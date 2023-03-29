Канада сыграет на своем поле с Гондурасом в рамках 6-го тура Лиги наций КОНКАКАФ. Матч пройдет 29 марта, начало — в 03:00 мск. Канада — Гондурас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Канада

Канадцы являются главным фаворитом своего трио. Да и вообще, в своей зоне КОНКАКАФ команда выглядит уверенно.

По итогам 3 сыгранных матчей Канада набрала 6 очков. Так что в последнем туре команду устроит даже ничья.

А вот проигрывать канадцам никак нельзя. Именно поражение от Гондураса (2:1) стало единственным для команды в нынешней Лиге наций КОНКАКАФ.

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Поединки с Гондурасом для команды складываются исторически сложно. Из 5 последних матчей Канада выиграла 1 при 2 поражениях.

Канада явно намеревается завершить групповой турнир победой. Да и отомстить Гондурасу явно не будет лишним.

Гондурас

Гондурасу нужно непременно обыгрывать канадцев. Разница мячей у команды хуже, чем у «кленовых».

Из 3 поединков группы Гондурас выиграл дважды. Вот только при 4 забитых мячах команда пропустила 3.

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. Гондурас сумел в контрольной встрече переиграть Сальвадор (1:0).

Да и вообще, гондурасцы не пропускают уже в 2 матчах кряду. Правда, с реализацией тоже не все гладко.

Несмотря на наличие турнирной интриги, сборная Гондураса явно будет действовать вторым номером. Весь расчет гостей будет возложен на контратаки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Канады предлагают — 1.30.

На викторию Гондураса дают — 7.50, ничья оценена — в 4.50.

Канада наверняка будет активно атаковать, но и гости также не собираются отсиживаться в тылах .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.25.