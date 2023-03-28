Турция
Эта команда способна прибавить. И нет малейших сомнений, что турки мотивированы выйти на Евро.
Вот и сейчас Турция находится на 1 месте. Правда, отбор лишь стартовал, да и соперники по группе у команды крепкие.
Коэффициенты матча Турция — Хорватия
Стартовый тур отбора сложился для команды вполне удачно. Турки на выезде добыли 3 очка, переиграв Армению (1:2).
Поединки с хорватами для команды складываются исторически сложно. Из пяти последних матчей Турция выиграла и проиграла по разу.
Турция способна оказать достойное сопротивление «клетчатым». Тем паче, родные стены должны стать союзником.
Хорватия
Хорваты даже не мыслят иного результата, кроме итогового 1 места в группе. Правда, турки и валлийцы — вполне себе крепкие соперники.
Старт нынешнего отбора команде не удался. Хорватия упустила победу над сборной Уэльса (1:1).
Так что нужно срочно брать свое в остальных поединках. Хорватия имеет мощный подбор исполнителей во всех линиях, и явно котируется как фаворит группы.
«Клетчатые» уже почти 7 лет не обыгрывали Турцию. Так что с мотивацией у балканцев проблем не будет.
Гости явно будут активно атаковать. Хорваты рассчитывают воспользоваться своими лучшими качествами.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Хорватии предлагают — 2.20.
На викторию Турции дают — 3.25, ничья оценена — в 3.40.
Хорватия сильнее соперника, к тому же
Наш прогноз — Победа Хорватии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.