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    «Клетчатые» переиграют Турцию

    Турция — Хорватия. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Евро-2024, 28 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Турция — Хорватия
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    Лука Модрич
    Турция сыграет на своем поле с Португалией в рамках 2-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 28 марта, начало — в 21:45 мск. Турция — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа D 28 Марта 2023 года
    Турция
  • Анкара
    •  Турция 21:45 Хорватия Хорватия
  • Загреб
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    Турция

    Эта команда способна прибавить. И нет малейших сомнений, что турки мотивированы выйти на Евро.

    Вот и сейчас Турция находится на 1 месте. Правда, отбор лишь стартовал, да и соперники по группе у команды крепкие.

    Коэффициенты матча Турция — Хорватия

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    Стартовый тур отбора сложился для команды вполне удачно. Турки на выезде добыли 3 очка, переиграв Армению (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с хорватами для команды складываются исторически сложно. Из пяти последних матчей Турция выиграла и проиграла по разу.

    Турция способна оказать достойное сопротивление «клетчатым». Тем паче, родные стены должны стать союзником.

    Хорватия

    Хорваты даже не мыслят иного результата, кроме итогового 1 места в группе. Правда, турки и валлийцы — вполне себе крепкие соперники.

    Старт нынешнего отбора команде не удался. Хорватия упустила победу над сборной Уэльса (1:1).

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    • Так что нужно срочно брать свое в остальных поединках. Хорватия имеет мощный подбор исполнителей во всех линиях, и явно котируется как фаворит группы.

    «Клетчатые» уже почти 7 лет не обыгрывали Турцию. Так что с мотивацией у балканцев проблем не будет.

    Гости явно будут активно атаковать. Хорваты рассчитывают воспользоваться своими лучшими качествами.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Хорватии предлагают — 2.20.

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    На викторию Турции дают — 3.25, ничья оценена — в 3.40.

    Хорватия сильнее соперника, к тому же мотивирована исправиться за досадную потерю очков в стартовом туре отбора.

    Наш прогноз — Победа Хорватии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.

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    Турция — Хорватия: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 28.03.2023. Прогнозы на футбол. «Клетчатые» переиграют Турцию
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