной Англии над Украиной в отборочном матче Евро-2024
  • Сегодня

    • Свой предыдущий поединок команда провела удачно. Гондурас сумел в контрольной встрече переиграть Сальвадор (1:0).

    Да и вообще, гондурасцы не пропускают уже в 2 матчах кряду. Правда, с реализацией тоже не все гладко.

    Несмотря на наличие турнирной интриги, сборная Гондураса явно будет действовать вторым номером. Весь расчет гостей будет возложен на контратаки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Канады предлагают — 1.30.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию Гондураса дают — 7.50, ничья оценена — в 4.50.

    Канада наверняка будет активно атаковать, но и гости также не собираются отсиживаться в тылах.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Хачанов — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гарин — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Гвинея-Бисау — Нигерия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ангола — Гана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нигер — Алжир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Греция — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Северная Македония — Фарерские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Чжэн Циньвэнь — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Италия U21 — Украина U21
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Черногория — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ирландия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Швеция — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Польша — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Канада — Гондурас: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 29.03.2023. Прогнозы на футбол. Голевой обмен заказывали?!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры